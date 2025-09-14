Một tuần dồn dập biến động chính trị - quân sự

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra được áp giải trở lại nhà tù vào ngày 9/9. Trước đó, trong phán quyết buổi sáng cùng ngày, Tòa án Tối cao khẳng định việc thi hành án đối với Thaksin là không hợp pháp và ông không hề rơi vào tình trạng y tế khẩn cấp như đã được viện dẫn trước đó, đồng thời tuyên ông một năm tù giam.