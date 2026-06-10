Việt Nam và Timor-Leste tăng tốc kết nối hợp tác chiến lược

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Timor-Leste, thúc đẩy hợp tác thực chất và phối hợp chặt chẽ trong ASEAN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Ngày 10/6, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Thủ tướng Timor - Leste Kay Rala Xanana Gusmão nhân dịp Thủ tướng thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba.

Củng cố nền tảng chính trị, mở rộng hợp tác thực chất

Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi lời thăm hỏi đến Tổng thống Timor - Leste và lời chúc tốt đẹp đến đất nước và nhân dân Timor - Leste. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoan nghênh Thủ tướng Kay Rala Xanana Gusmão thăm chính thức Việt Nam; đánh giá chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, tạo xung lực mới, góp phần mở ra giai đoạn phát triển thực chất, hiệu quả hơn trong quan hệ hữu nghị tốt đẹp Việt Nam – Timor - Leste.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chúc mừng những thành tựu quan trọng mà đất nước và nhân dân Timor - Leste đã đạt được, đặc biệt là việc Timor - Leste chính thức trở thành thành viên của ASEAN; khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ Timor - Leste hội nhập và tham gia đầy đủ, hiệu quả vào các cơ chế, chương trình hợp tác của ASEAN.

Thủ tướng Timor - Leste Kay Rala Xanana Gusmão bày tỏ vinh dự, trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dành thời gian tiếp đón và chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã được Đảng, Quốc hội Việt Nam tín nhiệm bầu giữ cương vị mới; đồng thời chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công các sự kiện chính trị lớn và kiện toàn bộ máy lãnh đạo, thể hiện sự đoàn kết, sức mạnh và tầm nhìn phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thủ tướng Timor - Leste nhấn mạnh sự ngưỡng mộ đối với quá trình phát triển nhanh và bền vững của Việt Nam, cho rằng quá trình này truyền cảm hứng mạnh mẽ cho các nước, trong đó có Timor - Leste.

Thủ tướng Kay Rala Xanana Gusmão cũng chúc mừng và đánh giá cao Việt Nam đã tổ chức thành công Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) lần thứ 3, tạo diễn đàn để các nhà hoạch định chính sách, học giả, doanh nghiệp, đặc biệt là thanh niên, giới trẻ tham gia vào quá trình xây dựng tầm nhìn cho ASEAN trong những năm tiếp theo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Timor-Leste; ủng hộ Timor-Leste độc lập, hòa bình, phát triển thịnh vượng và hội nhập khu vực, quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Thủ tướng Kay Rala Xanana Gusmão và Thủ tướng Lê Minh Hưng, tin tưởng các kết quả đạt được trong chuyến thăm sẽ tạo khuôn khổ, nền tảng quan trọng để đưa hợp tác song phương đi vào chiều sâu, thực chất hơn.

Các trụ cột hợp tác mới

Trao đổi về phương hướng hợp tác thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước tiếp tục củng cố quan hệ chính trị, tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và giao lưu nhân dân; thúc đẩy quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Đại hội Dân tộc tái thiết Timor-Leste, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng Đảng, quản trị và phát triển đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác quốc phòng - an ninh, ứng phó các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống; mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư trong các lĩnh vực có nhiều tiềm năng như dầu khí, khai khoáng, nông nghiệp, viễn thông, chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực; đồng thời tăng cường hợp tác giáo dục - đào tạo, du lịch và giao lưu nhân dân trên cơ sở các văn kiện hợp tác vừa được ký kết, trong đó có Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông và Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão cảm ơn và đánh giá cao những định hướng cho quan hệ song phương mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu; mong muốn hai bên sớm tổ chức kỳ họp đầu tiên của Ủy ban Hợp tác song phương để trao đổi cụ thể về kế hoạch và các lĩnh vực hợp tác, trong đó có việc xem xét các lĩnh vực Việt Nam có thể hỗ trợ Timor-Leste nhằm tăng cường tự chủ về kinh tế, phát triển doanh nghiệp tư nhân, hoàn thiện thể chế, phát triển cơ sở hạt tầng…

Hai Lãnh đạo nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại ASEAN, Liên hợp quốc và các diễn đàn khu vực, quốc tế; cùng đóng góp vào đoàn kết nội khối, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, duy trì môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở Đông Nam Á, đề cao luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.