Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Một tuần dồn dập biến động chính trị - quân sự

  • Chủ nhật, 14/9/2025 05:59 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tuần qua (6-12/9) ghi dấu hàng loạt biến động chính trị - quân sự: từ việc hai lãnh đạo Nhật Bản và Pháp bất ngờ từ chức, vụ ám sát nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk tại Mỹ, làn sóng biểu tình ở Nepal cho đến cuộc không kích bất ngờ của Israel vào Qatar.

Israel khong kich Qatar, am sat Charlie Kirk, bieu tinh tai Nepal, Thu tuong Phap, Thu tuong Nhat Ban, ong Thaksin vao tu anh 1

Hoàng tử Nhật Bản Hisahito, con trai Thái tử Akishino, tham dự nghi lễ trưởng thành tại Hoàng cung Tokyo, Nhật Bản, ngày 6/9. Hiện Hisahito là người đứng thứ hai trong danh sách kế vị Ngai vàng Hoa cúc và nhiều khả năng sẽ trở thành Thiên hoàng trong tương lai.
Israel khong kich Qatar, am sat Charlie Kirk, bieu tinh tai Nepal, Thu tuong Phap, Thu tuong Nhat Ban, ong Thaksin vao tu anh 2

Một thành viên đội Cận vệ Thụy Sĩ đứng gác trước tấm thảm treo trên mặt tiền Vương cung thánh đường Thánh Peter ở Vatican ngày 6/9. Tấm thảm khắc họa Carlo Acutis - thiếu niên người Italy được Giáo hội Công giáo tôn phong là vị thánh millennial đầu tiên hôm 7/9. Acutis qua đời vì bệnh bạch cầu năm 2006 khi mới 15 tuổi, nhưng đã dùng kỹ năng tin học của mình để lan tỏa đức tin, xây dựng một trang web ghi lại các phép lạ được báo cáo.
Israel khong kich Qatar, am sat Charlie Kirk, bieu tinh tai Nepal, Thu tuong Phap, Thu tuong Nhat Ban, ong Thaksin vao tu anh 3

18h chiều 7/9 (giờ địa phương), Thủ tướng Ishiba Shigeru đã tổ chức họp báo bất thường để chính thức công bố quyết định từ chức. Quyết định của ông được đưa ra sau khoảng thời gian chịu sức ép từ nội bộ đảng cầm quyền, buộc ông phải nhận trách nhiệm vì chuỗi thất bại trong các kỳ bầu cử, mới nhất là thượng viện hồi tháng 7.
Israel khong kich Qatar, am sat Charlie Kirk, bieu tinh tai Nepal, Thu tuong Phap, Thu tuong Nhat Ban, ong Thaksin vao tu anh 4

Các đoàn tàu điện ngầm London xếp hàng tại một nhà ga ở phía tây thành phố trong ngày đầu tiên của cuộc đình công đường sắt, ngày 8/9. Cuộc đình công của công nhân tàu điện ngầm bắt đầu từ Chủ nhật đã gây ra nhiều khó khăn cho hành khách di chuyển khắp thủ đô. Ảnh: Shutterstock.
Israel khong kich Qatar, am sat Charlie Kirk, bieu tinh tai Nepal, Thu tuong Phap, Thu tuong Nhat Ban, ong Thaksin vao tu anh 5

Bảng điểm tại Quốc hội với kết quả 364 phiếu chống so và 194 phiếu ủng hộ của cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm do tranh chấp ngân sách buộc Thủ tướng Pháp Francois Bayrou phải từ chức vào ngày 8/9. Sau đó 2 ngày, Tổng thống Emmanuel Macron đã bổ nhiệm ông Sébastien Lecornu, 39 tuổi, làm Thủ tướng Pháp mới.
Israel khong kich Qatar, am sat Charlie Kirk, bieu tinh tai Nepal, Thu tuong Phap, Thu tuong Nhat Ban, ong Thaksin vao tu anh 6

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra được áp giải trở lại nhà tù vào ngày 9/9. Trước đó, trong phán quyết buổi sáng cùng ngày, Tòa án Tối cao khẳng định việc thi hành án đối với Thaksin là không hợp pháp và ông không hề rơi vào tình trạng y tế khẩn cấp như đã được viện dẫn trước đó, đồng thời tuyên ông một năm tù giam.
Người biểu tình châm lửa đốt trụ sở chính phủ Nepal Ngày 9/9, người biểu tình được cho là đã phá vỡ cổng phía Tây của Cung điện Singha Durbar, xông vào khu vực cấm và châm lửa đốt một phần cổng vào.
Khoảnh khắc Israel không kích Hamas tại Doha Đoạn video từ camera an ninh đã ghi lại khoảnh khắc một cuộc không kích của Israel đánh trúng tòa nhà ở Doha, trong vụ tấn công nhằm vào các thủ lĩnh Hamas tại Qatar ngày 9/9.
Israel khong kich Qatar, am sat Charlie Kirk, bieu tinh tai Nepal, Thu tuong Phap, Thu tuong Nhat Ban, ong Thaksin vao tu anh 7

