Thủ tướng Timor Leste đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam và dự AFF 2026

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Đón đoàn Thủ tướng Timor-Leste tại Sân bay quốc tế Nội Bài có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn; Đại biện Việt Nam tại Timor-Leste Phạm Bình Đàm. Về phía Timor-Leste có Đại sứ Timor-Leste tại Việt Nam João Pereira. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN.
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Theo Đại biện Việt Nam tại Timor-Leste Phạm Bình Đàm, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Kay Rala Xanana Gusmão kết hợp tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ đối với quan hệ song phương mà còn đối với tiến trình hội nhập khu vực của Timor-Leste sau khi chính thức trở thành thành viên thứ 11 của ASEAN. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN.
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Đây cũng là bước triển khai cụ thể đường lối đối ngoại được xác định tại Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV, trong đó đối ngoại được xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, phục vụ trực tiếp cho mục tiêu bảo đảm an ninh và phát triển đất nước. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN.
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Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ đưa quan hệ Việt Nam - Timor-Leste phát triển theo hướng ngày càng thực chất, hiệu quả và gắn kết hơn, phù hợp với lợi ích của nhân dân hai nước, đồng thời đóng góp vào việc xây dựng một ASEAN đoàn kết, bao trùm và có khả năng tự cường cao hơn. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN.
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Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên dự kiến ký kết một số văn kiện hợp tác quan trọng, tạo nền tảng pháp lý thuận lợi để mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, thúc đẩy giao lưu nhân dân và đặt nền móng lâu dài cho quan hệ song phương trong giai đoạn mới. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN.
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