Sân bay Long Thành đang thiếu 5.500 lao động

Dự án sân bay Long Thành đang thiếu hơn 5.500 lao động so với nhu cầu, trong khi giá nhiên liệu và vật liệu tăng mạnh làm dấy lên nguy cơ chậm tiến độ ở giai đoạn nước rút.

Bước vào giai đoạn cao điểm thi công, dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 đang đối mặt với 2 sức ép lớn nhất từ trước đến nay: thiếu hụt nhân lực quy mô lớn và chi phí đầu vào tăng nhanh. Trong bối cảnh tiến độ đặt mục tiêu hoàn thành trong năm 2026, các “nút thắt” này đang trực tiếp đe dọa khả năng bám sát kế hoạch.

Thiếu 5.500 lao động, nhiều gói thầu “đuối lực”

Theo báo cáo của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), đến giữa tháng 4, toàn công trường chỉ huy động được khoảng 8.457 lao động, tương đương khoảng 60% nhu cầu thực tế. Trong khi đó, để đảm bảo tiến độ, dự án cần tới khoảng 14.000 lao động.

Khoảng thiếu hụt lên tới hơn 5.500 lao động đang trở thành “điểm nghẽn” lớn nhất, đặc biệt trong giai đoạn thi công nước rút.

Tại gói thầu nhà ga hành khách - hạng mục trọng tâm của dự án, số nhân lực hiện vào khoảng 3.400 người, thấp hơn nhiều so với nhu cầu khoảng 6.000 người. Trước đó, thời điểm sau Tết Nguyên đán 2026, lực lượng thi công tại đây từng giảm xuống chỉ còn khoảng 1.500 người, khiến tiến độ bị gián đoạn.

Tương tự, gói thầu hạ tầng giao thông nội cảng hiện chỉ có khoảng 1.200 lao động, trong khi nhu cầu gần 1.900 người. Việc thiếu hụt kéo dài không chỉ làm chậm tiến độ trực tiếp mà còn gây áp lực lên tổ chức thi công và kiểm soát chất lượng.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc nhiều dự án hạ tầng lớn triển khai đồng loạt trên cả nước, đặc biệt tại khu vực Đồng Nai và vùng lân cận, khiến nhu cầu lao động xây dựng tăng cao. Bên cạnh đó, điều kiện thi công khắc nghiệt tại công trường, diện tích rộng, nhiều hạng mục ngoài trời, nắng nóng và bụi, cũng khiến việc thu hút và giữ chân lao động gặp khó.

Thực tế, đã xuất hiện tình trạng công nhân nghỉ việc giữa chừng để chuyển sang các công trình khác có điều kiện làm việc hoặc mức thu nhập tốt hơn.

Chi phí nhiên liệu, vật liệu tăng mạnh

Song song với bài toán nhân lực, chi phí đầu vào tăng mạnh đang tạo thêm áp lực lớn lên tiến độ dự án.

Theo báo cáo, giá nhiên liệu - yếu tố chiếm tỷ trọng lớn trong chi phí vận hành máy móc - đã tăng gần gấp đôi so với trước. Với khoảng 2.500 thiết bị đang hoạt động tại công trường, biến động này khiến chi phí vận hành tăng đáng kể.

Chi phí vận chuyển vật liệu cũng leo thang do phụ thuộc trực tiếp vào giá xăng dầu. Các nhà thầu cho biết chi phí vận chuyển đá, cát, thép từ các mỏ tại Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu đã tăng khoảng 15-25% trong thời gian qua.

Đáng chú ý, giá bê tông nhựa, vật liệu quan trọng cho thi công đường băng và hạ tầng giao thông, đã tăng khoảng 40-50% so với trước. Các vật liệu khác như xi măng, thép cũng đồng loạt tăng giá, khiến tổng chi phí thi công bị đội lên đáng kể.

Trong khi đó, nhiều gói thầu được ký theo hình thức đơn giá cố định, khiến nhà thầu gặp khó khi chi phí đầu vào biến động mạnh. Một số đơn vị có xu hướng thi công cầm chừng, chờ cơ chế điều chỉnh hoặc nguồn cung ổn định hơn.

Bên cạnh đó, nguồn cung nhiên liệu bắt đầu xuất hiện dấu hiệu hạn chế, làm gia tăng nguy cơ gián đoạn thi công nếu không đảm bảo đủ nhiên liệu để vận hành đồng loạt thiết bị.

ACV đánh giá trong giai đoạn cao điểm hiện nay, việc thiếu hụt nguồn cung và giá vật liệu tăng mạnh có thể dẫn tới nguy cơ chậm, thậm chí gián đoạn một số hạng mục. Với quy mô lớn và yêu cầu đồng bộ cao, bất kỳ “điểm nghẽn” nào cũng có thể ảnh hưởng dây chuyền đến toàn bộ tiến độ dự án.

Theo kế hoạch, sân bay Long Thành dự kiến khai thác kỹ thuật vào tháng 9 và vận hành thương mại từ quý IV năm 2026. Tuy nhiên, với những áp lực hiện hữu về nhân lực và chi phí, khả năng bám sát mốc tiến độ này đang phụ thuộc lớn vào việc sớm tháo gỡ các “nút thắt” nói trên.