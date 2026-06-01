Ninh Bình lên tiếng vụ du khách gặp hiện tượng 'tâm linh'

Nữ du khách kể lại những trải nghiệm được cho là "tâm linh" trong chuyến đi Ninh Bình thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Sở Du lịch tỉnh khẳng định "đây là thông tin vô căn cứ".

Du khách xếp hàng chờ đi thuyền tham quan Tràng An sáng 2/5.

Tối 1/6, trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, cho biết câu chuyện tâm linh đang lan truyền trên mạng xã hội là hoàn toàn không chính xác. Theo ông, Sở đã nắm được thông tin vụ việc, khẳng định đây là nội dung "vô căn cứ", "chưa được kiểm chứng", có thể gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch địa phương.

"Du khách cần thận trọng khi tiếp nhận thông tin và nên tham khảo các kênh chính thống để đối chiếu, xác minh trước khi tin tưởng hoặc chia sẻ", ông Mạnh nói.

Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình cho biết địa phương nhiều năm qua đã trở thành điểm đến nổi bật, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước nhờ cảnh quan thiên nhiên đặc sắc cùng hệ thống di tích lịch sử, văn hóa phong phú. Ông khẳng định Ninh Bình và quần thể danh thắng Tràng An là điểm đến an toàn, du khách hoàn toàn có thể yên tâm khi tham quan, trải nghiệm tại đây.

Trước đó, đêm 31/5 và ngày 1/6, bài đăng của một nữ du khách kể về những trải nghiệm trong chuyến đi kéo dài 3 ngày tại Ninh Bình đã thu hút hơn 3 triệu lượt xem cùng hàng chục nghìn lượt tương tác và bình luận.

Theo chia sẻ, nữ du khách đến Ninh Bình từ ngày 29/5, kết hợp công việc và du lịch. Cô cho biết trong quá trình tham quan Tràng An cũng như di chuyển tại địa phương vào đêm khuya, bản thân gặp một số tình huống cảm thấy bất an và cho rằng đó là những hiện tượng khó lý giải. Sau khi bài viết được đăng tải, câu chuyện nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội.

Du khách xếp hàng chờ mua vé đi thuyền ở Tràng An ngày 2/5.

Là địa phương sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên đặc sắc cùng hệ thống di sản văn hóa, lịch sử phong phú, Ninh Bình từ lâu là điểm đến quen thuộc của du khách trong nước và quốc tế.

Lợi thế của nơi đây đến từ vị trí gần các trung tâm lớn, giao thông thuận tiện và sự đa dạng về sản phẩm du lịch, từ du lịch tâm linh, sinh thái đến nghỉ dưỡng. Các điểm đến nổi tiếng như Tràng An - Bái Đính, cố đô Hoa Lư, hang Múa, Tam Cốc - Bích Động, Thung Nham hay Vườn quốc gia Cúc Phương tạo nên hệ sinh thái du lịch phong phú cho địa phương.

Ninh Bình cũng đang dần trở thành điểm trung chuyển quan trọng trong hành trình khám phá miền Bắc của khách quốc tế, nằm trên trục liên kết du lịch Hà Nội - Ninh Bình - Hạ Long. Phần lớn du khách quốc tế đến Hà Nội đều kết hợp ghé thăm địa phương này.

Trong 9 ngày của hai kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5, địa phương đón gần 2,8 triệu lượt khách, trong đó khách nội địa đạt hơn 2,5 triệu lượt và khách quốc tế hơn 274.000 lượt. Nhiều điểm đến ghi nhận lượng khách lớn như Tràng An với 108.500 lượt khách, khu văn hóa tâm linh Bái Đính - Thung Ui (54.103 lượt), khu sinh thái Thung Nham (49.954 lượt) và khu du lịch Tam Cốc - Bích Động (42.347 lượt), nhờ các sản phẩm mới và trải nghiệm đa dạng.

Du khách đi thuyền khám phá Thung Ui dịp Tết Nguyên đán 2026.

Năm nay, Ninh Bình đặt mục tiêu đón 20 triệu lượt khách, trong đó có 3 triệu lượt khách quốc tế. Để đạt mục tiêu này và gia tăng mức chi tiêu của du khách, tỉnh dự kiến triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ hoàn thiện cơ chế chính sách, phát triển hạ tầng đến tái cấu trúc sản phẩm và thúc đẩy công nghiệp văn hóa.

"Chúng tôi hy vọng mở rộng không gian du lịch theo hướng đa dạng sản phẩm, tăng liên kết vùng và nâng cao sức hút điểm đến, từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn, an toàn và thân thiện, sẵn sàng đón những dòng khách lớn hơn trong thời gian tới", Giám đốc Bùi Văn Mạnh nhấn mạnh.