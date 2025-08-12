Bước tiến mới ở sân bay Vinh

Sân bay Vinh (Nghệ An) sẽ được kéo dài đường cất, hạ cánh hiện hữu nhằm đáp ứng công suất khai thác và tạo điều kiện đón các loại máy bay cỡ lớn.

Đường cất, hạ cánh sân bay Vinh sẽ được kéo dài để đón các loại máy bay cỡ lớn. Ảnh: CAAV.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính, UBND tỉnh Nghệ An, Cục Hàng không Việt Nam và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) về triển khai dự án kéo dài đường cất, hạ cánh hiện hữu tại Cảng hàng không Vinh.

Theo đó, trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh Nghệ An và ACV, Bộ Xây dựng thống nhất phương án ACV thực hiện đầu tư kéo dài đường cất, hạ cánh hiện hữu. UBND tỉnh Nghệ An bố trí kinh phí và hỗ trợ triển khai công tác giải phóng mặt bằng.

Cơ quan quản lý đề nghị ACV báo cáo UBND tỉnh Nghệ An để được hướng dẫn triển khai các thủ tục tiếp theo theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, ACV lưu ý nghiên cứu kỹ lưỡng các giải pháp kỹ thuật để bảo đảm hạn chế việc đóng cảng hàng không; đồng thời xây dựng tiến độ chi tiết và báo cáo Bộ Xây dựng, tỉnh Nghệ An để chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp, đôn đốc thực hiện.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị Bộ Tài chính trong vai trò đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại ACV quan tâm chỉ đạo, đôn đốc ACV sớm thực hiện đầu tư kéo dài đường cất, hạ cánh hiện hữu tại sân bay Vinh.

Bộ Xây dựng giao Cục Hàng không Việt Nam chủ trì, phối hợp với ACV nghiên cứu, đề xuất phương án quản lý, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng hàng không sau khi đầu tư cũng như phương án thu giá dịch vụ cất, hạ cánh máy bay giữa các chủ thể sở hữu tài sản kết cấu hạ tầng khu bay của sân bay Vinh.

Trước đó, UBND tỉnh Nghệ An và ACV đã có buổi làm việc để nghiên cứu giải pháp đẩy nhanh tiến độ các dự án tại sân bay Vinh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền cho rằng việc đầu tư kéo dài đường cất hạ cánh là bước đi chiến lược, cần được tính toán kỹ lưỡng, đảm bảo hiệu quả lâu dài, đồng thời nên khẩn trương hoàn thiện thủ tục để sớm triển khai trong giai đoạn nâng cấp hiện nay.

Báo cáo tại buổi làm việc, ACV cho biết sân bay Vinh đang triển khai cải tạo nhà ga quốc nội với tổng mức đầu tư hơn 68,3 tỷ đồng . Quy mô dự án gồm cải tạo nhà ga, lấp 5 ô thông tầng và di dời vách kính phía trước nhà ga để tối ưu hóa năng lực khai thác của công trình, cải thiện chất lượng phục vụ hành khách trong các dịp cao điểm.

Bên cạnh đó, sân bay bổ sung các máy móc, trang thiết bị tại nhà ga để đảm bảo dây chuyền công nghệ, tăng chất lượng phục vụ hành khách. Dự án được khởi công ngày 2/7, đến nay đạt 5% khối lượng.

Trong khi đó, dự án mở rộng, cải tạo sân đỗ máy bay hiện hữu, nâng công suất từ 6 lên 9 vị trí đỗ, có tổng mức đầu tư hơn 233,6 tỷ đồng , đã khởi công ngày 8/5, hiện hoàn thành 12%.

Cuối cùng, dự án sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn với tổng mức đầu tư 623 triệu đồng đã được khởi công ngày 1/7. ACV đánh giá các đơn vị thi công cơ bản đạt yêu cầu về tiến độ, đến nay đạt 13,5%.