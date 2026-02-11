Pháo hoa Tết xả hàng, có loại bị 'hét giá' gấp 3 lần

Pháo hoa Z121 bước vào giai đoạn “xả hàng” khi Tết cận kề khi một số dòng giảm giá mạnh để kích cầu, song vẫn có sản phẩm bị đẩy giá cao gấp tới 3 lần mức niêm yết.

Mẫu pháo giàn phun hoa bị độn giá cao gấp 3 lần. Ảnh: T.L.

Càng cận Tết Nguyên đán, không khí mua sắm trên thị trường càng nóng lên, đặc biệt là với các mặt hàng phục vụ đêm Giao thừa. Trong đó, pháo hoa không tiếng nổ tiếp tục là lựa chọn được nhiều gia đình săn tìm để tạo điểm nhấn cho khoảnh khắc chuyển giao năm cũ - năm mới.

Từ các cửa hàng truyền thống đến các nền tảng trực tuyến, thị trường pháo hoa những ngày này luôn luôn nhộp nhịp với đủ chủng loại và mức giá chênh lệch đáng kể.

Theo quy định hiện hành, Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 (Nhà máy Z121) là đơn vị duy nhất được cấp phép sản xuất và phân phối pháo hoa không tiếng nổ tại Việt Nam. Các sản phẩm hợp pháp được bán thông qua hệ thống cửa hàng và đại lý được ủy quyền trên toàn quốc, đi kèm bảng giá niêm yết rõ ràng.

Tuy nhiên, ghi nhận thực tế cho thấy giá pháo hoa đến tay người tiêu dùng trên thị trường, dù là mua trực tiếp hay qua kênh online, thường cao hơn đáng kể so với mức công bố của nhà sản xuất.

Pháo hoa Tết vẫn bị đẩy giá

Theo bảng giá niêm yết do Nhà máy Z121 công bố, các sản phẩm pháo hoa không tiếng nổ hiện được bán ra với mức giá khá đa dạng, trải rộng từ vài nghìn đến vài trăm nghìn đồng, tùy chủng loại và quy mô sử dụng.

Cụ thể, ống phun nước bạc ngoài trời có giá 24.000 đồng/ống, loại hiệu ứng bông lúa được niêm yết ở mức 45.000 đồng/ống. Các dòng pháo cầm tay có giá thấp hơn, gồm ống phun hoa lửa cầm tay loại 200 mm giá 6.500 đồng/ống và loại 150 mm giá 6.200 đồng/ống.

Với các sản phẩm kích thước lớn, thác nước bạc loại 2 m có giá 340.000 đồng/dây, loại 3 m được bán với giá 440.000 đồng/dây.

Trong khi đó, giàn phun hoa loại 25 ống là 280.000 đồng/giàn; giàn phun viên nhấp nháy là 300.000 đồng/giàn 25 ống; giàn phun viên là 320.000 đồng/giàn 25 ống.

Tuy nhiên, khảo sát trên các hội nhóm mua bán, chợ mạng cho thấy mức giá rao bán phổ biến cao hơn đáng kể so với bảng giá của nhà máy. Nhiều sản phẩm bị đẩy giá chênh thêm từ vài chục nghìn đến cả nửa triệu đồng, thậm chí biến động tùy thời điểm và độ “hot” của từng dòng sản phẩm.

Giá niêm yết của Nhà máy Z121. Ảnh: Z121.

Đáng chú ý, thị trường năm nay ghi nhận sự quan tâm đặc biệt của người tiêu dùng đối với 3 dòng pháo hoa Z121 gồm giàn phun viên, giàn phun viên nhấp nháy và giàn phun hoa. Đây đều là các sản phẩm được nhà sản xuất cải tiến so với các năm trước, từ độ cao bắn, hiệu ứng màu sắc cho đến âm thanh, nhằm tăng trải nghiệm thị giác trong đêm Giao thừa.

Trong nhóm này, các sản phẩm giàn phun viên và giàn phun viên nhấp nháy được đánh giá là có nguồn cung tương đối ổn định. Thậm chí, tại một số kênh bán online, giá các sản phẩm này còn thấp hơn khoảng 5-10% so với khi mua trực tiếp tại các đại lý ủy quyền của Z121.

Ngược lại, giàn phun hoa, đặc biệt là loại 25 ống, lại trở thành mặt hàng bị “thổi giá” mạnh nhất. Ghi nhận cho thấy, sản phẩm này được rao bán phổ biến trong khoảng 720.000-850.000 đồng/giàn, cao gấp tới 3 lần so với mức giá niêm yết của nhà máy.

Theo chia sẻ của một số người bán, nguyên nhân chính đến từ việc đây là dòng sản phẩm mới ra mắt trong năm nay, được quảng bá có hiệu ứng hoa đẹp hơn, phun cao hơn và âm thanh lớn hơn so với các dòng truyền thống. Trong khi đó, nguồn cung lại khá hạn chế, chỉ một số cửa hàng có hàng, khiến tình trạng cầu vượt cung xuất hiện ngay từ đầu mùa cao điểm, đẩy giá bán leo thang.

