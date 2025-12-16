Những mẫu xe quen thuộc thống trị doanh số các phân khúc

Dù chỉ vừa kết thúc tháng 11, cuộc đua doanh số ở nhiều phân khúc xe đã gần như định đoạt khi các "vị vua" này đều ghi nhận doanh số nhỉnh hẳn so với đối thủ.

Ở một số phân khúc sôi động như SUV đô thị cỡ B, C hay sedan B, cuộc đua doanh số vẫn đang tiếp diễn dù chỉ còn một kỳ báo cáo cuối cùng. Tuy nhiên ở một số nhóm xe, kết quả dường như đã được định đoạt bởi nhiều tháng liền chỉ từng đấy cái tên ghi nhận doanh số tốt, áp đảo các đối thủ còn lại.

Ford Ranger thống trị nhóm xe bán tải

Ford Ranger có lẽ đã kết thúc năm 2025 sớm khi doanh số tiếp tục dẫn đầu phân khúc bán tải. Chỉ trong tháng 11, Ford Việt Nam đã bán được 2.040 chiếc Ranger.

Tính từ đầu năm, đã có khoảng 15.493 chiếc Ranger được giao đến tay khách hàng, chiếm hơn 80% thị phần của nhóm bán tải. Mặc dù phân khúc bán tải không thiếu các tùy chọn từ Nhật Bản, Ranger vẫn là cái tên ghi nhận sức bán tốt nhất.

Mitsubishi Triton, Toyota Hilux, Isuzu D-Max đều nỗ lực nâng cấp phiên bản, điều chỉnh giá bán trong thời gian dài, nhưng vẫn chưa đủ để "hạ gục" được vua bán tải từ Mỹ. Thậm chí sau thời gian dài trắng doanh số tại Việt Nam, Mazda BT-50 đã phải dừng bán vào cuối năm 2024.

So với các đối thủ, Ranger là mẫu bán tải được phân phối nhiều phiên bản nhất. Hiện xe được bán với 2 biến thể chính là Ranger (9 phiên bản), giá từ 715 triệu đến 1,039 tỷ và Ranger Raptor (2 phiên bản), giá dao động 1,299- 1,307 tỷ đồng .

Toyota Camry dẫn đầu phân khúc sedan D

2025 là một năm không thành công với sedan cỡ D nói riêng, và cả nhóm ôtô gầm thấp nói chung. Khi thị trường dần xuất hiện nhiều đại diện SUV hiện đại, giá cạnh tranh, tình cảm của người dùng Việt cũng dần chuyển hướng sang các mẫu xe gầm cao.

Trong số này, sedan D có lẽ là một trong những phân khúc gặp khó nhất. Tuy nhiên dù khó, Camry vẫn là điểm sáng le lói. Sự thành công của Toyota không so với các đối thủ không chỉ từ sức mạnh thương hiệu lâu đời, mà nay còn đến từ động cơ mới - hybrid.

Toyota Camry phiên bản hybrid bán chạy gần gấp đôi bản chạy xăng. Ảnh: Phúc Hậu.

Tùy chọn này thu hút đến mức tính từ đầu năm đến hết tháng 11, tổng lượng xe Toyota Camry hybrid bán ra thị trường còn cao gần gấp đôi bản chạy xăng truyền thống. Lũy kế 11 tháng, Toyota bán tổng 2.090 chiếc Camry, trong đó 1.301 xe thuộc tùy chọn động cơ hybrid.

Dù doanh số không đủ để đưa Camry quay về thời kỳ hoàng kim, nhưng con số này đã chiếm gần 70% thị phần của nhóm sedan cỡ D. Bởi hiện tại, doanh số của các đối thủ cùng tầm giá cũng chẳng khá hơn là bao.

VinFast VF 3 chiếm thị phần xe cỡ nhỏ

VinFast VF 3 thực tế không phải mẫu xe thuộc nhóm cỡ nhỏ, nếu xét về kích thước hay động cơ. Tuy nhiên với các ưu thế đặc biệt, chiếc xe điện mini này lại vô tình thu hút gần toàn bộ tệp khách hàng của nhóm xe hạng A, vốn đã ít dần trước sức ép của các phân khúc SUV giá rẻ phía trên.

VinFast VF 3 ghi nhận doanh số cao nhất so với các đại diện xe cỡ nhỏ còn lại. Ảnh: Phương Lâm.

Tính đến hết tháng 11, chiếc xe điện mini này bán được tổng 40.660 chiếc, vượt xa tổng doanh số của tất cả đại diện nhóm xe cỡ nhỏ chạy xăng. Chính những ưu thế về chi phí vận hành, giá bán cũng như sức mạnh thương hiệu đã củng cố thành công của VF 3.

Với người dùng trẻ, muốn trải nghiệm ôtô nhưng ngân sách thấp, VF 3 là lựa chọn sáng giá. Còn với những gia đình đã sở hữu xe cỡ lớn, mong muốn tìm mua một chiếc ôtô thứ 2 để di chuyển trong phố, làm "xe chơi", VF 3 lại càng tỏ rõ thế mạnh.

Ford Everest đại thắng nhóm SUV D

Từng có thời gian, Ford Everest và Hyundai Santa Fe tranh giành nhau ở vị trí dẫn đầu phân khúc D. Tuy nhiên khi mẫu SUV Hàn Quốc được nâng cấp với ngoại hình khó làm hài lòng phần đông người dùng Việt, cán cân của nhóm xe này đã nghiêng hoàn toàn về Ford Everest.

Trong tháng 11, Everest ghi nhận doanh số đạt 1.449 chiếc, là đại diện duy nhất có lượng xe bán ra vượt mốc 1.000 xe/tháng của phân khúc. Lũy kế doanh số sau gần một năm của Everest đạt 11.209 xe, vượt xa các cái tên còn lại của nhóm như Mazda CX-8 (2.313 chiếc), Mitsubishi Pajero Sport (75 chiếc) hay Hyundai Santa Fe (2.380 chiếc).

Ford Everest thống trị bảng xếp hạng doanh số của nhóm SUV cỡ D. Ảnh: Bối Hạ.

Tóm lại, dù cuộc đua tổng thể thị trường 2025 vẫn chưa kết thúc, nhưng ở bốn phân khúc quan trọng là Bán tải, Sedan D, Xe cỡ nhỏ và SUV D, kết quả đã gần như được định đoạt. Những mẫu xe giành chiến thắng sớm đã tận dụng thành công các điểm mạnh cốt lõi hoặc sự thay đổi thiết kế đột ngột của đối thủ. Kết quả của tháng 12 tới đây có lẽ chỉ mang ý nghĩa củng cố thêm vị thế của những "vị vua" đã lên ngôi sớm này.