Gần 20 chuyến bay bị ảnh hưởng do mưa dông tại Nội Bài

Ảnh hưởng của bão Matmo sáng 7/10 khiến năng lực tiếp thu máy bay tại Nội Bài có lúc giảm xuống chỉ còn 5 chuyến/giờ, gần 20 chuyến bay bị ảnh hưởng.

Theo đại diện VATM, sáng 7/10, khu vực sân bay Nội Bài chịu ảnh hưởng của mưa giông mạnh kéo dài, tầm nhìn có lúc giảm xuống dưới 1 km, gió giật cấp 7 và xuất hiện hiện tượng gió đứt tại khu vực đường cất hạ cánh.

Diễn biến thời tiết phức tạp khiến hoạt động bay bị ảnh hưởng, buộc cơ quan điều hành phải áp dụng biện pháp điều tiết luồng không lưu (ATFM), tạm thời giảm năng lực tiếp thu tàu bay xuống 10-13 chuyến/giờ, có thời điểm chỉ còn 5 chuyến/giờ nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các chuyến bay.

Thời tiết sân bay Nội Bài sáng 7/10. Ảnh: VATM.

Ngay khi thời tiết diễn biến bất lợi, VATM đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức họp điều phối CDM, thống nhất phương án điều hành và điều tiết luồng không lưu đến - đi tại Nội Bài. Trên cơ sở thông tin khí tượng và tình hình thực tế, đơn vị đã linh hoạt áp dụng biện pháp hạn chế luồng máy bay, điều chỉnh thứ tự và tần suất tiếp thu, giúp duy trì hoạt động bay an toàn, trật tự, hiệu quả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Từ 8-11h, năng lực tiếp thu máy bay về Nội Bài được điều chỉnh còn 5 chuyến/giờ. Trong giai đoạn này, có gần 20 chuyến bay phải bay chờ trong vùng kiểm soát của Trung tâm Kiểm soát đường dài Hà Nội (ACC Hà Nội) và Trung tâm Kiểm soát tiếp cận (APP Nội Bài). Ngoài ra còn có 1 chuyến chuyển hướng sang sân bay dự bị. Khi điều kiện thời tiết được cải thiện, toàn bộ các chuyến bay đã hạ cánh an toàn, không còn chuyến bay phải bay chờ.

Kíp trực tiếp cận của VATM đang căng mình điều hành các chuyến bay trước diễn biến thời tiết xấu và phức tạp. Ảnh: VATM.

Nhờ triển khai đúng quy trình, sự phối hợp đồng bộ giữa các bộ phận quản lý luồng không lưu - kiểm soát không lưu - khí tượng hàng không, hoạt động bay tại khu vực Nội Bài vẫn được duy trì an toàn tuyệt đối, hạn chế ảnh hưởng đến kế hoạch khai thác của các hãng hàng không.

VATM tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tăng cường giám sát diễn biến thời tiết, thường xuyên cập nhật các bản tin quan trắc và dự báo ngắn hạn để chủ động triển khai biện pháp ứng phó kịp thời. Công tác điều tiết luồng không lưu được thực hiện linh hoạt, trên nguyên tắc “an toàn - điều hòa - hiệu quả”, duy trì hoạt động bay ổn định và thông suốt trong mọi điều kiện.

Việc ứng phó nhanh, chủ động và hiệu quả với đợt mưa dông sáng 7/10 một lần nữa khẳng định năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp nhịp nhàng của các đơn vị điều hành bay thuộc VATM, góp phần giữ vững an toàn tuyệt đối cho hoạt động bay trong vùng trời Việt Nam.