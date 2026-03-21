Mỹ lên kế hoạch đưa bộ binh vào Iran, dọa đánh sập đảo Kharg

  • Thứ bảy, 21/3/2026 17:13 (GMT+7)
Lầu Năm Góc xây dựng kịch bản triển khai bộ binh tới Iran, kể cả phương án bắt giữ binh sĩ, trong khi Nhà Trắng tuyên bố có thể tấn công đảo Kharg bất cứ lúc nào.

Bộ Chiến tranh Mỹ được cho là đang xây dựng kịch bản đưa bộ binh tới Iran. Ảnh: Reuters.

Ngày 20/3, các nguồn tin giấu tên tiết lộ với CBS News rằng giới chỉ huy quân sự cấp cao Mỹ đã trình lên nhiều đề xuất cụ thể liên quan tới việc triển khai lực lượng mặt đất, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc các bước đi tiếp theo trong cuộc xung đột.

Theo đó, Mỹ đã chuẩn bị điều động các đơn vị thuộc Sư đoàn Dù 82 tới Trung Đông, đồng thời lên kế hoạch triển khai Lực lượng Phản ứng Toàn cầu (GRF) của Lục quân và Đơn vị Viễn chinh Thủy quân Lục chiến (MEU).

Song song với các phương án tác chiến, Lầu Năm Góc cũng tổ chức các cuộc họp nhằm chuẩn bị cho tình huống bắt giữ binh sĩ Iran và lực lượng bán quân sự, bao gồm cả việc xác định nơi giam giữ nếu kịch bản can thiệp trên bộ được triển khai.

Theo hai quan chức Mỹ, đầu tuần này, ba tàu chiến cùng khoảng 2.200 lính Thủy quân Lục chiến từ một đơn vị viễn chinh đã rời bang California. Đây là đơn vị thứ hai được điều động kể từ khi xung đột với Iran bùng phát, và có thể mất vài tuần để tới khu vực triển khai, trong khi lực lượng đầu tiên xuất phát từ Thái Bình Dương vẫn đang trên đường di chuyển.

Trước đó, vào ngày 19/3, ông Trump nói với báo giới rằng ông “không đưa quân tới bất cứ đâu”, nhưng ngay sau đó để ngỏ khả năng: “Nếu có, tôi chắc chắn sẽ không nói với các bạn”.

Trong khi đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nhấn mạnh nhiệm vụ của Lầu Năm Góc là xây dựng đầy đủ các phương án để Tổng thống có nhiều lựa chọn, đồng thời khẳng định điều này không đồng nghĩa với việc một quyết định đã được đưa ra.

Cùng ngày 20/3, Phó Thư ký báo chí chính Nhà Trắng Anna Kelly tuyên bố quân đội Mỹ có thể tấn công đảo Kharg ngay khi Tổng thống ra lệnh. Phát biểu được đưa ra sau khi Axios đưa tin ông Trump đang xem xét các phương án chiếm đóng hoặc phong tỏa hòn đảo chiến lược này.

Theo bà Kelly, nhờ quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, toàn bộ bộ máy chính quyền Mỹ đã sẵn sàng cho mọi kịch bản liên quan tới Iran. Bà cũng cáo buộc Tehran có thể tìm cách cản trở tự do hàng hải và dòng chảy năng lượng, đồng thời cho biết Mỹ đã phá hủy hơn 40 tàu rải thủy lôi nhằm vô hiệu hóa mối đe dọa này.

Mỹ tính đổ bộ Iran để thu giữ vật liệu hạt nhân

Washington được cho là đang xây dựng kịch bản kiểm soát kho làm giàu uranium của Iran, thậm chí không loại trừ phương án đổ bộ trong bối cảnh xung đột leo thang khó lường.

2 giờ trước

Chiếc bẫy vô hình trói chân Tổng thống Trump

Trong tình cảnh cuộc xung đột với Iran lan rộng và kéo dài, khả năng sa lầy trên chiến trường lẫn vũ đài chính trị của Tổng thống Trump ngày càng hiện hữu.

2 giờ trước

Toàn cảnh ba tuần chiến sự Mỹ - Israel - Iran

Sau ba tuần giao tranh, cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran lan rộng khắp Trung Đông với hàng nghìn vụ tấn công, gây thương vong lớn và làm tê liệt tuyến vận tải năng lượng.

3 giờ trước

Vấn đề Trung Đông

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...

Phương Linh

Iran Donald Trump Mỹ Mỹ bộ binh Lầu Năm Góc ông Trump

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

