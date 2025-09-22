Ring Girl đổi đời nhờ trận đại chiến Tyson - Paul lại gây sốt

|
Cái tên Sydney Thomas lần đầu gây sốt vào tháng 11/2024, khi trận đấu Jake Paul - Mike Tyson được phát sóng trực tiếp, thu hút hơn 100 triệu lượt xem toàn cầu.
Chỉ sau một đêm, cô gái trẻ trở thành hiện tượng mạng với hàng triệu người theo dõi. Hiện trang cá nhân của Sydney vượt mốc 2 triệu fan, mỗi động thái đều được quan tâm đặc biệt.
Sau thời gian ngắn tạm dừng đăng tải, Sydney vừa tái xuất bằng một loạt hình ảnh và video khiến cộng đồng mạng bùng nổ. Bài đăng của cô nhanh chóng nhận về hơn 50.000 lượt thích chỉ trong 24 giờ.
Sydney không chỉ khoe vẻ ngoài cuốn hút mà còn phô diễn nhiều khía cạnh khác của bản thân. Cô cho thấy hình ảnh đa chiều trong lần tái xuất này, từ pha ghi điểm 3 chuẩn xác trên sân bóng rổ, dáng vẻ thoải mái khi cầm gậy bi-a ở khung cảnh đời thường, những bức selfie tự nhiên trong cuộc sống hàng ngày cho tới khoảnh khắc tỏa sáng lộng lẫy trên thảm đỏ một buổi công chiếu phim.
Sự nổi tiếng mang lại cho Sydney cơ hội hợp tác với các nhãn hàng, chương trình, sự kiện mới. Hôm 7/5, cô thông báo tốt nghiệp Đại học Alabama (Mỹ), sớm một năm. Sydney đạt được dấu mốc này sau khoảng thời gian có nhiều thăng trầm, bao gồm cả việc mẹ cô qua đời.
Vẻ gợi cảm của Sydney hiện tại. Các bài đăng của cô thường xuyên thu hút hàng trăm nghìn lượt bấm thích và bình luận.
Trước đó, Sydney được công ty của Paul phát hiện qua mạng xã hội. Hiện, cô cũng làm việc với công ty Most Valuable Promotions của YouTuber đình đám.
Trên trang cá nhân, Sydney thường xuyên cập nhật hình ảnh cuộc sống và công việc bận rộn. Sydney đang chứng minh cô không chỉ là "gương mặt bước ra từ võ đài".
Sự đa năng - từ thể thao, phong cách cá nhân cho tới hình ảnh ngôi sao giải trí, giúp Sydney trở thành một biểu tượng trẻ trung, khác biệt và bùng nổ trên mạng xã hội.
