Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Chính phủ yêu cầu cấp bách hướng dẫn việc kiểm tra thực phẩm nhập khẩu

  • Thứ ba, 3/2/2026 21:14 (GMT+7)
  • 11 phút trước

Chính phủ đặt ra nhiệm vụ và yêu cầu cấp bách là phải có hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc kiểm tra Nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu theo quy định tại Nghị định 46/2026/NĐ-CP.

Chính phủ yêu cầu cấp bách có hướng dẫn về việc kiểm tra thực phẩm nhập khẩu theo quy định tại Nghị định 46/2026/NĐ-CP. Ảnh: VGP.

Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo số 58/TB-VPCP truyền đạt kết luận của Phó thủ tướng Lê Thành Long tại cuộc họp ngày 2/2 về triển khai thực hiện Nghị định số 46/2026/NĐ-CP, quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Y tế, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó thủ tướng Lê Thành Long kết luận Nghị định số 46/2026/NĐ-CP ngày 26/1 được Chính phủ ban hành sau quá trình nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, đánh giá chính sách kỹ lưỡng, có sự đồng thuận rất cao của các bộ, ngành và với phương châm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý an toàn thực phẩm, bảo đảm tốt nhất sức khỏe người dân.

Nội dung Nghị định đáp ứng yêu cầu quản lý, trong đó đã quy định rõ về nội dung cũng như về trình tự, thủ tục thực hiện. Vì vậy, các bộ, cơ quan liên quan, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần nghiên cứu kỹ các quy định của Nghị định, nhất là những quy định mới, quán triệt và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, có hiệu quả trong lĩnh vực, phạm vi, địa bàn quản lý.

Trong những ngày đầu triển khai thực hiện Nghị định, các cơ quan ghi nhận đã xuất hiện vướng mắc trong tổ chức thực thi các quy định mới về kiểm tra nhà nước đối với một số nông sản, thực phẩm tươi sống nhập khẩu.

Hiện tại, nhiệm vụ và yêu cầu cấp bách đặt ra là phải có hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc kiểm tra Nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu theo quy định tại Nghị định 46 bảo đảm khả thi, thông quan hàng hóa kịp thời, thông suốt, tuyệt đối không để ách tắc.

Trên cơ sở dự thảo văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định 46 về kiểm tra Nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu do Bộ Y tế chuẩn bị; các Bộ NN&MT, Công Thương, Tài chính, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ tham gia trực tiếp, có ý kiến cụ thể để Bộ Y tế hoàn chỉnh, ban hành ngay trong ngày 2/2.

Đồng thời, Bộ NN&MT, Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan rà soát, cần có văn bản hướng dẫn riêng về một số nội dung đặc thù thực hiện kiểm tra Nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc lĩnh vực được phân công quản lý, ban hành trong ngày 2/2.

Ngay trong chiều 2/2, các Bộ Y tế, NN&MT, Công Thương đồng chủ trì Hội nghị trực tiếp và trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương về hướng dẫn triển khai Nghị định, lưu ý giải đáp, làm rõ các vấn đề nổi lên, nhất là việc triển khai các quy định mới, xử lý ngay các vướng mắc, bảo đảm thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị định. Bên cạnh đó, các cơ quan liên quan triển khai đường dây nóng, bố trí nhân lực trực thường xuyên, sẵn sàng tiếp nhận và xử lý kịp thời các vướng mắc có thể phát sinh.

Bộ Y tế tổng hợp và báo cáo Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 về tình hình và việc xử lý các vướng mắc trong triển khai thực hiện Nghị định 46 và đề xuất các giải pháp cụ thể.

Phó thủ tướng cũng đề nghị UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện ngay việc giao nhiệm vụ kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm theo quy định tại khoản 1 Điều 20 và chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm, bảo đảm có đủ cơ sở kiểm nghiệm phục vụ quản lý Nhà nước theo quy định tại Điều 51 Nghị định 46.

Các Bộ Y tế, NN&MT, Công Thương, Tài chính tiếp tục bám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị định 46; tổ chức rà soát, trường hợp cần thiết sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các Thông tư hướng dẫn theo trình tự thủ tục rút gọn, bảo đảm thực hiện đúng, có hiệu quả Nghị định 46. Các công tác phải hoàn thành trước ngày 5/2. Sau đó, Bộ Y tế tổng hợp, báo cáo kiến nghị, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng khi có vấn đề vượt thẩm quyền.

Bộ Y tế hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc đối với thực phẩm nhập khẩu

Điểm nhấn của Nghị định 46/2026 là chuyển đổi từ cơ chế “tự công bố” sang “đăng ký bản công bố hợp quy”. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai đã phát sinh một số khó khăn đối với thực phẩm nhập khẩu.

10 giờ trước

Bộ Nông nghiệp nêu phương án giảm ùn tắc nông sản tại cửa khẩu

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang nghiên cứu phương án phân cấp cho UBND cấp tỉnh tổ chức kiểm tra an toàn thực phẩm đối với các lô hàng nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

35:2077 hôm qua

Phó thủ tướng chỉ đạo gỡ vướng thông quan nông sản tại Tây Ninh

Phó thủ tướng Lê Thành Long yêu cầu các bộ khẩn trương phối hợp xử lý vướng mắc khi thực hiện Nghị định số 46/2026/NĐ-CP, sau sự cố ùn ứ, ách tắc thông quan nông sản tại Tây Ninh.

10:33 1/2/2026

Nền kinh tế với độ mở lớn như Việt Nam không thể tránh khỏi những tác động từ xu hướng kinh tế thế giới. Trong thế giới kinh doanh phức tạp và thay đổi liên tục như hiện nay, việc cập nhật kiến thức và hiểu biết về các xu hướng kinh doanh trên thế giới rất quan trọng. Để độc giả có thể tiếp cận những thông tin kinh tế quốc tế mới nhất, Tri Thức - Znews giới thiệu Tủ sách kinh tế thế giới với những cuốn sách và câu chuyện kinh doanh đáng chú ý. Từ việc nghiên cứu các công ty hàng đầu đến việc khám phá những xu hướng kinh tế mới, Tủ sách sẽ là nơi cập nhật các thông tin mới nhất về hoạt động kinh tế toàn cầu.

Anh Nguyễn

thực phẩm nhập khẩu Chính phủ Lê Thành Long nghị định 46 kiểm tra thực phẩm thực phẩm nhập khẩu

  • Lê Thành Long

    Lê Thành Long

    Ông Lê Thành Long là Bộ trưởng Tư pháp; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII; đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ông từng giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh; thứ trưởng Bộ Tư pháp.

    • Chức vụ: Bộ trưởng Tư pháp
    • Năm sinh: 1963
    • Quê quán: Thanh Hoá
    • Học vị, học hàm: Tiến sĩ luật học

Đọc tiếp

Tin moi ve de xuat dung chinh trang cho Ben Thanh, Ho Con Rua hinh anh

Tin mới về đề xuất dừng chỉnh trang chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa

6 phút trước 21:19 3/2/2026

0

Sau kiến nghị của Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM, Sở Xây dựng TP.HCM đã kiểm tra thực địa, làm việc với đơn vị tài trợ và trực tiếp thi công để lựa chọn màu sơn phù hợp trong quá trình chỉnh trang quảng trường trước chợ Bến Thành.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý