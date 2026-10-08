Nơi bán phở, bún chả 'ngon nhất Hà Nội'

Tại Hà Nội, mỗi bát phở, bún hay miến đều mang một câu chuyện riêng. Các quán ăn được Michelin Guide tuyển chọn cho thấy tình yêu lâu đời của thành phố với các món nước.

Hà Nội là thành phố không để thực khách phải chờ đợi, món ăn luôn được mang ra bàn trước khi bạn kịp lau mồ hôi trên trán. Thực phẩm tươi ngon, nguyên liệu địa phương, được chế biến chỉn chu và chính xác đến mức tạo cảm giác như vừa tình cờ khám phá một bí quyết gia truyền, Michelin Guide miêu tả.

Dù muốn xua tan cái lạnh của một buổi sáng Hà Nội hay tìm một món ăn dễ chịu vào những ngày cơ thể không được khỏe, luôn có một bát đồ ăn nóng hổi sẵn sàng giúp thực khách cảm thấy dễ chịu hơn. Câu hỏi duy nhất là nên thử món nào trước?

Với quá nhiều lựa chọn, không dễ để biết nên bắt đầu từ đâu, Michelin Guide giới thiệu một số món nước nổi bật nhất của Hà Nội.

Hiệu Lực canh cá rô (Hoàn Kiếm)

Michelin Selected

Đây là quán ăn chuyên cá rô, loại cá nước ngọt được đánh giá cao nhờ thịt chắc và đậm vị. Trong khi đó, "canh" đơn giản có nghĩa là món súp.

Địa chỉ bình dân này được người dân địa phương yêu thích, nổi tiếng với món bánh đa cá kiểu Hưng Yên, ăn cùng cá rô chiên giòn và chả cá dai. Các loại rau xanh tươi được dùng kèm giúp món ăn thêm thanh và cân bằng.

Mỗi phần có 2 loại bánh đa trắng sợi mềm và bánh đa đỏ sợi dày, tạo sự khác biệt về kết cấu. Thực khách muốn phần ăn đầy đặn hơn có thể gọi suất đặc biệt, thêm cá chiên và chả cá.

Bún chả Đắc Kim (Hàng Mành)

Michelin Selected

Bún chả vốn không phải món súp mà có sự kết hợp giữa món nước và nước chấm. Nước chấm được pha từ nước, nước mắm, giấm, đường, tỏi và ớt. Có nguồn gốc từ Hà Nội, bún chả vẫn là một trong những đặc sản được yêu thích nhất của thành phố.

Bún chả Đắc Kim trên phố Hàng Mành phục vụ thịt ba chỉ nướng xém cạnh và chả viên nướng cùng bún truyền thống, thích hợp dùng trong những ngày trời nóng. Nước chấm được bổ sung xoài xanh muối thái lát mỏng, tạo vị thanh và cảm giác tươi mát.

Trên mỗi bàn đều có sẵn tỏi, ớt và chanh tươi để thực khách tự điều chỉnh hương vị nước chấm theo sở thích.

Phở gà Nguyệt

Bib Gourmand

Nhiều du khách đã biết đến phở bò - món ăn biểu tượng của ẩm thực Việt Nam, nhưng có thể ít người biết phở gà cũng là lựa chọn phổ biến cho bữa sáng.

Tại Phở Gà Nguyệt, nước dùng bắt đầu được ninh từ 4h mỗi ngày. Quán sử dụng xương heo và xương gà cùng các nguyên liệu tươi để nấu nước dùng, không tái sử dụng nguyên liệu.

Thực khách có thể lựa chọn phần thịt gà từ các loại được trưng bày ở cửa quán để thêm vào bát phở. Michelin Guide khuyến nghị kết hợp đùi, cánh và lườn. Ngoài phở nước truyền thống, quán còn phục vụ phở trộn, đều được đánh giá là những lựa chọn hấp dẫn.

Nước dùng được ninh trong nhiều giờ nhưng thực khách không phải chờ lâu. Bát phở được phục vụ nhanh chóng vào buổi sáng, khi thành phố bắt đầu trở nên nhộn nhịp.

Miến lươn Chân Cầm

Bib Gourmand

Đừng để nỗi e ngại khi ăn lươn khiến thực khách bỏ qua một trong những món ăn đáng thử nhất ở phố cổ Hà Nội. Miến lươn Chân Cầm đã phục vụ thực khách gần 40 năm với những bát miến nóng hổi.

Thực khách có thể chọn lươn giòn hoặc lươn mềm, ăn cùng miến dong và nước dùng dịu nhẹ, hơi ngọt, được nấu từ xương lươn xay và bổ sung tiết lươn.

Quán phục vụ bữa sáng và trưa, sử dụng lươn từ Bắc Ninh. Loại lươn nhỏ tại đây được đánh giá cao nhờ độ giòn tự nhiên và được chiên không cần áo bột. Trong khi đó sợi miến được làm từ tinh bột sắn, lấy từ Cự Đà - làng nghề truyền thống nổi tiếng với loại miến màu nâu vàng và nước tương thơm.

Miến nước đặc biệt phù hợp trong những ngày thời tiết mát mẻ nhưng cũng có thể thưởng thức quanh năm. Nếu muốn một món nhẹ hơn, thực khách có thể chọn nộm lươn hoặc miến xào.

Luk Lak

Bib Gourmand

Trong vụ thu hoạch tháng 4, cua đồng đạt độ béo và đầy đặn nhất, cũng là nguyên liệu chính trong món bún riêu - món nước có vị chua từ cà chua, ăn cùng bún, rau thơm và thịt cua.

Nước dùng được chế biến đậm vị với gạch cua, mẻ, đậu phụ chiên vàng và tóp mỡ chiên chậm giòn. Cọng rau muống tạo thêm độ giòn và cảm giác tươi mát khi ăn. Dù có vẻ đơn giản, món ăn đòi hỏi chất lượng và sự cân bằng của từng nguyên liệu để tạo nên hương vị đặc trưng.

Luk Lak mở cửa từ năm 2018 và nhanh chóng trở thành một địa chỉ được yêu thích ở Hà Nội. So với nhà hàng cùng hệ thống tại Đà Nẵng, quán có thực đơn phong phú hơn và phục vụ thêm các món theo mùa.

Nhà hàng có 3 tầng, gần hồ Hoàn Kiếm, giữa trung tâm khu phố cổ. Đây là địa chỉ đáng ghé qua để thưởng thức bát bún riêu đặc trưng cùng nhiều món ăn khác.