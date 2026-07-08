Ông Trump doạ tấn công đảo Kharg vào đêm nay

Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa tấn công vào đảo Kharg của Iran, cùng với các cơ sở hạ tầng dân sự trọng yếu khác tại nước này trong đêm nay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 8/7. Ảnh: Reuters.

Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ ngày 8/7, ông Trump nói: "Chúng tôi đã tấn công đảo Kharg đêm qua, phá hủy một phần hòn đảo. Tôi đã ra chỉ thị: 'Đừng đụng đến dầu, đừng đánh vào các đường ống, vì có thể chúng ta sẽ tiếp quản đảo Kharg. Hãy đánh vào mọi thứ khác”. “Và họ đã làm vậy. Họ có thể sẽ tiếp tục tấn công Iran vào đêm nay", đài CNN dẫn lời tổng thống Mỹ.

Không lâu sau đó, trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO, ông Trump tiếp tục phát tín hiệu sẽ có thêm hành động quân sự nhằm vào Iran, đồng thời một lần nữa đe dọa tấn công các cơ sở hạ tầng dân sự trọng yếu.

"Đó có thể là một cuộc tấn công lớn và sẽ phá hủy rất nhiều mục tiêu", ông Trump cảnh báo.

Ông cũng đề cập đến các nhà máy khử mặn - nguồn cung cấp nước sinh hoạt quan trọng. "Chúng tôi sẽ đánh vào chúng nếu cần. Tôi rất không muốn làm vậy. Có lẽ đó là mục tiêu mà tôi ít muốn tấn công nhất", ông nói.

Cánh cửa đàm phán với Iran vẫn mở

Phát biểu của ông Trump được đưa ra chỉ vài giờ sau khi ông tuyên bố lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đã chấm dứt, sau các cuộc tấn công mà Tehran thực hiện nhằm vào tàu thương mại gần eo biển Hormuz. Tuy vậy, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết vẫn ưu tiên tiếp tục đàm phán với Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump có cuộc gặp song phương với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và tham gia hội nghị hội nghị thượng đỉnh cùng các nhà lãnh đạo NATO ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 8/7. Ảnh: AA, Reuters, EPA.

Tổng thống Mỹ cho rằng giới lãnh đạo Iran liên tục đánh lừa ông khi tỏ ra sẵn sàng hướng tới một thỏa thuận hòa bình trong các cuộc đàm phán nhưng sau đó lại nuốt lời.

"Họ đồng ý với mọi thứ, rồi sau đó lại tổ chức họp báo và nói rằng chúng tôi chưa từng bàn về chuyện đó. Có điều gì đó không ổn với những người này", ông Trump nói thêm.

Ông Trump cũng cho biết ông "không hài lòng" với chính quyền Iran và đang cân nhắc tiến hành thêm các cuộc tấn công, có thể ngay trong đêm 8/7.

"Thông thường... tôi sẽ không nói với các bạn đâu. Nhưng các bạn biết không, họ chẳng thể làm gì để ngăn cản điều đó. Vì vậy, câu trả lời là: rất có thể", theo ông Trump.

Tại sao đảo Kharg quan trọng?

Đây không phải là lần đầu tiên nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố muốn chiếm hòn đảo Kharg - huyết mạch kinh tế của Tehran, xử lý khoảng 90% lượng dầu thô xuất khẩu của đất nước.

Ảnh vệ tinh cho thấy bến xuất khẩu dầu trên đảo Kharg của Iran, chụp ngày 25/2. Ảnh: Reuters.

Hòn đảo với diện tích bằng khoảng 1/3 quận Manhattan (Mỹ) được các quan chức nước này mô tả là "đầu mối cho toàn bộ nguồn cung cấp dầu của Iran".

Các cầu tàu dài vươn ra vùng biển xung quanh, nơi có độ sâu đủ để tiếp nhận các siêu tàu chở dầu, biến hòn đảo thành địa điểm phân phối dầu trọng yếu.

CNN trước đây đưa tin các quan chức Mỹ đã xây dựng phương án chiếm đảo Kharg hoặc cho phép tiến hành oanh tạc nhằm xóa sổ hoàn toàn cơ sở hạ tầng dầu mỏ tại đây.

Chính quyền Washington cũng xem xét khả năng tiếp quản các hòn đảo có vị trí chiến lược khác gần eo biển, nhằm làm suy yếu năng lực đe dọa các tàu chở dầu di chuyển qua tuyến đường thủy này của Iran.

Theo CNN, các quan chức Nhà Trắng tin rằng việc chiếm được hòn đảo sẽ khiến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) "phá sản hoàn toàn".

Một quan chức Mỹ cho biết, vào tháng 4, Washington đã từng tấn công các mục tiêu quân sự trên đảo Kharg, mặc dù các đợt không kích không nhắm vào cơ sở dầu mỏ.

Tuy nhiên, các quan chức cảnh báo Tổng thống Trump rằng một chiến dịch tấn công sâu vào đảo Kharg đòi hỏi quy mô bộ binh lớn và tiềm ẩn nguy cơ thương vong nặng nề cho quân đội Mỹ.

Bản thân ông cũng thừa nhận nếu chiếm giữ hòn đảo, lực lượng Mỹ sẽ phải đồn trú dài hạn, trong khi ông không chắc công chúng Mỹ còn đủ ủng hộ cho một chiến dịch quy mô lớn như vậy.

Do đó, Lầu Năm Góc và Nhà Trắng chỉ xem việc chiếm đảo Kharg là phương án "bước ngoặt cuối cùng" - một nỗ lực tối hậu nhằm xoay chuyển cục diện với cái giá rất đắt đỏ.

Theo giới quan sát, mọi hành động quân sự nhắm vào đảo Kharg sẽ làm leo thang căng thẳng Mỹ - Iran, đồng thời đe dọa nghiêm trọng đến thị trường năng lượng toàn cầu.

Mỹ công bố video không kích hơn 80 mục tiêu tại Iran Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) công bố video các đợt không kích mới nhằm vào hơn 80 mục tiêu quân sự tại Iran, bao gồm phòng không, radar và năng lực chống hạm.

Ngày 17/6, Mỹ và Iran ký Bản ghi nhớ Islamabad với sự trung gian của Pakistan, cam kết giải quyết bất đồng bằng đối thoại và giảm căng thẳng khu vực. Thỏa thuận được cộng đồng quốc tế, trong đó có Việt Nam, hoan nghênh như một bước tiến quan trọng nhằm duy trì hòa bình, ổn định ở Trung Đông và bảo đảm an ninh hàng hải, năng lượng toàn cầu. Tại vòng đàm phán cấp cao ở Thụy Sĩ ngày 22/6, cả Washington và Tehran đều đánh giá các cuộc thảo luận đạt kết quả tích cực, mở đường cho một thỏa thuận toàn diện về an ninh khu vực, tự do hàng hải qua eo biển Hormuz. Hai bên cũng nhất trí thành lập cơ chế giảm xung đột liên quan Lebanon dưới sự hỗ trợ của Qatar và Pakistan.