Nga lên tiếng về thông tin cung cấp khí tài quân sự cho Iran

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov bác bỏ thông tin Nga đang chuyển giao drone cho Iran, gọi đây là "tin giả".

Khi được hỏi về thông tin Nga đang trong quá trình gửi máy bay không người lái (drone) tới Iran, Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với Financial Times: "Nhiều tin giả đang được lan truyền. Thông tin chuẩn là chúng tôi đang đối thoại với lãnh đạo Iran".

"Nhiều lời nói dối đang được lan truyền", ông Peskov lặp lại với AFP. "Đừng chú ý đến chúng".

Trước đó, một số nguồn tin tình báo phương Tây nói với Financial Times và Guardian rằng Nga đã "bí mật thảo luận về việc cung cấp drone cho Iran chỉ vài ngày sau khi xung đột nổ ra" và tiến trình chuyển drone, vũ khí, lương thực đến quốc gia Trung Đông sắp hoàn tất.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói với truyền thông Pháp rằng Moscow vẫn duy trì mối quan hệ gần gũi và chiến lược với Tehran, bao gồm khung hợp tác kỹ thuật quân sự.

"Chúng tôi có một khung hợp tác về mặt kỹ thuật và quân sự. Trong khuôn khổ đó, chúng tôi đã cung cấp khí tài quân sự cho Iran", ông Lavrov nói.

Tuy nhiên, ngoại trưởng Nga phủ nhận thông tin Nga chia sẻ vị trí các căn cứ quân sự Mỹ ở Trung Đông cho Iran, "vì Iran có thông tin chính xác những vị trí này trong khu vực và không cần sự hỗ trợ tình báo từ Nga".

Al Jazeera đưa tin Nga nhiều khả năng cung cấp dữ liệu vệ tinh và thông tin tình báo về vị trí tàu chiến, máy bay Mỹ. Theo ông Pavel Luzin, chuyên gia về chương trình không gian Nga, dữ liệu này có thể đến từ hệ thống vệ tinh do thám Liana, vốn được thiết kế để theo dõi các nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ.

Nga cũng đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển chương trình không gian của Iran, bao gồm vệ tinh Khayyam phóng năm 2022. Vệ tinh này có thể cung cấp hình ảnh độ phân giải cao, hỗ trợ trinh sát chiến trường, dù năng lực tổng thể vẫn kém các hệ thống phương Tây.

Trong nhiều thập kỷ, Moscow đã cung cấp cho Tehran các hệ thống phòng không, máy bay, trực thăng và khí tài quân sự trị giá hàng tỷ USD. Trung tướng Ihor Romanenko cho rằng Nga đã tiếp tục hỗ trợ Iran về "tình báo, dữ liệu, chuyên gia và linh kiện".

Tuy nhiên, mối quan hệ này mang tính hai chiều. Kể từ năm 2022, Iran đã cung cấp cho Nga đạn dược, tên lửa tầm ngắn và đặc biệt là máy bay không người lái Shahed. Các UAV này sau đó được Nga cải tiến và một phần công nghệ đã quay trở lại phục vụ Iran và các lực lượng đồng minh.