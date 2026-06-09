Việt Nam và Timor-Leste mở rộng hợp tác toàn diện nhiều lĩnh vực

Thủ tướng Timor-Leste Xanana Gusmão bày tỏ cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu và trọng thị của Chính phủ và nhân dân Việt Nam dành cho đoàn và chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, cũng như việc Việt Nam chủ trì thành công Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba (AFF-3). Cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ, đồng hành cùng Timor-Leste trong suốt quá trình Timor-Leste xin gia nhập ASEAN; nhấn mạnh Việt Nam không chỉ là người bạn tin cậy mà còn là đối tác phát triển hiệu quả và chặt chẽ của Timor-Leste.