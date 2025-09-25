Ring Girl diện váy xẻ sâu, không nội y

|
Người đẹp 21 tuổi diện chiếc váy đen xẻ sâu táo bạo, không mặc nội y khi xuất hiện tại Inside USA Cast Party - sự kiện ra mắt chương trình Inside do nhóm streamer Sidemen sản xuất.
Với phong thái tự tin, Sydney không chỉ chụp ảnh đơn lẻ mà còn rạng rỡ bên nhóm bạn bè gồm Maddy Muir, Alexa Rozes, Reeve Bonser và Maddie McNeal.
Trên Instagram với hơn 800.000 người theo dõi, Sydney đăng tải loạt ảnh với thông điệp ngắn gọn: "Quá đỗi hạnh phúc, không gì đo đếm nổi". Bài đăng nhanh chóng thu hút gần 50 nghìn lượt thích chỉ trong vài giờ, cùng hàng loạt bình luận khen ngợi như: "Quá đẹp", "Bạn là tất cả và còn hơn thế nữa", "Cô gái này ngày càng tỏa sáng"...
Từng chỉ là một gương mặt mới trong vai trò Ring Girl, Sydney nhanh chóng trở thành hiện tượng mạng xã hội, ghi dấu với phong cách gợi cảm và trở nên nổi bật ở những sự kiện giải trí lớn.
Cái tên Sydney Thomas lần đầu gây sốt vào tháng 11/2024, khi trận đấu Jake Paul - Mike Tyson được phát sóng trực tiếp, thu hút hơn 100 triệu lượt xem toàn cầu. Chỉ sau một đêm, cô gái trẻ trở thành hiện tượng mạng và mỗi động thái đều được quan tâm đặc biệt.
Sự nổi tiếng mang lại cho Sydney cơ hội hợp tác với các nhãn hàng, chương trình, sự kiện mới. Cô gái tốt nghiệp Đại học Alabama (Mỹ) cách đây không lâu.
Hình ảnh Sydney nổi bật tại sự kiện khi đứng cạnh những người khác.
Trên trang cá nhân, Sydney thường xuyên cập nhật hình ảnh cuộc sống và công việc bận rộn. Sydney thật sự trở thành gương mặt tỏa sáng sau khi bước ra từ võ đài.
