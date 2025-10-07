Chốt phương án nâng cấp sân bay Vinh sau 3 tháng đóng cửa

Cảng hàng không quốc tế Vinh (Nghệ An) được quy hoạch chuẩn cấp 4E, công suất 8 triệu lượt khách/năm vào năm 2030 và 14 triệu lượt khách/năm vào năm 2050.

Sân bay Vinh có thể đón 14 triệu lượt khách vào năm 2050. Ảnh: VNA.

Cục Hàng không Việt Nam vừa phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An công bố Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Vinh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, Cảng hàng không quốc tế Vinh được định hướng là sân bay dùng chung cho cả mục đích dân dụng và quân sự, đạt tiêu chuẩn cấp 4E theo quy định của ICAO.

Trong giai đoạn 2021-2030, sân bay được quy hoạch với công suất 8 triệu lượt hành khách/năm và 25.000 tấn hàng hóa/năm.

Đến năm 2050, năng lực khai thác sẽ được nâng lên 14 triệu lượt khách và 35.000 tấn hàng hóa mỗi năm, trở thành trung tâm hàng không hiện đại của vùng Bắc Trung Bộ.

Về hạ tầng kỹ thuật, cảng hàng không sẽ được mở rộng toàn diện, trong đó đường cất hạ cánh hiện hữu được kéo dài đạt kích thước 3.000 m x 45 m. Đến năm 2050, một đường băng số 2 hướng 02-20 sẽ được xây dựng về phía đông cho phép khai thác song song 2 đường bay.

Hệ thống đường lăn và sân đỗ cũng được đầu tư đồng bộ với 3 đường lăn song song, các tuyến đường nối, đường thoát nhanh hiện đại, đồng thời mở rộng sân đỗ lên 29 vị trí đỗ tàu bay vào năm 2050.

Về nhà ga hành khách, nhà ga T1 hiện hữu sẽ được mở rộng, nâng công suất phục vụ lên 5 triệu lượt khách/năm. Bên cạnh đó, nhà ga T2 mới sẽ được xây dựng tại khu vực giữa hai đường cất hạ cánh, công suất ban đầu đạt 3 triệu lượt khách/năm và được mở rộng lên 9 triệu lượt khách/năm vào năm 2050, nâng tổng công suất toàn cảng lên 14 triệu lượt khách/năm.

Đối với hàng hóa, cảng sẽ duy trì nhà ga hàng hóa hiện hữu, đồng thời xây dựng thêm nhà ga mới ở phía Bắc nhà ga T1, công suất 25.000 tấn/năm và nâng lên 35.000 tấn/năm vào năm 2050.

Bản thuyết minh quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Vinh của đơn vị tư vấn nêu rõ, trong những năm qua cảng đã tăng trưởng nhanh cả về hành khách lẫn hàng hóa, nhưng hệ thống hạ tầng lại chưa theo kịp.

Đường CHC, đường lăn và sân đỗ bằng kết cấu bê tông nhựa đã hết tuổi thọ thiết kế 10 năm, xuất hiện nhiều hư hỏng như nứt, hằn vệt bánh xe, ảnh hưởng đến khai thác bay.

Nhà ga hành khách T1, được Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) đưa vào sử dụng từ năm 2015 với công suất 2 triệu lượt khách/năm, đã phục vụ tới 2,64 triệu lượt khách năm 2022 - vượt công suất thiết kế. ACV đang triển khai dự án cải tạo, nâng cấp nhà ga T1 để nâng tổng công suất lên 3 triệu khách/năm.

Tuy nhiên, việc duy tu, sửa chữa hiện nay chỉ mang tính tạm thời. Tiến độ đầu tư các công trình mới còn chậm, một phần do vướng thủ tục bàn giao đất quốc phòng theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP. Nhiều hạng mục thiết yếu như sân đỗ máy bay, nhà ga T2 vẫn chưa thể triển khai.

Với quy mô lớn và tầm nhìn dài hạn, Cảng hàng không quốc tế Vinh được kỳ vọng trở thành trung tâm hàng không - logistics trọng điểm của Bắc Trung Bộ, kết nối trực tiếp với cao tốc Bắc - Nam, tuyến đường ven biển và cảng Cửa Lò, hình thành mạng lưới giao thông chiến lược, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng.

Trước đó, Cảng hàng không quốc tế Vinh đã đóng cửa từ tháng 7 để sửa chữa. Theo kế hoạch, 3 dự án nâng cấp tại sân bay Vinh có tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng . ACV cam kết hoàn thành đồng bộ toàn bộ dự án trước ngày 30/12.

Sân bay Vinh được đưa vào khai thác cuối năm 2003, công suất thiết kế 2,75 triệu khách/năm, hiện có 21-26 chuyến bay đi - đến mỗi ngày. Tháng 7/2023, sân bay từng phải dừng hoạt động gần 16 giờ do hư hỏng đường băng.