Dù vậy, khi Tết Nguyên đán cận kề, thị trường cũng bắt đầu xuất hiện xu hướng điều chỉnh giá ở một số phân khúc. Nhiều người bán cho biết nhu cầu từ khách hàng ở các tỉnh giảm dần, trong khi việc giao hàng đi tỉnh gặp khó khăn hơn do thời gian gấp rút. Trước áp lực tồn hàng, một số mẫu giàn phun viên và giàn phun viên nhấp nháy đã được “xả” xuống dưới mốc 400.000 đồng/giàn. Tuy nhiên, riêng dòng giàn phun hoa vẫn neo giá cao, phổ biến ở mức gấp đôi so với giá niêm yết.

Hiếm đại lý có giàn phun hoa

Không chỉ trên các kênh online, mức chênh lệch giá cũng được ghi nhận ngay tại các cửa hàng bán pháo hoa được ủy quyền.

Tại Hà Nội, một số cửa hàng trên địa bàn phường Nghĩa Đô, Đống Đa cho biết các mặt hàng bán chạy nhất hiện nay là giàn phun viên và giàn phun viên nhấp nháy, được bán đồng giá 450.000 đồng/giàn loại 25 ống.

Trong khi đó, tại một cửa hàng ủy quyền khác ở phường Vĩnh Tuy, giàn phun viên đặc biệt 2026 và giàn phun viên nhấp nháy 25 ống được bán với giá 480.000 đồng/giàn, cao gấp rưỡi so với mức mua trực tiếp tại nhà máy. Các sản phẩm khác như thác nước bạc, cánh hoa xoay hay ống phun nước bạc cũng có mức giá cao hơn khoảng 50-70% so với giá niêm yết.

Ngoài các sản phẩm bán lẻ, cửa hàng này còn chào bán các set quà pháo hoa đóng gói sẵn như VIP 50, VIP 75 và VIP 100 với mức giá lần lượt là 990.000 đồng, 1.490.000 đồng và 1.990.000 đồng mỗi set.

“Bạn muốn mua bao nhiêu cũng có”, người bán khẳng định.

Giá chào bán tại một cửa hàng pháo hoa tại phường Vĩnh Tuy. Ảnh: Minh Khánh.

Tuy nhiên, giàn phun hoa lại không nằm trong danh mục hàng hóa của cửa hàng này. Theo người bán, phần lớn sản phẩm phun hoa hiện được “săn” trên mạng, còn nhiều cửa hàng bán lẻ rơi vào tình trạng cháy hàng hoặc không nhập được về.

Lý giải về sự chênh lệch giá giữa các cửa hàng, người bán cho biết mỗi đại lý có mức giá khác nhau, song nhìn chung đều cao hơn giá niêm yết do phải cộng thêm các chi phí phát sinh trong quá trình phân phối.

Một khách hàng có mặt tại cửa hàng cho hay đây là năm thứ hai gia đình anh mua pháo hoa để chơi Tết. Theo người này, mặt bằng giá năm nay chỉ nhỉnh hơn đôi chút so với năm ngoái. “Năm ngoái tôi cũng mua tại đại lý ủy quyền của Z121, giá cũng quanh mức này, một số loại chỉ chênh khoảng 20.000-30.000 đồng mỗi giàn”, người này chia sẻ.

Hiện nay, trên cả nước có hơn 200 cửa hàng được cấp phép kinh doanh pháo hoa hợp pháp. Riêng tại Hà Nội, hệ thống phân phối gồm gần 70 điểm bán, giúp người dân thuận tiện tiếp cận sản phẩm, tham khảo bảng giá và lựa chọn các loại pháo hoa phù hợp để sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán.

Người dân và du khách tại Hà Nội có thể mua pháo hoa Bộ Quốc phòng thông qua hai hình thức, gồm đến trực tiếp các cửa hàng pháo hoa Z121 đã được cấp phép hoặc đặt mua online qua website chính thức phaohoabqp.com. Việc đa dạng kênh bán hàng nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao trong thời điểm cận Tết, đồng thời hạn chế tình trạng mua bán pháo hoa trôi nổi trên thị trường.

Trước nhu cầu tiêu thụ pháo hoa tăng mạnh dịp Tết Nguyên đán 2026, Nhà máy Z121 đã đẩy mạnh tự động hóa trong sản xuất, mở rộng dây chuyền và nâng công suất lên trên 12 triệu sản phẩm. Song song với đó, nhà máy cũng tăng cường các giải pháp nhận diện nhằm phòng chống hàng giả, hàng nhái, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Thông tin về sản lượng pháo hoa phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2026, Đại tá Trần Thanh Sơn, Phó giám đốc Nhà máy Z121 (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng), cho biết năm nay nhà máy đã hiện đại hóa thêm một dây chuyền, duy trì 2 dây chuyền sản xuất tại khu vực phía Bắc và đưa vào vận hành từ ngày 18/11/2025 một dây chuyền mới tại xã Phước Hòa, TP.HCM. Nhờ đó, tổng công suất đạt trên 12 triệu sản phẩm các loại, gần gấp đôi so với năm trước.