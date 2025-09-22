Ring Girl đổi đời nhờ trận đại chiến Tyson - Paul lại gây sốt

Sydney không chỉ khoe vẻ ngoài cuốn hút mà còn phô diễn nhiều khía cạnh khác của bản thân. Cô cho thấy hình ảnh đa chiều trong lần tái xuất này, từ pha ghi điểm 3 chuẩn xác trên sân bóng rổ, dáng vẻ thoải mái khi cầm gậy bi-a ở khung cảnh đời thường, những bức selfie tự nhiên trong cuộc sống hàng ngày cho tới khoảnh khắc tỏa sáng lộng lẫy trên thảm đỏ một buổi công chiếu phim.