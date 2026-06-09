Việt Nam và Timor-Leste mở rộng hợp tác toàn diện nhiều lĩnh vực

Sau lễ đón trọng thể, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã hội đàm với Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão. Chúc mừng Timor-Leste chính thức trở thành thành viên ASEAN, Thủ tướng nhấn mạnh đây là cột mốc củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của khối; đồng thời tin tưởng Timor-Leste sẽ sớm tham gia đầy đủ, hiệu quả vào các cơ chế hợp tác, đóng góp tích cực cho hòa bình và phát triển của khu vực.
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Thủ tướng Timor-Leste Xanana Gusmão bày tỏ cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu và trọng thị của Chính phủ và nhân dân Việt Nam dành cho đoàn và chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, cũng như việc Việt Nam chủ trì thành công Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba (AFF-3). Cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ, đồng hành cùng Timor-Leste trong suốt quá trình Timor-Leste xin gia nhập ASEAN; nhấn mạnh Việt Nam không chỉ là người bạn tin cậy mà còn là đối tác phát triển hiệu quả và chặt chẽ của Timor-Leste.
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Hai Thủ tướng hoan nghênh việc ký các văn kiện hợp tác về miễn thị thực, giáo dục và thông tin truyền thông nhân chuyến thăm, tạo nền tảng quan trọng để tăng cường giao lưu nhân dân và mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực.
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Thủ tướng Timor-Leste đề nghị Việt Nam tiếp tục cung ứng các sản phẩm Việt Nam thế mạnh cho thị trường Timor-Leste, nhất là gạo, góp phần bảo đảm an ninh lương thực cho Timor-Leste; đánh giá cao đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam, nhất là Viettel với thương hiệu Telemor, đã đóng góp tích cực vào việc phát triển hạ tầng số và kết nối tại Timor-Leste.
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Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên thúc đẩy đàm phán, ký kết Hiệp định Khuyến khích và bảo hộ đầu tư, nghiên cứu thiết lập cơ chế song phương về kinh tế, thương mại, đầu tư để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp.
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Hai Lãnh đạo cũng nhất trí mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như quốc phòng - an ninh, nông nghiệp, thủy sản, an ninh lương thực, giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, văn hóa, du lịch, thể thao, kết nối giao thông và giao lưu nhân dân.
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