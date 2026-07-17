Neymar tậu siêu du thuyền 23 triệu USD

Chỉ ít ngày sau khi bị loại khỏi World Cup 2026 cùng tuyển Brazil, Neymar gây chú ý khi chi hơn 23 triệu USD để sở hữu một siêu du thuyền.

Neymar chi số tiền lớn để sở hữu siêu du thuyền. Ảnh: Reuters.

Sau khi Brazil dừng bước ở vòng 16 đội World Cup 2026 bằng thất bại trước Na Uy, Neymar ngầm xác nhận chia tay đội tuyển quốc gia. Trong lúc chưa trở lại tập luyện cùng CLB Santos, ngôi sao 34 tuổi dành thời gian nghỉ ngơi và thực hiện một thương vụ xa xỉ khi mua siêu du thuyền mang tên "Enejota", lấy theo cách phát âm hai chữ cái đầu trong tên của anh.

Theo chuyên gia hàng hải Nadinho Marinheiro chia sẻ trên trang cá nhân, con tàu hiện đã neo đậu tại Angra dos Reis, bang Rio de Janeiro, điểm nghỉ dưỡng quen thuộc của Neymar và gia đình. Giá trị của du thuyền được ước tính vượt 23 triệu USD .

"Enejota" có chiều dài 46 m, diện tích sử dụng khoảng 800 m2. Bên trong là 6 phòng suite, nhiều không gian giải trí riêng tư cùng sân đáp trực thăng trên boong tàu. Phương tiện này được trang bị 4 động cơ, mỗi động cơ có công suất 1.450 mã lực, cho phép đạt tốc độ tối đa khoảng 37 km/h.

Điểm đặc biệt là siêu du thuyền không được đóng mới hoàn toàn. Theo tạp chí Nautica của Brazil, nó được cải tạo từ tàu dịch vụ hạng nặng mang tên JAQ H1. Vì vậy, con tàu vừa giữ được kết cấu bền bỉ cho những chuyến hải trình dài, vừa được nâng cấp thành không gian nghỉ dưỡng sang trọng.

Thương vụ mới giúp Neymar gia nhập nhóm các ngôi sao bóng đá sở hữu siêu du thuyền đắt giá, trong đó có Cristiano Ronaldo và David Beckham. Đây cũng chỉ là một phần trong khối tài sản đồ sộ của cựu tiền đạo Barcelona và PSG. Neymar từ lâu nổi tiếng với bộ sưu tập máy bay riêng, siêu xe, bất động sản tại nhiều địa điểm và những chiếc đồng hồ xa xỉ có giá trị lớn.

Neymar ôm Odegaard Sau thất bại 1-2 của Brazil trước Na Uy ở vòng 16 đội World Cup 2026 sáng 6/7, hình ảnh Neymar đi đến ôm và chúc mừng Odegaard nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.