Nga hoàn tất đề xuất dựa trên kế hoạch hòa bình Ukraine của Mỹ

Nga cho biết các chuyên gia nước này đã hoàn tất những đề xuất mang tính xây dựng liên quan tới kế hoạch hòa bình của Mỹ cho Ukraine và sẵn sàng trình bày tại cuộc họp tiếp theo giữa các bên.

Quang cảnh vòng đàm phán giữa Nga, Mỹ và Ukraine tại Geneva, Thụy Sĩ, ngày 17/2/2026. Ảnh: THX/TTXVN.

Phát biểu với hãng tin Sputnik, ông Alexey Polishchuk, Vụ trưởng Vụ Cộng đồng các quốc gia độc lập thứ hai (CIS) thuộc Bộ Ngoại giao Nga, cho biết sau các vòng tham vấn tại Abu Dhabi và Geneva, phía Nga đã xây dựng xong các đề xuất đối với kế hoạch 27 điểm do Mỹ đưa ra nhằm giải quyết cuộc xung đột tại Ukraine.

Ông Polishchuk nhấn mạnh: “Sau các vòng đàm phán hiệu quả ở Abu Dhabi và Geneva, các chuyên gia của chúng tôi đã hoàn thiện các đề xuất mang tính xây dựng cho kế hoạch 27 điểm của Mỹ và sẽ sẵn sàng trình bày chúng tại cuộc họp tiếp theo”.

Tuy nhiên, nhà ngoại giao Nga không tiết lộ nội dung cụ thể của các đề xuất này, cũng như thời điểm diễn ra cuộc gặp tiếp theo.

Trước đó, chính quyền Mỹ xác nhận đang xây dựng một kế hoạch nhằm thúc đẩy tiến trình giải quyết xung đột Ukraine, song cho biết chưa thể công bố chi tiết do quá trình hoàn thiện vẫn đang tiếp diễn.

Về phía Moskva, giới chức Nga khẳng định nước này vẫn để ngỏ cánh cửa đàm phán và tiếp tục tham gia các cuộc thảo luận tại Anchorage. Tổng thống Nga Vladimir Putin từng cho rằng kế hoạch của Mỹ có thể trở thành cơ sở cho một thỏa thuận hòa bình cuối cùng, dù văn kiện này vào thời điểm đó chưa được thảo luận thực chất với phía Nga.

Trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao vẫn chưa đạt bước đột phá, ngày 22/5, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết hiện chưa có cuộc đàm phán trực tiếp nào giữa Mỹ, Nga và Ukraine liên quan tới giải pháp cho cuộc xung đột, song Washington kỳ vọng tình hình sẽ sớm thay đổi.

Phát biểu với báo giới bên lề hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Thụy Điển, ông Rubio nói: “Hiện tại không có cuộc đàm phán nào đang diễn ra nhưng chúng tôi hy vọng điều đó sẽ thay đổi”.

Theo Ngoại trưởng Mỹ, các cuộc tiếp xúc trước đây chưa mang lại kết quả như mong muốn, song Washington vẫn sẵn sàng tiếp tục đóng vai trò trung gian nhằm thúc đẩy tiến trình ngoại giao giữa các bên.

Ông Rubio đồng thời nhấn mạnh Mỹ không muốn bị cuốn vào “một vòng xoáy đàm phán bất tận mà không đem lại kết quả”.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ cũng cho rằng xung đột Nga - Ukraine khó có thể được giải quyết bằng biện pháp quân sự. Theo ông, chiến sự sẽ không kết thúc bằng một chiến thắng hoàn toàn của bất kỳ bên nào theo nghĩa truyền thống.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cho biết Washington đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột Nga - Ukraine, dù khác biệt sâu sắc giữa các bên vẫn là trở ngại lớn đối với tiến trình hòa đàm.