Sao Brazil chính thức chia tay World Cup

Brazil vừa đón nhận cú sốc lớn về mặt nhân sự khi hậu vệ Wesley buộc phải chia tay World Cup 2026 vì chấn thương đùi nghiêm trọng.

Wesley chính thức lỡ hẹn World Cup 2026 vì chấn thương

Bi kịch xảy ra trong trận giao hữu với Ai Cập, Wesley chỉ thi đấu vỏn vẹn 17 phút trước khi rời sân trong đau đớn. Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) sau đó đã xác nhận kịch bản tồi tệ nhất, anh dính một tổn thương nghiêm trọng ở cơ khép đùi trái.

Với mức độ chấn thương này, Wesley không thể tiếp tục cùng "Selecao" chinh chiến tại giải đấu trên đất Bắc Mỹ. Trong mùa giải 2025/26, anh cũng liên tục bị hành hạ bởi các vấn đề về cơ bắp. Việc chấn thương cũ phát tác đúng thời điểm quan trọng nhất sự nghiệp của hậu vệ 22 tuổi là đòn giáng mạnh vào tham vọng của cả câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia.

Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) chính thức phát đi thông báo xác nhận việc rút lui của Wesley, đồng thời bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc. Để lấp đầy khoảng trống, Carlo Ancelotti ngay lập tức triệu tập Ederson, người sẽ hội quân cùng toàn đội tại Mỹ vào thứ hai.

Thay vì chọn một hậu vệ cánh thuần túy để thay thế trực tiếp vị trí của Wesley, chiến lược gia người Italy thực hiện một bước đi đầy toan tính. Việc lựa chọn Ederson được xem là sự điều chỉnh chiến thuật quan trọng, nhằm tăng cường chiều sâu và khả năng kiểm soát cho tuyến giữa của Brazil.

Đây được coi là phương án tối ưu của Ancelotti để duy trì sự cân bằng cho "Selecao" trong bối cảnh áp lực của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đang cận kề.

Tập luyện như này, Brazil chưa đá đã tổn thất lực lượng Casemiro có tình huống vào bóng quyết liệt quá mức cần thiết với Endrick trong buổi tập của tuyển Brazil hôm 4/6.