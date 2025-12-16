Xe điện siêu mini từng xuất hiện ở Việt Nam xuất hiện bản nâng cấp

Mẫu xe điện siêu mini từ liên doanh Mercedes - Geely nay được đổi tên thành Smart #2 thay vì Fortwo.

Năm 2019, Mercedes và Geely đã thành lập liên doanh để cùng quản lý nhóm xe điện mini. Nhà máy sản xuất cũng đã chuyển sang Trung Quốc, trong khi nhà máy Hambach ở Pháp được bán cho Ineos, nơi đang sản xuất ôtô địa hình và bán tải Grenadier. Các mẫu xe mang thương hiệu Smart ngày nay lớn hơn và nặng hơn nhiều, đỉnh điểm là mẫu #5, một chiếc SUV cỡ trung nặng 2.450 kg và dài 4.705 mm.

Giờ đây, Smart đang lật lại trang sách cũ bằng cách hồi sinh chiếc ôtô mà hầu hết mọi người liên tưởng đến thương hiệu này: ForTwo. Xe được đổi tên thành #2, đánh dấu sự trở lại của công ty với phân khúc A khi nó ra mắt vào cuối năm 2026.

Smart #2 sẽ sử dụng một nền tảng mới được phát triển dành riêng cho các ôtô siêu nhỏ gọn và có thiết kế do Mercedes chấp bút. Giống như các mẫu xe anh em lớn hơn, #2 sẽ được sản xuất tại Trung Quốc.

Các hình ảnh nhá hàng cho thấy Smart sẽ giữ lại phần lớn hình dáng kỳ quặc của các đời ForTwo trước, mặc dù chiếc xe mới có vẻ góc cạnh hơn, loại bỏ các bề mặt bo tròn của những người tiền nhiệm.

Không giống như một số mẫu xe khác của Smart, vốn vẫn cung cấp động cơ đốt trong, #2 sẽ là thuần điện. Với một nền tảng chuyên biệt, cabin rộng rãi hơn mà không làm ảnh hưởng đến kích thước nhỏ gọn của chiếc xe.

Mẫu xe điện mini mới đã được lái thử và chuẩn bị ra mắt châu Âu. Ảnh: Motor1.

Tại châu Âu, hầu hết nhà sản xuất ôtô đã từ bỏ phân khúc A. Volkswagen e-up! và các phiên bản của Skoda, SEAT đều đã dừng sản xuất từ lâu. Tuy nhiên, VW có kế hoạch ra mắt ID.1 vào năm sau, nhưng với kích thước concept là 3.880 mm, phiên bản sản xuất sẽ lớn hơn đáng kể so với cả e-up! và Smart #2.

Với công nghệ pin đã tiến bộ đáng kể kể từ chiếc Smart điện cũ, phạm vi hoạt động của mẫu xe mới dự kiến nhiều hơn đáng kể so với EQ ForTwo. Dự kiến các bánh xe sẽ lại được đẩy ra các góc, mang lại cho xe một trục cơ sở dài so với kích thước của nó và tạo không gian cho một bộ pin lớn.

Hiện chưa có thông tin nào về việc ra mắt tại Mỹ. Thay vào đó, chiếc hatchback điện nhỏ bé này sẽ được bán tại Trung Quốc, châu Âu và một số thị trường khác. Smart tự gọi mình là "nhà phát minh ra chiếc xe thành thị nguyên bản" và cho biết mẫu xe mới sẽ lại là một chiếc xe hai chỗ ngồi nhỏ nhắn để đối phó với giao thông đô thị.

Mức giá vẫn là câu hỏi lớn. VW ID.1 dự kiến sẽ bắt đầu ở mức khoảng 20.000 Euro tại châu Âu. Nếu Smart #2 có giá cao hơn đáng kể, nó sẽ gặp khó với đối thủ mới này. Ngoài ra, Renault cũng đang đưa Twingo trở lại vào năm 2026 dưới dạng một chiếc EV nhỏ, thậm chí còn rẻ hơn, ở mức dưới 20.000 Euro.