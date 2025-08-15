Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Pacific Airlines và Vasco chuyển sang ga T3 Tân Sơn Nhất từ 19/8

  • Thứ sáu, 15/8/2025 19:23 (GMT+7)
Như vậy, toàn bộ các chuyến bay nội địa của Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco) sẽ được khai thác tại nhà ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất.

Toàn bộ chuyến bay của Vietnam Airlines Group bao gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco sẽ được khai thác tại nhà ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: VNA.

Từ ngày 19/8, toàn bộ các chuyến bay nội địa của Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco) sẽ được khai thác tại nhà ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất.

Đây là bước tiếp theo sau khi Vietnam Airlines bắt đầu khai thác các chuyến bay nội địa tại nhà ga mới này từ ngày 19/4.

Đợt chuyển đổi lần này bao gồm toàn bộ chuyến bay nội địa của Pacific Airlines và Vasco, cùng các chuyến bay còn lại của Vietnam Airlines trên các đường bay giữa TP.HCM và Côn Đảo, Rạch Giá, Cà Mau.

"Việc tập trung toàn bộ hoạt động khai thác nội địa tại nhà ga hiện đại giúp Vietnam Airlines Group đồng bộ quy trình phục vụ, thay cho việc khai thác song song tại hai nhà ga như trước đây, đồng thời nâng cao trải nghiệm của hành khách, mang đến hành trình thuận tiện, liền mạch và chất lượng cao", đại diện hãng cho biết.

Tại nhà ga T3, hành khách của Vietnam Airlines làm thủ tục tại các quầy từ số 56 đến 109.

Hành khách của Pacific Airlines dự kiến làm thủ tục tại các quầy từ số 11 đến 18; hành khách của Vasco và các chuyến bay của Vietnam Airlines trên đường bay giữa TP.HCM và Côn Đảo, Rạch Giá, Cà Mau sẽ làm thủ tục tại các quầy từ số 19 đến 24.

Ngoài ra, 22 kiosk check-in tự động được bố trí tại nhà ga giúp hành khách của cả ba hãng chủ động và tiết kiệm thời gian khi làm thủ tục.

Trong thời gian đầu chuyển đổi, từ 19/8 đến 30/9, Vietnam Airlines Group sẽ áp dụng chính sách hỗ trợ đổi vé đối với các trường hợp bị ảnh hưởng do thay đổi nhà ga.

Các hãng khuyến nghị hành khách kiểm tra kỹ thông tin nhà ga khởi hành được in trên vé, tìm hiểu sơ đồ nhà ga T3, lưu ý quan sát biển chỉ dẫn nếu có nối chuyến giữa các nhà ga và liên hệ nhân viên mặt đất khi cần hỗ trợ.

Hành khách được khuyến khích làm thủ tục trực tuyến qua website, ứng dụng di động hoặc kiosk tại sân bay. Để hành trình diễn ra thuận lợi, hành khách nên có mặt tại sân bay ít nhất 2 tiếng trước giờ khởi hành nhằm tránh chậm trễ.

Trước đó Vietravel Airlines cho biết hãng sẽ chính thức chuyển toàn bộ hoạt động khai thác từ nhà ga T1 sang nhà ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất từ ngày 21/8. Bamboo Airways cũng sẽ chính thức chuyển toàn bộ hoạt động khai thác các chuyến bay nội địa đến và đi TP.HCM sang nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất từ ngày 18/8. Như vậy hiện tại nhà ga T1 chỉ còn Vietjet khai thác.

Diệu Thanh

Vasco Pacific Airlines VNA Tp. Hồ Chí Minh Cà Mau Vietjet Air Bamboo Airways T3 Tân Sơn Nhất hàng không

  • VietJet Air

    VietJet Air

    Công ty cổ phần Hàng không VietJet là hãng hàng không tư nhân đầu tiên tại Việt Nam, đồng thời là một trong số ít hãng hàng không hiếm hoi trên thế giới có lãi ngay từ năm thứ 2 hoạt động. Theo tuyến bố của hãng này, năm 2017, hãng chiếm 43% thị phần bay nội địa. Tuy nhiên, VietJet cũng dính nhiều lùm xùm liên quan tới các chiến lược marketing đặc biệt là việc cho tiếp viên mặc bikini hồi mới ra mắt.

    • Thành lập: 2007
    • Sáng lập: Nguyễn Thị Phương Thảo và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VJC

    Website

  • Bamboo Airways

    Bamboo Airways

    Công ty TNHH Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) là hãng hàng không mới thuộc Tập đoàn FLC với vốn điều lệ 700 tỷ đồng, có trụ sở tại Sân bay Phù Cát (Bình Định). Mới đây công ty đã chính thức ra mắt và dự kiến sẽ bắt đầu có các chuyến bay cuối năm 2018 hoặc đầu năm 2019.

    • Thành lập: 2017
    • Sáng lập: FLC
    • Mã cổ phiếu: Chưa niêm yết

    Website

  • Tp. Hồ Chí Minh

    • Diện tích: 2.095,06 km²
    • Dân số: 8.297.500 người (dân cư chính thức năm 2016)
    • Phân chia hành chính: 19 quận và 5 huyện
    • Vùng: Đông Nam Bộ
    • Mã điện thoại: 28
    • Biển số xe: 41, từ 50 đến 59

  • Cà Mau

    Cà Mau
    • Diện tích: 5.294,9 km²
    • Dân số: 1.219.900
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố và 8 huyện
    • Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long
    • Mã điện thoại: 290
    • Biển số xe: 69

