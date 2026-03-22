Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Tổng thống Putin khẳng định sát cánh cùng Iran

  • Chủ nhật, 22/3/2026 06:50 (GMT+7)
Tổng thống Nga Vladimir Putin chúc mừng các lãnh đạo Iran nhân dịp Tết cổ truyền Nowruz, khẳng định Moscow vẫn là một người bạn trung thành và đối tác đáng tin cậy của Tehran, Điện Kremlin cho biết.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Trong thư chúc mừng gửi Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, Tổng thống Nga Putin bày tỏ mong muốn người dân Iran “sẽ vượt qua những thử thách khắc nghiệt với sự tự trọng”.

Ông nhấn mạnh, trong thời điểm khó khăn này, Moscow vẫn là một người bạn trung thành và đối tác đáng tin cậy của Tehran.

Nga cho rằng các cuộc tấn công của MỹIsrael vào Iran đã đẩy toàn bộ Trung Đông xuống vực thẳm và gây ra một cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu nghiêm trọng. Tổng thống Nga Putin trước đó cũng lên án vụ ám sát lãnh tụ tối cao Iran.

Tuy nhiên, Moscow đã bác bỏ tin đồn của truyền thông phương Tây, rằng Nga đang đề xuất một thỏa thuận tình báo với Mỹ mà theo đó, Điện Kremlin “sẽ ngừng chia sẻ thông tin tình báo với Iran, chẳng hạn như tọa độ chính xác các cơ sở quân sự của Mỹ ở Trung Đông, nếu Mỹ ngừng cung cấp cho Ukraine thông tin tình báo về Nga”.

“Đây là tin giả”, ông Kirill Dmitriev - đặc phái viên Tổng thống Nga - khẳng định hôm 20/3.

Vấn đề Trung Đông

https://tienphong.vn/tong-thong-vladimir-putin-khang-dinh-nga-sat-canh-cung-iran-post1829261.tpo

Tiền Phong

Iran Vladimir Putin Israel Mỹ Nga Nga Putin sát cánh Nga ủng hộ Iran

  Vladimir Putin

    Vladimir Putin

    Vladimir Vladimirovich Putin là một chính trị gia người Nga và là cựu Thủ tướng của Liên bang Nga, là Tổng thống thứ hai của Nga từ 7 tháng 5 năm 2000 cho đến 7 tháng 5 năm 2008, và một lần nữa, là Tổng thống thứ bốn của Nga từ 7 tháng 5 năm 2012.

    • Ngày sinh: 7/10/1952
    • Vợ: Lyudmila Putina (đã ly hôn)
    • Con: 2
    • Chiều cao: 1.7m

    Website

  Israel

    Israel
    • Diện tích: 22.100 km2
    • Dân số: 8.71 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Do Thái, tiếng Arab
    • Tôn giáo: Do Thái (đa số), Hồi, Cơ đốc,...
    • GDP: 350,85 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Thành phố lớn nhất: Tev Aviv

  Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Đọc tiếp

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý