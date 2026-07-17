Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

Neymar tậu siêu du thuyền 23 triệu USD

  • Thứ sáu, 17/7/2026 05:47 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Chỉ ít ngày sau khi bị loại khỏi World Cup 2026 cùng tuyển Brazil, Neymar gây chú ý khi chi hơn 23 triệu USD để sở hữu một siêu du thuyền.

Neymar chi số tiền lớn để sở hữu siêu du thuyền. Ảnh: Reuters.

Sau khi Brazil dừng bước ở vòng 16 đội World Cup 2026 bằng thất bại trước Na Uy, Neymar ngầm xác nhận chia tay đội tuyển quốc gia. Trong lúc chưa trở lại tập luyện cùng CLB Santos, ngôi sao 34 tuổi dành thời gian nghỉ ngơi và thực hiện một thương vụ xa xỉ khi mua siêu du thuyền mang tên "Enejota", lấy theo cách phát âm hai chữ cái đầu trong tên của anh.

Theo chuyên gia hàng hải Nadinho Marinheiro chia sẻ trên trang cá nhân, con tàu hiện đã neo đậu tại Angra dos Reis, bang Rio de Janeiro, điểm nghỉ dưỡng quen thuộc của Neymar và gia đình. Giá trị của du thuyền được ước tính vượt 23 triệu USD.

"Enejota" có chiều dài 46 m, diện tích sử dụng khoảng 800 m2. Bên trong là 6 phòng suite, nhiều không gian giải trí riêng tư cùng sân đáp trực thăng trên boong tàu. Phương tiện này được trang bị 4 động cơ, mỗi động cơ có công suất 1.450 mã lực, cho phép đạt tốc độ tối đa khoảng 37 km/h.

Điểm đặc biệt là siêu du thuyền không được đóng mới hoàn toàn. Theo tạp chí Nautica của Brazil, nó được cải tạo từ tàu dịch vụ hạng nặng mang tên JAQ H1. Vì vậy, con tàu vừa giữ được kết cấu bền bỉ cho những chuyến hải trình dài, vừa được nâng cấp thành không gian nghỉ dưỡng sang trọng.

Thương vụ mới giúp Neymar gia nhập nhóm các ngôi sao bóng đá sở hữu siêu du thuyền đắt giá, trong đó có Cristiano Ronaldo và David Beckham. Đây cũng chỉ là một phần trong khối tài sản đồ sộ của cựu tiền đạo Barcelona và PSG. Neymar từ lâu nổi tiếng với bộ sưu tập máy bay riêng, siêu xe, bất động sản tại nhiều địa điểm và những chiếc đồng hồ xa xỉ có giá trị lớn.

Ronaldo ngăn Neymar chia tay tuyển Brazil

Ronaldo Nazario cho rằng Neymar chưa nên quyết định tương lai ở tuyển Brazil ngay sau thất bại tại World Cup 2026.

17:23 14/7/2026

Neymar tìm đến poker sau khi Brazil bị loại

Sau khi cùng tuyển Brazil dừng bước tại World Cup 2026, Neymar tận hưởng kỳ nghỉ ở Mỹ bằng việc tham dự một giải poker tại Las Vegas.

12:25 12/7/2026

Tuyển Bồ Đào Nha ra mắt tân HLV

Tân HLV tuyển Bồ Đào Nha Jorge Jesus khẳng định không có cầu thủ nào đứng trên tập thể, đồng thời nhắc lại cuộc trò chuyện thẳng thắn với Neymar khi còn dẫn dắt Al Hilal.

07:58 11/7/2026

Neymar ôm Odegaard Sau thất bại 1-2 của Brazil trước Na Uy ở vòng 16 đội World Cup 2026 sáng 6/7, hình ảnh Neymar đi đến ôm và chúc mừng Odegaard nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Đào Trần

Neymar Neymar David Beckham Tuyển Brazil Brazil Neymar Jr du thuyền World Cup 2026

  • David Beckham

    David Beckham

    David Beckham có tên đầy đủ David Robert Joseph Beckham là một cựu cầu thủ bóng đá người Anh từng thi đấu cho các câu lạc bộ Manchester United, Real Madrid, A.C. Milan, Los Angeles Galaxy,... và đội tuyển quốc gia Anh ở vị trí tiền vệ. Anh từng 2 lần được bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của FIFA.

    • Ngày sinh: 2/5/1975
    • Nơi sinh: Leytonstone, London, Anh
    • Chiều cao: 1,83 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Vợ: Victoria Beckam

Đọc tiếp

Rashford lỡ thời cơ rời MU với giá hời

Rashford lỡ thời cơ rời MU với giá hời

6 phút trước 07:20 17/7/2026

0

Điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 40 triệu bảng của Marcus Rashford hết hiệu lực vào ngày 15/7, giúp MU giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn tương lai của tiền đạo người Anh.

Lý do Mainoo bị lãng quên ở tuyển Anh

Lý do Mainoo bị lãng quên ở tuyển Anh

13 phút trước 07:13 17/7/2026

0

Vai trò của tiền vệ Kobbie Mainoo ở tuyển Anh bị truyền thông nước này đem ra mổ xẻ sau thất bại 1-2 trước Argentina tại bán kết World Cup 2026.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý