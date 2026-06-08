Sao Brazil chính thức chia tay World Cup

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Wesley chính thức lỡ hẹn World Cup 2026 vì chấn thương
Bi kịch xảy ra trong trận giao hữu với Ai Cập, Wesley chỉ thi đấu vỏn vẹn 17 phút trước khi rời sân trong đau đớn. Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) sau đó đã xác nhận kịch bản tồi tệ nhất, anh dính một tổn thương nghiêm trọng ở cơ khép đùi trái.
Với mức độ chấn thương này, Wesley không thể tiếp tục cùng "Selecao" chinh chiến tại giải đấu trên đất Bắc Mỹ. Trong mùa giải 2025/26, anh cũng liên tục bị hành hạ bởi các vấn đề về cơ bắp. Việc chấn thương cũ phát tác đúng thời điểm quan trọng nhất sự nghiệp của hậu vệ 22 tuổi là đòn giáng mạnh vào tham vọng của cả câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia.
Cuốn tự truyện “Carlo Ancelotti: Quiet Leadership” xuất bản năm 2016 của Carlo Ancelotti kể về bí quyết làm nên sự nghiệp đứng vững trên đỉnh cao suốt hơn 20 năm của nhà cầm quân người Italy.