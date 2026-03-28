Ngoại trưởng Nga: 'Mỹ đã phá vỡ mọi cam kết'

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov gây chú ý khi đưa ra cách lý giải đối lập về xung đột tại Trung Đông và Ukraine, đồng thời lên án Mỹ đã tấn công phủ đầu Iran.

Ảnh cover

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang trên nhiều mặt trận, những phát biểu mới đây của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã thu hút sự chú ý khi ông đưa ra cách lý giải đối lập về hai cuộc xung đột lớn hiện nay: chiến tranh Mỹ-Israel với Iran và cuộc khủng hoảng Ukraine.

Trả lời phỏng vấn truyền hình Pháp, ông Lavrov không chỉ bảo vệ lập trường của Moscow mà còn trực tiếp đặt câu hỏi về tính hợp pháp của các hành động quân sự của phương Tây, đồng thời tái khẳng định cách nhìn của Nga về "nguyên nhân gốc rễ" của xung đột Ukraine.

Bối cảnh đối đầu địa chính trị gia tăng

Những phát biểu của ông Lavrov được đưa ra trong bối cảnh chiến sự tại Trung Đông và Đông Âu cùng lúc diễn biến phức tạp, đặt ra thách thức lớn đối với trật tự quốc tế. Trong khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran, chiến sự Ukraine vẫn kéo dài với những hệ lụy sâu rộng về an ninh và kinh tế toàn cầu.

Theo RT, việc Moscow so sánh hai cuộc xung đột không chỉ là lập luận pháp lý mà còn nhằm định hình lại cách thế giới nhìn nhận về vai trò của Nga và phương Tây.

Đáng chú ý, ông Lavrov nhấn mạnh rằng Nga không đơn thuần "bảo vệ Iran", mà đặt trọng tâm vào việc bảo vệ luật pháp quốc tế.

"Chúng tôi tập trung trước hết vào việc duy trì luật pháp quốc tế, không phải chỉ để bảo vệ Iran", ông Lavrov nói, đồng thời khẳng định Tehran là "đối tác chiến lược" của Moscow.

Iran và tranh cãi về luật pháp quốc tế

Một trong những luận điểm trung tâm của ông Lavrov là việc Iran không vi phạm các nghĩa vụ quốc tế, đặc biệt trong khuôn khổ chương trình hạt nhân. Ngoại trưởng Nga dẫn lại thỏa thuận hạt nhân năm 2015 được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) thông qua, đồng thời cho rằng chính Mỹ đã phá vỡ cam kết khi rút khỏi thỏa thuận này.

"Iran không vi phạm điều gì. Chính Mỹ đã phá vỡ mọi cam kết", ông Lavrov nói, qua đó đặt trách nhiệm leo thang xung đột lên phía Washington.

Ngoại trưởng Nga cũng chỉ trích thời điểm diễn ra các cuộc tấn công vào Iran, khi chúng xảy ra giữa lúc các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp diễn. Ông gọi đây là hành động đi ngược lại nỗ lực ngoại giao, cho rằng điều này làm dấy lên nghi vấn về thiện chí của các nhà đàm phán Mỹ.

"Các cuộc tấn công diễn ra ngay trước vòng đàm phán tiếp theo", ông Lavrov nói. "Điều này dù nhìn thế nào thì cũng là bội ước".

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: Reuters.

Ông Lavrov cũng lên án những tuyên bố từ phía Mỹ liên quan đến việc ám sát các lãnh đạo Iran, cho rằng việc "tự hào" về những hành động như vậy là biểu hiện của "thái độ lạnh lùng lãnh đạm".

Ở góc độ khu vực, ngoại trưởng Nga cho rằng chiến sự hiện tại đang ảnh hưởng đến cả các quốc gia Vùng Vịnh, đồng thời kêu gọi bảo đảm lợi ích cho tất cả bên liên quan. Ông bác bỏ quan điểm tách biệt giữa "chiến tranh Mỹ-Israel với Iran" và các phản ứng của Tehran, cho rằng nguyên nhân gốc rễ vẫn nằm ở hành động quân sự ban đầu.

Liên quan đến cáo buộc Nga hỗ trợ Iran về tình báo, ông Lavrov phủ nhận và cho rằng đây là sự "thổi phồng của truyền thông". Theo ông, thông tin về vị trí các căn cứ quân sự Mỹ là "công khai" và Iran không cần đến hỗ trợ đặc biệt.

"Ai trong khu vực cũng biết tọa độ các căn cứ này. Đó không phải là bí mật", ông Lavrov nói.

Lập luận về xung đột Ukraine

Đối với Ukraine, ông Lavrov đưa ra một lập luận hoàn toàn khác, cho rằng cuộc khủng hoảng bắt nguồn từ việc Kyiv và phương Tây vi phạm các cam kết quốc tế trong thời gian dài.

Ông nhắc lại tuyên bố độc lập của Ukraine năm 1991, trong đó nước này cam kết giữ trạng thái trung lập và không gia nhập các liên minh quân sự. Theo ông, việc Kyiv theo đuổi gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã phá vỡ những cam kết ban đầu.

Ông Lavrov cho rằng nỗ lực gia nhập NATO của Ukraine là một trong những "nguyên nhân gốc rễ" dẫn đến xung đột quân sự.

Ông cũng đề cập đến các sự kiện từ năm 2014, bao gồm việc thay đổi chính quyền tại Kyiv và các xung đột ở miền Đông Ukraine, coi đây là những yếu tố dẫn đến chiến tranh hiện nay.

Đặc biệt, ngoại trưởng Nga nhấn mạnh vai trò của các thỏa thuận Minsk năm 2015, vốn được Hội đồng Bảo an LHQ phê chuẩn. Ông cáo buộc phương Tây và Ukraine chưa bao giờ có ý định thực hiện các thỏa thuận này.

Theo nhà ngoại giao này, mục tiêu của Nga là giải quyết "nguyên nhân gốc rễ" của xung đột, bao gồm vấn đề an ninh và quyền của các cộng đồng nói tiếng Nga.

Bên cạnh khía cạnh pháp lý và lịch sử, ông Lavrov cũng đề cập đến yếu tố địa kinh tế, đặc biệt là thị trường năng lượng. Ông cáo buộc Mỹ tìm cách kiểm soát các nguồn năng lượng toàn cầu, viện dẫn các trường hợp như Venezuela và Iran.

Ông Lavrov đồng thời khẳng định Nga coi các lệnh trừng phạt nhằm vào Moscow là "bất hợp pháp" và không công nhận hiệu lực của chúng.

"Đối với chúng tôi, những biện pháp này đơn giản là không tồn tại", ông nói.

Moscow được cho là không chấp nhận và không quan tâm đến các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga.

Liên quan đến tiến trình đàm phán Ukraine, ông Lavrov cho biết đã có những bước tiến sau cuộc gặp giữa tổng thống Nga và người đồng cấp Mỹ nhưng quá trình này bị cản trở bởi Liên minh châu Âu (EU) và NATO.

Ông cũng nhấn mạnh rằng Nga đặt niềm tin vào "hành động cụ thể" thay vì lời nói, khi được hỏi về mức độ tin cậy đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Những phát biểu của ông Lavrov cho thấy Nga đang khẳng định lại vị thế toàn cầu, đồng thời phản bác cách tiếp cận của phương Tây.

Trong khi đó, khoảng cách trong cách diễn giải giữa các bên tiếp tục cho thấy triển vọng đạt được đồng thuận quốc tế về các cuộc khủng hoảng hiện nay vẫn còn nhiều thách thức.