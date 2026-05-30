Iran tố ông Trump 'bội ước', hàng trăm tàu vẫn bị mắc kẹt ở Hormuz

Iran tiếp tục chỉ trích và tố Tổng thống Trump “bội ước ngoại giao”, khi vẫn ra lệnh duy trì phong tỏa các cảng của Iran và theo đuổi những yêu sách quá đáng trong đàm phán.

Cáo buộc được Thiếu tướng Mohsen Rezaei, Cố vấn quân sự cấp cao của Đại giáo chủ Iran, đưa ra hôm nay, trong bài viết trên mạng xã hội X. Ông Rezaei nhấn mạnh, đây là lần thứ 3 Tổng thống Mỹ Donald Trump “bội ước ngoại giao”, bằng việc ra lệnh tiếp tục duy trì phong tỏa hải quân và theo đuổi những đòi hỏi thái quá trong đàm phán. Theo quan chức Iran, thực tế này cho thấy Tổng thống Trump không phải đang đàm phán, mà là đang theo đuổi các mục tiêu khác.

Tướng Rezaei không nhắc đến 2 lần bội ước trước đó của Tổng thống Trump là gì. Tuy nhiên, theo truyền thông Iran và khu vực, đó có thể là 2 lần Mỹ đã phát động tấn công Iran, vào tháng 6/2025 và cuối tháng 2/2026, khi đàm phán giữa hai bên đang diễn ra.

Cáo buộc của quan chức Iran đưa ra chỉ vài giờ sau khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM) ban hành khuyến cáo hàng hải khẩn cấp, trong đó cảnh báo các chủ tàu, hãng vận tải biển và thủy thủ về những hoạt động quân sự nguy hiểm tại khu vực eo biển Hormuz.

CENTCOM cáo buộc Iran tìm cách kiểm soát một cách bất hợp pháp đối với tuyến hàng hải chiến lược qua eo Hormuz, thông qua việc thả thủy lôi xuống vùng biển này.

Trước đó, CENTCOM cũng thông báo đã ngăn chặn và yêu cầu đổi hướng di chuyển đối với 115 tàu thương mại định tìm cách vượt qua vòng phong tỏa mà lực lượng Mỹ áp đặt đối với các cảng của Iran từ 13/4.

Về tình hình thực địa, truyền thông khu vực khẳng định vẫn còn hàng trăm tàu hàng các loại bị mắc kẹt bên trong vịnh Ba Tư, hơn 3 tháng sau khi xung đột bùng phát. Eo biển Hormuz, lối ra duy nhất của tàu thuyền từ vịnh Ba Tư, đã bị Tehran áp đặt phong tỏa gần như hoàn toàn từ ngày 28/2, ngay sau khi Mỹ và Israel mở chiến dịch tấn công phủ đầu chống Iran.