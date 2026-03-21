Mỹ công bố video tấn công 8.000 mục tiêu của Iran

Mỹ tuyên bố đã tấn công hơn 8.000 mục tiêu quân sự, bao gồm 130 tàu của Iran, tạo thành chiến dịch tiêu diệt hải quân lớn nhất diễn ra trong vòng 3 tuần kể từ sau Thế chiến II.

Iran phóng tên lửa 'siêu nặng đa đầu đạn' trong đợt trả đũa thứ 66 Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đã triển khai đợt tấn công thứ 66 trong chiến dịch “Lời hứa chân thật 4”, tiến hành phản kích quy mô lớn bằng nhiều loại tên lửa, nhắm vào các mục tiêu tại Israel cùng các vị trí quân sự của Mỹ trong khu vực.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ: Hơn 8.000 mục tiêu đã bị tấn công tại Iran

Trong video cập nhật đăng trên mạng xã hội, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ - Đô đốc Brad Cooper - khẳng định quân đội Mỹ đã phá hủy “hàng nghìn” tên lửa và UAV của Iran, cũng như toàn bộ lực lượng hải quân Iran.

“Cho đến nay, chúng tôi đã tấn công hơn 8.000 mục tiêu quân sự, bao gồm 130 tàu của Iran, tạo thành chiến dịch tiêu diệt hải quân lớn nhất diễn ra trong vòng 3 tuần kể từ sau Thế chiến II. Đánh giá tác chiến của tôi cho thấy năng lực chiến đấu của Iran đang suy giảm không ngừng, trong khi các cuộc tấn công của chúng tôi tiếp tục gia tăng”, ông Cooper cho hay.

Ông Cooper cũng cho biết Không quân Mỹ đã thực hiện hơn 8.000 cuộc không kích tấn công vào các mục tiêu quân sự tại Iran tính đến ngày 21/3. Ông Cooper đồng thời khẳng định “lá chắn phòng không rộng lớn nhất thế giới” vẫn đang hoạt động rất hiệu quả trên khắp Trung Đông.

Tehran cho biết đã “gây gián đoạn nghiêm trọng” hoạt động bay và tiếp nhiên liệu của máy bay quân sự Israel, thông qua các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào bồn chứa nhiên liệu và máy bay tiếp dầu tại sân bay Ben Gurion, gần Tel Aviv.

Trong tuyên bố chính thức, quân đội Iran cho hay các đòn tấn công do lực lượng vũ trang và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) phối hợp thực hiện nhằm vào các mục tiêu quân sự, đồng thời buộc Israel phải sơ tán một số binh sĩ khỏi khu vực, Al Jazeera cho biết.

Tehran khẳng định các cuộc tấn công “sẽ tiếp diễn với cường độ mạnh” cho đến khi mọi mối đe dọa đối với Iran “bị loại bỏ hoàn toàn”.

Sân bay Ben Gurion, nằm cách Tel Aviv vài km về phía đông nam, không chỉ là cửa ngõ hàng không trọng yếu mà còn là nơi các đơn vị đặc biệt của quân đội Israel, đồng thời nằm kề các cơ sở bảo trì, sửa chữa máy bay chiến đấu.

Iran cáo buộc Mỹ và Israel tấn công các tàu tư nhân ở Vịnh Ba Tư

Quân đội Iran cáo buộc lực lượng Mỹ và Israel cố tình tấn công các tàu tư nhân và tàu chở khách ở Vịnh Ba Tư, vì sự thất vọng trước việc họ phải vật lộn để đối phó với "cuộc tấn công mạnh mẽ" của Iran.

“Chúng tôi cảnh báo rằng nếu hành động gây hấn hèn hạ này lặp lại, chúng tôi sẽ có những biện pháp trả đũa nghiêm khắc”, một phát ngôn viên của IRGC cho biết.

Khu vực Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz. Ảnh đồ họa: Sky News.

Theo các báo cáo, Iran đã tấn công nhiều tàu dân sự ở vùng Vịnh. ​​Nước này từng đe dọa đốt cháy bất kỳ tàu nào cố gắng đi qua eo biển Hormuz, nhưng sau đó đã phát tín hiệu về một cách tiếp cận có chọn lọc hơn.

Israel cảnh báo sẽ tấn công mạnh Iran trong tuần tới

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz. Ảnh: Reuters.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tuyên bố cường độ các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran sẽ “leo thang đáng kể” trong tuần này, sau cuộc họp đánh giá với giới chức quân sự.

