Xe điện lập kỷ lục doanh số ở Thái Lan

Dù vẫn còn nhiều rào cản, doanh số xe điện ở đất nước chùa vàng gần đây đã tăng trưởng ấn tượng, lập kỷ lục về lượt xe bán ra trong năm 2025.

Triển lãm ôtô, xe máy mới nhất của Thái Lan diễn ra ở Muang Thong Thani đã ghi nhận lượng đơn đặt hàng tăng ấn tượng. Cụ thể theo Bangkok Post, tổng 80.599 xe, gồm cả ôtô và xe 2 bánh đã được đặt mua tại sự kiện này. Trong đó, xe điện chiếm ưu thế khi ghi nhận mức tăng tốt.

Các nhà phân tích ngành công nghiệp cho rằng sự gia tăng này là do cuộc cạnh tranh giá cả quyết liệt giữa các nhà sản xuất và chương trình ưu đãi EV3.0 của chính phủ sắp hết hạn. Hiệp hội Xe điện Thái Lan trước đó cho biết giá xe điện chạy pin (BEV) tại Thái Lan dự kiến sẽ tăng trung bình 200.000 Baht vào năm tới, sau khi chương trình EV3.0 của chính phủ hết hiệu lực, một động thái có thể làm giảm nhu cầu BEV trong nước.

"Đây là một tín hiệu tốt cho thấy chính sách khuyến khích ôtô điện của chính phủ đã thành công, giúp chúng trở nên dễ tiếp cận hơn đối với khách hàng", ông Surapong Paisitpatanapong, Phó Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan (FTI) và phát ngôn viên Câu lạc bộ Công nghiệp ôtô của FTI, nhận định.

Các mẫu ôtô điện, đặc biệt từ Trung Quốc ghi nhận doanh số tăng tốt tại Thái Lan sau các tháng lao dốc.

Mặc dù tăng mạnh, nhưng tổng số đơn đặt hàng năm nay vẫn thấp hơn mức kỷ lục 85.904 chiếc được ghi nhận vào năm 2012, khi chương trình "ôtô đầu tiên" của chính quyền Yingluck Shinawatra đưa ra mức giảm thuế lên tới 100.000 Baht cho người mua mới. FTI dự kiến hầu hết xe được đặt hàng tại triển lãm năm nay sẽ được đăng ký vào quý I năm 2026.

Tuy nhiên, ông Surapong cảnh báo rằng sức mua của người tiêu dùng yếu vẫn là một thách thức. Các ngân hàng và công ty tài chính tiếp tục từ chối khoảng 60% đơn xin vay mua ôtô, với lý do kinh tế chậm lại, nợ hộ gia đình cao và bất ổn chính trị.

Bất chấp những lo ngại này, FTI vẫn duy trì mục tiêu sản xuất năm 2025 là 1,45 triệu xe, bao gồm 950.000 chiếc dành cho xuất khẩu và 500.000 chiếc cho thị trường nội địa.

Doanh số bán ôtô tại Thái Lan đã cho thấy khả năng phục hồi, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 10, đạt 47.032 chiếc, phần lớn nhờ nhu cầu EV, mặc dù doanh số xe bán tải giảm. Từ tháng 1 đến tháng 10, doanh số nội địa tăng 3,92% so với cùng kỳ năm trước, đạt 495.001 chiếc.