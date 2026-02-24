Doanh nghiệp thuộc Bộ Công an được phép sản xuất pháo hoa nổ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 58/2026, có hiệu lực từ ngày 15/3, sửa đổi nhiều quy định liên quan đến ngành nghề kinh doanh có điều kiện và quản lý pháo.

Pháo hoa rực sáng tại Hồ Gươm (Hà Nội), bao trọn công trình biểu tượng Tháp Rùa. Ảnh: Trần Hiền.

Điểm đáng chú ý, nghị định cho phép các tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Công an được nghiên cứu, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu và cung cấp pháo hoa nổ. Trước đó, quyền này chỉ thuộc về các đơn vị do Bộ Quốc phòng quản lý.

Nghị định cũng thay đổi thẩm quyền giao nhiệm vụ. Thay vì do Thủ tướng quyết định như trước, quyền này được phân cấp cho Bộ trưởng quản lý ngành. Cụ thể, Bộ trưởng Công an quyết định với các đơn vị thuộc Bộ Công an, còn Bộ trưởng Quốc phòng quyết định với các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Theo Bộ Công an, pháo hoa là ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, nhưng trước đây chỉ một đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng - Nhà máy Z121 - được giao sản xuất, khiến nguồn cung hạn chế, chưa đáp ứng đủ nhu cầu và có thời điểm xảy ra tình trạng khan hiếm, tăng giá.

Ngoài ra, nghị định mới cũng phân quyền cho Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định việc tổ chức bắn pháo hoa nổ trong các dịp lễ lớn như Tết Nguyên đán, Quốc khánh, 30/4 hay các ngày kỷ niệm của địa phương, thay vì phải phối hợp và xin ý kiến cấp trung ương như trước.

Với các sự kiện quy mô quốc gia, quốc tế hoặc thay đổi tầm bắn, thời lượng bắn pháo hoa, Chủ tịch UBND cấp tỉnh cũng là người quyết định trên cơ sở đề xuất của cơ quan chuyên môn, thay cho thẩm quyền trước đây thuộc Thủ tướng.