Phái đoàn lập pháp Nga tới Mỹ lần đầu sau xung đột Ukraine

Truyền thông Nga đưa tin một phái đoàn gồm các nhà lập pháp Nga ngày 26/3 đã tới Washington gặp gỡ nhóm lập pháp Mỹ.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga tìm cách khôi phục đối thoại với Mỹ. Ảnh: Reuters.

Tờ báo Izvestia dẫn lời Đại sứ quán Mỹ tại Moscow cho biết nhóm lập pháp Nga sẽ gặp các nhà lập pháp Mỹ vào ngày 26/3 và gặp các quan chức Mỹ vào ngày 27/3.

Ông Alexei Chepa, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia Nga, nói với tờ Izvestia rằng chuyến thăm này là "một phần của quá trình bình thường hóa quan hệ với Mỹ".

“Chúng tôi hy vọng những bước đi thăm dò ban đầu này chắc chắn góp phần vào việc khôi phục hơn nữa mối quan hệ song phương giữa hai bên”, phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết.

Ông Peskov nói thêm Tổng thống Vladimir Putin đã đưa ra “những chỉ thị chính” và sẽ được “thông báo đầy đủ” về cuộc gặp.

Theo Reuters, đây là chuyến thăm đầu tiên kể từ khi quan hệ giữa hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới xuống mức thấp nhất do cuộc chiến ở Ukraine. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh đàm phán do Mỹ làm trung gian nhằm tìm kiếm thỏa thuận chấm dứt xung đột Ukraine đang bị đóng băng.