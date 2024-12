Cảnh báo người dân mua pháo hoa giả dịp Tết

Khi mua và sử dụng pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất, người dân có thể kiểm tra trực tiếp bằng cách quét mã QR code chống hàng giả được dán trên sản phẩm.

Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM tại họp báo chiều 19/12. Ảnh: Anh Nguyễn.

Chia sẻ tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 19/12, Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP cho biết hiện nay, việc quản lý, sử dụng pháo và xử lý các hành vi sản xuất, buôn bán và sử dụng pháo trái phép được thực hiện theo Nghị định 137/2020, Nghị định 144/2021 và Bộ Luật Hình sự.

Thời gian qua, Công an TP đã triển khai, thực hiện nhiều giải pháp cũng như chủ động trong công tác nắm tình hình, tiến hành đồng bộ các biện pháp.

Đồng thời, đơn vị cũng đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Hải quan, Bộ đội biên phòng, quản lý thị trường nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, xử lý các hành vi sản xuất, buôn bán và sử dụng pháo trái phép.

Về công tác kiểm tra hàng giả khi mua bán pháo hoa dịp Tết, Thượng tá Nguyễn Thăng Long cho biết Công an TP.HCM đã tăng cường phối hợp với các lực lượng nhằm kiểm tra việc mua bán pháo hoa của các cơ sở kinh doanh đã được cấp phép.

Đây là cơ sở để đơn vị kịp thời phát hiện, xử lý hành vi kinh doanh pháo hoa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng giả.

Từ đó, Công an TP sẽ tiến hành thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện, triệt phá các đường dây, sản xuất, kinh doanh pháo hoa nhập lậu, pháo hoa nhái sản phẩm pháo hoa của Bộ Quốc phòng.

Theo quy định, người dân có thể sử dụng pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất, có dán mã tem QR chống hàng giả. Trong quá trình mua và sử dụng sản phẩm, người dân có thể kiểm tra trực tiếp bằng cách quét mã QR trên sản phẩm trước khi mua về sử dụng.

Thượng tá Nguyễn Thăng Long khuyến cáo cơ quan, tổ chức, cá nhân chỉ nên mua các sản phẩm do Bộ Quốc phòng sản xuất và được bán tại hệ thống các cửa hàng, đại lý ủy quyền với giấy phép đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Đặc biệt, người dân nên mua pháo hoa với số lượng vừa đủ dùng theo mục đích sử dụng, không nên mua số lượng lớn để dự trữ.

Theo Thượng tá Nguyễn Thăng Long, những tháng cuối năm và giáp Tết Nguyên đán, các đối tượng sẽ gia tăng hoạt động phạm tội, trong đó các hành vi liên quan hoạt động mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép.

Do đó, để tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Công an TP đã ban hành và triển khai, thực hiện Kế hoạch mở cao điểm tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Ngoài ra, Công an TP cũng tổ chức cho các hộ gia đình, cơ quan, doanh nghiệp ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo hoa, pháo hoa nổ, pháo nổ, quy định về phòng cháy chữa cháy… trong khu dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học, tập trung vào các lứa tuổi thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên, các hộ kinh doanh, buôn bán.

Các hoạt động như nắm tình hình, tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, các phương tiện giao thông vận tải đường bộ, đường thủy và trên không gian mạng được tăng cường trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.