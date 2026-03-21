Cuba từ chối đàm phán về hệ thống chính trị của mình với Mỹ

  • Thứ bảy, 21/3/2026 18:43 (GMT+7)
  • 46 phút trước

Cuba hôm 20/3 (giờ địa phương) đã bác bỏ mọi gợi ý rằng hệ thống chính trị hoặc nhiệm kỳ chủ tịch của nước này là đối tượng để đàm phán trong các cuộc thương lượng với Mỹ.

Chủ tịch Cuba Diaz-Canel. Ảnh: Reuters.

“Tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng... hệ thống chính trị của Cuba không phải là đối tượng để đàm phán, và tất nhiên cả chủ tịch nước lẫn vị trí của bất kỳ quan chức nào ở Cuba đều không phải là đối tượng để đàm phán với Mỹ”, Thứ trưởng Ngoại giao Cuba Carlos Fernandez de Cossio phát biểu trong một cuộc họp báo.

Một tuần trước, Cuba cho biết họ đã bắt đầu đàm phán với chính phủ Mỹ khi lệnh phong tỏa dầu mỏ do Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt đẩy Cuba vào cuộc khủng hoảng kinh tế sâu sắc hơn.

Sau đó, phát biểu trước một nhóm các nhà hoạt động nước ngoài mang viện trợ nhân đạo đến Cuba, Diaz-Canel cho biết Cuba đang chuẩn bị cho một “hành động gây hấn” có thể xảy ra từ phía Mỹ.

“Chúng tôi không chỉ khoanh tay đứng nhìn. Trước hết, chúng tôi nhận thức được rằng có thể sẽ có hành động gây hấn chống lại Cuba”, ông Diaz-Canel nói.

Ông Canel nói trên mạng xã hội hôm 17/3 rằng “bất kỳ kẻ gây hấn bên ngoài nào cũng sẽ phải đối mặt với sự kháng cự không thể xuyên thủng”.

https://vov.vn/the-gioi/cuba-tu-choi-dam-phan-ve-he-thong-chinh-tri-cua-minh-voi-my-post1277548.vov

Trí Nhân/VOV.VN

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

