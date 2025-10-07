Hàng nghìn chuyến bay bị hủy vì mưa bão liên tục

Các hãng bay đã phải hủy 1.380 chuyến trong 9 tháng đầu năm, trong đó thời tiết xấu là nguyên nhân phổ biến.

Nhiều hãng bay bị ảnh hưởng bởi thời tiết mưa bão liên tục cuối tháng 9, đầu tháng 10. Ảnh: BAV.

Theo thống kê sơ bộ của Cục Hàng không Việt Nam, trong 9 tháng đầu năm 2025, ngành hàng không nội địa đã khai thác 210.341 chuyến bay, trong đó có 135.922 chuyến bay đúng giờ, chiếm tỷ lệ 64,6%.

Trong 9 tháng, chỉ có 2 hãng hàng không duy trì được tỷ lệ bay đúng giờ cao trên 80% là Bamboo Airways và VASCO.

Các hãng hàng không Pacific Airlines, Vietravel Airlines và Vietnam Airlines lần lượt ghi nhận tỷ lệ bay đúng giờ trung bình là 78,5%; 70,6% và 70%. Vietjet Air có tỷ lệ đúng giờ trong 9 tháng đầu năm 2025 là 55% - thấp hơn mức trung bình toàn ngành.

Về tỷ lệ hủy chuyến, trong 9 tháng đầu năm, toàn ngành hàng không nội địa có 1.380 chuyến bay bị hủy, tương đương với tỷ lệ 0,7%.

Trong đó, thời tiết cực đoan những tháng gần đây tiếp tục là thách thức lớn với ngành hàng không nội địa, ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ bay đúng giờ và buộc các hãng phải linh hoạt, đặt an toàn lên hàng đầu trong mọi quyết định khai thác.

Tính riêng trong những ngày cuối tháng 9, đầu tháng 10, nhiều sân bay khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ghi nhận tình trạng mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 8-9-10.

Tại sân bay Nội Bài, lượng mưa dày đặc kèm gió mạnh và tầm nhìn giảm dưới 1 km khiến hàng loạt chuyến bay phải bay vòng chờ, chuyển hướng hạ cánh sang các sân bay dự bị.

Cảng vụ Hàng không miền Bắc cho biết riêng trong ngày 30/9, có tới 194 chuyến bay bị chậm và 34 chuyến phải chuyển hướng do điều kiện thời tiết xấu.

Trước tình hình này, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cảng hàng không trong vùng ảnh hưởng bố trí trực ban 24/24, bảo đảm thiết bị dẫn đường, thông tin liên lạc, đồng thời tăng cường ứng dụng mô hình dự báo thời tiết độ phân giải cao để phát hiện sớm mưa dông, gió mạnh và cảnh báo cho tổ lái.

Các hãng hàng không cũng chủ động điều chỉnh lịch bay, cập nhật thông tin kịp thời cho hành khách qua website, ứng dụng và mạng xã hội, giúp khách chủ động sắp xếp hành trình.

Để ứng phó với các diễn biến thời tiết cực đoan gây ảnh hưởng đến khai thác, bên cạnh việc điều chỉnh kịp thời lịch khai thác, các hãng hàng không cũng tăng cường thông tin kịp thời cho hành khách qua các kênh truyền thông mạng xã hội, SMS, website và ứng dụng di động, khuyến nghị khách chủ động sắp xếp hành trình khi chuyến bay bị ảnh hưởng.