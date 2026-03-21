Cơ sở hạt nhân Natanz lại bị tấn công, Israel nói không liên quan

Tổ hợp Natanz bị tấn công trong đêm, Iran cáo buộc Washington và Tel Aviv, song cho biết hệ thống an toàn đã kiểm soát rủi ro, không đe dọa môi trường.

Theo hãng thông tấn Tasnim, cơ sở làm giàu hạt nhân Natanz của Iran đã bị đánh trúng vào rạng sáng 21/3. Phía Tehran cáo buộc Mỹ và Israel đứng sau vụ tấn công này. Tổ hợp Shahid Ahmadi-Roshan tại Natanz, nằm ở miền trung Iran, trở thành mục tiêu trong bối cảnh căng thẳng khu vực tiếp tục leo thang.

Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran cho rằng cuộc tấn công đã vi phạm các quy định và cam kết quốc tế, bao gồm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) cùng các tiêu chuẩn an toàn hạt nhân liên quan. Ngay sau sự việc, Trung tâm Hệ thống An toàn Hạt nhân của Iran đã tiến hành các đánh giá kỹ thuật nhằm xác định nguy cơ rò rỉ phóng xạ.

Hình ảnh vệ tinh về cơ sở hạt nhân Iran sau cuộc không kích từ 6/2025. Biểu đồ: Al Jazeera.

Kết quả ban đầu cho thấy không xảy ra rò rỉ chất phóng xạ và khu vực xung quanh không đối mặt với nguy cơ môi trường. Giới chức nhấn mạnh các phương án chuẩn bị từ trước cùng hệ thống giám sát đã góp phần kiểm soát và hạn chế mọi rủi ro có thể phát sinh.

Trong thông báo được Tasnim dẫn lại, vụ tấn công được mô tả là sự tiếp nối của các đợt nhằm vào hạ tầng hạt nhân Iran trước đó, mà Tehran gọi là “hành động tội phạm” của Mỹ và Israel. Tuy nhiên, chưa có thông tin chi tiết về mức độ thiệt hại đối với cơ sở cũng như thương vong nếu có.

Diễn biến mới này xảy ra sau một số sự cố tương tự nhắm vào các địa điểm hạt nhân của Iran, trong đó có vụ tấn công bằng vật thể bay gần nhà máy điện Bushehr - sự việc mà phía Iran cũng cho rằng mang tính cố ý và vi phạm các chuẩn mực quốc tế. Giới chức Iran khẳng định tổ hợp Natanz vẫn duy trì hoạt động, đồng thời các biện pháp an toàn đã giúp giảm thiểu tác động đối với nhân viên và cộng đồng xung quanh.

Nhà chức trách cũng nhấn mạnh hệ thống bảo vệ kỹ thuật và giám sát tại cơ sở vẫn vận hành bình thường, trong khi các cuộc điều tra tiếp tục được tiến hành nhằm bảo đảm tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn hạt nhân.

Hiện Iran chưa công bố liệu có triển khai thêm các biện pháp bảo vệ tại Natanz sau vụ tấn công hay không, song tuyên bố chính thức cho thấy nước này quyết tâm duy trì an ninh vận hành cũng như an toàn hạt nhân tại cơ sở.

Trong khi đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) nói với CNN rằng họ “không nắm được thông tin” về bất kỳ cuộc tấn công nào của IDF nhằm vào cơ sở này.

Đây là lần thứ hai cơ sở Natanz bị tấn công kể từ khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát. Trước đó, vào đầu tháng, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) xác nhận lối vào nhà máy Natanz đã bị hư hại sau một cuộc không kích, song “không ghi nhận hậu quả phóng xạ đáng kể”.

Iran phóng tên lửa về căn cứ Diego Garcia của Mỹ Nguồn tin Mỹ cho biết Iran đã khai hỏa hai tên lửa đạn đạo tầm trung nhằm vào căn cứ Diego Garcia, song không gây thiệt hại. Theo thông tin từ phía Mỹ, một quả gặp sự cố, quả còn lại bị đánh chặn nhưng kết quả chưa được xác nhận.

Trong khi đó, về phía Iran, ông Muhanad Seloom, giảng viên tại Viện Nghiên cứu Sau đại học Doha, cho rằng đòn tấn công của Iran vào căn cứ Anh - Mỹ ở Ấn Độ Dương đã làm thay đổi tính toán chiến lược của Washington.

Theo ông, việc tên lửa Iran vươn tới Diego Garcia cho thấy nước này có thể sở hữu tên lửa đạn đạo tầm bắn trên 4.000 km - vượt xa các đánh giá trước đây chỉ khoảng 2.000 km. Điều này đồng nghĩa Iran có khả năng đe dọa cả châu Âu, thậm chí vươn tới London, qua đó tác động tới lập trường của Anh và EU.