Theo tờ Times of Israel, ông Katz nhấn mạnh Israel “kiên quyết tiếp tục dẫn dắt chiến dịch tấn công nhằm vào chế độ mà họ gọi là khủng bố tại Iran”, với mục tiêu “loại bỏ các chỉ huy chủ chốt và vô hiệu hóa năng lực chiến lược” của Tehran.

Ông khẳng định chiến dịch sẽ được duy trì cho đến khi “mọi mối đe dọa an ninh đối với Israel và các lợi ích của Mỹ trong khu vực bị loại bỏ hoàn toàn”.

“Chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được tất cả các mục tiêu chiến tranh đã đề ra”, ông Katz nhấn mạnh.

Anh lên án “các cuộc tấn công liều lĩnh” của Iran nhằm vào Diego Garcia

Giới chức Anh lên tiếng chỉ trích những gì họ gọi là “các cuộc tấn công liều lĩnh” của Iran nhằm vào căn cứ Diego Garcia, song chưa công bố chi tiết về các đòn tấn công được cho là đã không thành công. Hiện vẫn chưa rõ các tên lửa đã tiến sát căn cứ này - nằm cách Iran khoảng 4.000 km giữa Ấn Độ Dương - đến mức nào.

Bộ Quốc phòng Anh cho rằng việc Iran “gia tăng các hành động gây bất ổn trên toàn khu vực và đe dọa kiểm soát eo biển Hormuz” đang trực tiếp đe dọa lợi ích của Anh cũng như các đồng minh.

Dù không tham gia trực tiếp vào các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, London được cho là đã cho phép máy bay ném bom Mỹ sử dụng các căn cứ trên lãnh thổ Anh để tấn công các mục tiêu tên lửa của Iran dọc eo biển Hormuz - tuyến vận tải chiến lược vận chuyển khoảng 20% nguồn năng lượng toàn cầu.

Iran phóng tên lửa về căn cứ Diego Garcia của Mỹ Nguồn tin Mỹ cho biết Iran đã khai hỏa hai tên lửa đạn đạo tầm trung nhằm vào căn cứ Diego Garcia, song không gây thiệt hại. Theo thông tin từ phía Mỹ, một quả gặp sự cố, quả còn lại bị đánh chặn nhưng kết quả chưa được xác nhận.

Iran tuyên bố phóng tên lửa “vượt xa tưởng tượng đối thủ”

Iran xác nhận đã phóng tên lửa nhằm vào căn cứ Diego Garcia ở Ấn Độ Dương, mô tả đây là bước đi quan trọng trong chiến dịch đáp trả.

Theo hãng thông tấn Mehr, việc nhắm mục tiêu vào Diego Garcia không chỉ nhằm đe dọa lợi ích của Mỹ và các đồng minh ngoài khu vực Tây Á, mà còn phát đi thông điệp rằng năng lực tên lửa của Iran “đã vượt xa những gì đối thủ có thể hình dung”.

Truyền thông Iran không tiết lộ loại tên lửa được sử dụng. Đây được xem là lần đầu tiên Tehran tìm cách mở rộng tầm tấn công ra ngoài Trung Đông, trực tiếp hướng tới các lợi ích của Washington tại Ấn Độ Dương.

Hiện, phía Mỹ chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Đảo Diego Garcia cách Iran gần 4.000km. Ảnh: Cradle.

Tiêm kích Israel thoát hiểm gang tấc trước tên lửa Iran

Quân đội Israel cho biết một máy bay của nước này đã gặp tình huống nguy hiểm khi bị tên lửa đất đối không nhắm bắn trong lúc hoạt động tại không phận Iran.

Theo tuyên bố đăng trên Telegram, vụ phóng tên lửa được phát hiện trong quá trình Không quân Israel thực hiện nhiệm vụ. Phi hành đoàn đã xử lý theo đúng quy trình tác chiến, không để xảy ra thiệt hại đối với máy bay.

Phía Israel khẳng định chiến dịch vẫn được hoàn tất theo đúng kế hoạch, bất chấp sự cố trên.

CNN: Mỹ - Israel đã phá hủy các lối vào hầm tên lửa của Iran Một cuộc điều tra của CNN cho thấy Mỹ và Israel đã tìm cách vô hiệu hóa phần lớn kho vũ khí của Iran, bao gồm cả các bệ phóng tên lửa, bằng cách tập trung không kích vào lối vào các cơ sở ngầm.