Cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự bị tuyên án 24 năm tù

Cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự Thích Vĩnh Tín bị tòa án Trung Quốc tuyên phạt 24 năm tù giam và phạt tiền 3,5 triệu nhân dân tệ, liên quan hàng loạt tội danh kinh tế và tham nhũng.

Cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự Thích Vĩnh Tín bị kết án 24 năm tù giam. Ảnh: Chinanews Service

Ngày 29/5, tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đã tuyên án sơ thẩm đối với nguyên trụ trì Thiếu Lâm Tự Thích Vĩnh Tín (tên thật Lưu Ứng Thành).

Theo phán quyết của tòa án, cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự Thích Vĩnh Tín phạm các tội chiếm đoạt tài sản, sử dụng trái phép tiền vốn, nhận hối lộ của người không phải cán bộ nhà nước và đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt, tòa án quyết định áp dụng mức án 24 năm tù giam do tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án.

Cơ quan xét xử xác định, trong giai đoạn 2003–2025, Thích Vĩnh Tín đã lợi dụng chức vụ trụ trì Thiếu Lâm Tự và Chủ tịch Quỹ Từ thiện Thiếu Lâm để chiếm đoạt tài sản của đơn vị với tổng số tiền hơn 131 triệu nhân dân tệ. Ngoài ra, từ năm 2012 đến 2022, Thích Vĩnh Tín còn sử dụng trái phép hơn 151 triệu nhân dân tệ cho mục đích cá nhân, quá thời hạn quy định nhưng không hoàn trả.

Bên cạnh đó, từ năm 2006, Thích Vĩnh Tín bị cáo buộc lợi dụng việc hỗ trợ các cá nhân, doanh nghiệp trong hoạt động xây dựng và kinh doanh liên quan đến Thiếu Lâm Tự để nhận hối lộ với tổng giá trị hơn 11,63 triệu nhân dân tệ. Đồng thời, trong giai đoạn 1995–2022, Thích Vĩnh Tín cũng đã đưa hối lộ cho cán bộ nhà nước với số tiền hơn 5,67 triệu nhân dân tệ.

Tòa án nhận định hành vi phạm tội của Thích Vĩnh Tín kéo dài trong nhiều năm, số tiền liên quan đặc biệt lớn, hậu quả nghiêm trọng và gây ảnh hưởng xấu đến xã hội, do đó cần xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Cùng ngày, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc ra tuyên bố cho rằng bản án thể hiện rõ nguyên tắc mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, đồng thời nhấn mạnh vụ việc hoàn toàn do bản thân Thích Vĩnh Tín gây ra và cũng là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ đối với giới Phật giáo.

Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc kêu gọi các tăng ni, Phật tử nâng cao ý thức quốc gia, công dân và pháp luật, nhận thức rõ “không có tổ chức, cá nhân hay lĩnh vực nào đứng ngoài pháp luật”. Đồng thời, cơ quan này cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giáo dục về tuân thủ pháp luật, giữ gìn giới luật và xây dựng hình ảnh trong sạch của Phật giáo.

Thích Vĩnh Tín được xem là một trong những nhân vật gây nhiều tranh cãi trong giới tôn giáo Trung Quốc. Ông đảm nhiệm vị trí trụ trì chùa Thiếu Lâm từ năm 1999 và từng thúc đẩy mạnh mẽ việc thương mại hóa, đưa thương hiệu Thiếu Lâm Tự mở rộng sang các lĩnh vực du lịch, điện ảnh và kinh doanh, khiến ông được mệnh danh là “CEO Thiếu Lâm”.

Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, ông cũng vấp phải hàng loạt cáo buộc liên quan đến việc thương mại hóa tôn giáo, vi phạm giới luật và đời sống cá nhân. Tháng 7/2025, Thích Vĩnh Tín bị cơ quan chức năng điều tra; đến tháng 11 cùng năm bị bắt giữ với các cáo buộc liên quan.

Sau vụ việc, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc đã ban hành các quy định mới đối với chức danh trụ trì, trong đó giới hạn số nhiệm kỳ và tổng thời gian đảm nhiệm nhằm tăng cường giám sát, siết chặt kỷ cương trong hoạt động tôn giáo.



