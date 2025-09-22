Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Ring Girl đổi đời nhờ trận đại chiến Tyson - Paul lại gây sốt

  • Thứ hai, 22/9/2025 13:12 (GMT+7)
  • 13:12 22/9/2025

Từng nổi lên từ võ đài quyền anh, Sydney Thomas tiếp tục gây sốt với sắc vóc rạng rỡ, đồng thời hữu tài năng thể thao, phong cách đa dạng và thần thái cuốn hút.

Ring Girl doi doi anh 1

Cái tên Sydney Thomas lần đầu gây sốt vào tháng 11/2024, khi trận đấu Jake Paul - Mike Tyson được phát sóng trực tiếp, thu hút hơn 100 triệu lượt xem toàn cầu.

Ring Girl doi doi anh 2

Chỉ sau một đêm, cô gái trẻ trở thành hiện tượng mạng với hàng triệu người theo dõi. Hiện trang cá nhân của Sydney vượt mốc 2 triệu fan, mỗi động thái đều được quan tâm đặc biệt.
Ring Girl doi doi anh 3

Sau thời gian ngắn tạm dừng đăng tải, Sydney vừa tái xuất bằng một loạt hình ảnh và video khiến cộng đồng mạng bùng nổ. Bài đăng của cô nhanh chóng nhận về hơn 50.000 lượt thích chỉ trong 24 giờ.
Ring Girl doi doi anh 4

Sydney không chỉ khoe vẻ ngoài cuốn hút mà còn phô diễn nhiều khía cạnh khác của bản thân. Cô cho thấy hình ảnh đa chiều trong lần tái xuất này, từ pha ghi điểm 3 chuẩn xác trên sân bóng rổ, dáng vẻ thoải mái khi cầm gậy bi-a ở khung cảnh đời thường, những bức selfie tự nhiên trong cuộc sống hàng ngày cho tới khoảnh khắc tỏa sáng lộng lẫy trên thảm đỏ một buổi công chiếu phim.
Ring Girl doi doi anh 5

Sự nổi tiếng mang lại cho Sydney cơ hội hợp tác với các nhãn hàng, chương trình, sự kiện mới. Hôm 7/5, cô thông báo tốt nghiệp Đại học Alabama (Mỹ), sớm một năm. Sydney đạt được dấu mốc này sau khoảng thời gian có nhiều thăng trầm, bao gồm cả việc mẹ cô qua đời.
Ring Girl doi doi anh 6

Vẻ gợi cảm của Sydney hiện tại. Các bài đăng của cô thường xuyên thu hút hàng trăm nghìn lượt bấm thích và bình luận.
Ring Girl doi doi anh 7

Trước đó, Sydney được công ty của Paul phát hiện qua mạng xã hội. Hiện, cô cũng làm việc với công ty Most Valuable Promotions của YouTuber đình đám.
Ring Girl doi doi anh 8

Trên trang cá nhân, Sydney thường xuyên cập nhật hình ảnh cuộc sống và công việc bận rộn. Sydney đang chứng minh cô không chỉ là "gương mặt bước ra từ võ đài".
Ring Girl doi doi anh 9

Sự đa năng - từ thể thao, phong cách cá nhân cho tới hình ảnh ngôi sao giải trí, giúp Sydney trở thành một biểu tượng trẻ trung, khác biệt và bùng nổ trên mạng xã hội.

Ring Girl gây sốt ở đại chiến Usyk - Dubois

Lux Mackay gây chú ý khi xuất hiện trong trận so găng quyền Anh giữa Oleksandr Usyk và Daniel Dubois rạng sáng 20/7.

11:18 21/7/2025

Ring Girl gây sốt ở đại chiến Tyson và Paul

Bên cạnh màn so tài giữa Mike Tyson và Jake Paul, người hâm mộ hướng sự chú ý về dàn Ring Girl ở sân vận động AT&T ở Texas (Mỹ) hôm 16/11.

08:05 17/11/2024

Dàn Ring Girl nổi bật ở màn so găng giữa Tyson và Paul

Delia Sylvain, Virginia Sanhouse hay Raphaela Milagres sớm thu hút sự chú ý khi Mike Tyson và Jake Paul sắp thượng đài.

10:37 16/11/2024

Cuốn tự truyện “Unstoppable: My life so far” của Maria Sharapova với chấp bút của nhà báo Rich Cohen xuất bản năm 2017, kể về sự nghiệp vượt qua nhiều hà khắc của búp bê Nga để từng có lúc vươn lên thành tay vợt số một thế giới và giành nhiều Grand Slam. Không chỉ vậy, cuốn tự truyện còn chỉ ra những mối quan hệ phức tạp của tay vợt này.

Cuu sao MU doi mat an tu hinh anh

Cựu sao MU đối mặt án tù

5 giờ trước 21:09 23/9/2025 Thể thao Thể thao

0

Cựu danh thủ Manchester United, Anderson, người từng góp mặt trong đội hình vô địch Champions League 2008, đứng trước nguy cơ phải ngồi tù vì không thanh toán tiền cấp dưỡng cho con.

Minh Nghi

Ring Girl đổi đời Bóng rổ Võ thuật Ring Girl Sydney Thomas Tyson

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý