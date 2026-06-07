Thủ tướng Timor Leste đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam và dự AFF 2026

Theo Đại biện Việt Nam tại Timor-Leste Phạm Bình Đàm, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Kay Rala Xanana Gusmão kết hợp tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ đối với quan hệ song phương mà còn đối với tiến trình hội nhập khu vực của Timor-Leste sau khi chính thức trở thành thành viên thứ 11 của ASEAN. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN.