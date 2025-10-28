Sân bay Phú Bài ra sao khi Huế chịu mưa lũ lịch sử?

Sân bay Phú Bài vẫn hoạt động bình thường đến nay và đã phục vụ 3.500 lượt hành khách trong 2 ngày vừa qua.

Sân bay Phú Bài giữ vững hoạt động dù tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp. Ảnh: ACV.

Theo thông tin từ ACV, trước tình hình mưa lũ phức tạp khiến nhiều khu vực thành phố Huế bị chia cắt, nhiều hành khách phải tìm mọi cách di chuyển để kịp chuyến bay.

Trong khi đó, sân bay Phú Bài vẫn chủ động bám trụ theo phương châm “4 tại chỗ” đảm bảo hoạt động liên tục, an toàn tuyệt đối cho hành khách và người lao động.

Ban giám đốc sân bay Phú Bài đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị phối hợp các lực lượng chức năng để nắm sát tình hình, dự báo sớm và triển khai kịp thời các phương án.

"Dù thời tiết khắc nghiệt, cán bộ, nhân viên vẫn mong muốn hỗ trợ hành khách tốt nhất trong điều kiện cho phép, thể hiện tinh thần phục vụ là trên hết", đại diện sân bay Phú Bài cho biết.

Trong hai ngày 27-28/10, sân bay Phú Bài vẫn duy trì hoạt động với 36 chuyến bay, hơn 3.500 lượt hành khách được phục vụ.

Về phía hãng bay, Vietjet và Vietnam Airlines cho biết thời tiết đã làm ảnh hưởng lớn đến nhiều chuyến bay đến/đi ở khu vực miền Trung trong 2 ngày qua. Một số chuyến bay khác cũng chịu ảnh hưởng dây chuyền do diễn biến thời tiết xấu tại nhiều khu vực.

Hãng bay khuyến cáo khách hàng chủ động theo dõi chuyến bay của mình và liên hệ các kênh chính thống của hãng khi cần hỗ trợ.

Sáng 28/10, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết đã tạm ngừng chạy đôi tàu SE7/8 xuất phát tại Hà Nội và TP.HCM; tiếp tục ngừng các đôi tàu du lịch "Kết nối di sản miền Trung" HĐ1/2 và HĐ3/4 xuất phát từ Huế và Đà Nẵng.

Người mua vé được hoàn tiền miễn phí tại các nhà ga trong 30 ngày. VNR đã thông báo qua tin nhắn SMS, Zalo, website và fanpage để hành khách nắm thông tin.

Do mưa lũ gây ngập nặng tại TP Huế, hành khách trên chuyến tàu SE7 (xuất phát từ Hà Nội ngày 27/10) được trung chuyển bằng ôtô giữa ga Đông Hà (Quảng Trị) và ga Hương Thủy (Huế), sau đó lên tàu tiếp tục hành trình.

Ngành đường sắt và các địa phương đang theo dõi sát tình hình thời tiết để điều chỉnh lịch trình, khôi phục khai thác ngay khi điều kiện an toàn được đảm bảo.