Hai người bị còng tay ngồi trên vỉa hè ở thủ đô Washington, D.C., trong lúc bị lực lượng chức năng tạm giữ ngày 9/9. Trước đó một tháng, Tổng thống Donald Trump tuyên bố đặt Sở Cảnh sát Washington, D.C. “dưới quyền kiểm soát trực tiếp của liên bang” và điều động lực lượng Vệ binh Quốc gia tới thủ đô.
Israel khong kich Qatar, am sat Charlie Kirk, bieu tinh tai Nepal, Thu tuong Phap, Thu tuong Nhat Ban, ong Thaksin vao tu anh 8

Nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk phát biểu tại một sự kiện ở Đại học Utah Valley, thành phố Orem, bang Utah (Mỹ) ngày 10/9. Ông đã bị bắn tử vong khi đang trả lời câu hỏi tại sự kiện này.
Chủ tiệm vàng gốc Việt nổ súng đuổi băng cướp ở California Camera an ninh ghi lại cảnh một nhóm nghi phạm bịt mặt lao vào đập phá cửa hàng Fine Jewelry tại Milpitas vào ngày 10/9. Các nghi phạm đã bỏ chạy sau khi chủ tiệm nổ súng.
Israel khong kich Qatar, am sat Charlie Kirk, bieu tinh tai Nepal, Thu tuong Phap, Thu tuong Nhat Ban, ong Thaksin vao tu anh 9

Sĩ quan cảnh sát bang Virginia chào trang nghiêm khi lá cờ Mỹ được thả xuống từ nóc Lầu Năm Góc trong lễ tưởng niệm ngày 11/9 tại Washington, DC, hôm 11/9. Đã tròn 24 năm kể từ loạt vụ tấn công khủng bố kinh hoàng này.
Israel khong kich Qatar, am sat Charlie Kirk, bieu tinh tai Nepal, Thu tuong Phap, Thu tuong Nhat Ban, ong Thaksin vao tu anh 10

Máy bay chở các lao động Hàn Quốc bị giam giữ trong cuộc truy quét di trú quy mô lớn tại công trường dự án pin xe hơi của Hyundai Motor và LG Energy Solution ở bang Georgia (Mỹ) tuần trước, hạ cánh tại sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc, ngày 12/9. Trước đó, 475 người, trong đó có 316 người Hàn Quốc, đã bị bắt tại công trường xây dựng nhà máy pin xe điện trong chiến dịch truy quét nhập cư bất hợp pháp tại Mỹ vào ngày 4/9.

Ảnh tuần qua: Tâm điểm diễu binh và cuộc họp Mỹ - Ukraine

Tuần qua (16-22/8), sự kiện được quan tâm nhiều nhất là cuộc tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) và cuộc họp giữa hai tổng thống Mỹ - Ukraine.

05:57 24/8/2025

Ảnh tuần qua: Thế giới đổ dồn chú ý về thượng đỉnh Trump - Putin

Bên cạnh thảm họa cháy rừng, tuyên bố liên bang hóa thủ đô Washington của ông Trump và khủng hoảng nhân đạo ở Gaza, tâm điểm chú ý tuần qua (9-15/8) đều hướng về cuộc gặp cấp cao giữa hai nhà lãnh đạo Nga, Mỹ.

06:05 17/8/2025

Nắng nóng, thiên tai bao trùm thế giới tuần qua

Thế giới tuần qua (2-8/8) nổi bật bởi đòn áp thuế lên Ấn Độ, những màn "kiến tạo hòa bình" qua các cuộc gặp gỡ lãnh đạo cấp cao của ông Trump và thông tin về tình trạng nắng nóng kỷ lục trên toàn thế giới.

06:24 10/8/2025

Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế

Mục Thế giới giới thiệu cuốn “Quốc gia thăng trầm: Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế” được NXB Thế giới cho ra mắt vào năm 2018. Tác phẩm làm rõ sự phát triển và đi xuống của nền kinh tế thế giới từ cuối thập niên 1990 đến đầu những năm 2000. Cuốn sách vạch ra 10 quy luật để nhận diện về chu kỳ kinh tế dẫn đến vận mệnh tăng trưởng hay suy thoái của một quốc gia.

> Độc giả có thể xem thêm tại đây.

Phương Linh

Ảnh: Reuters

Israel không kích Qatar ám sát Charlie Kirk biểu tình tại Nepal Thủ tướng Pháp Thủ tướng Nhật Bản ông Thaksin vào tù Donald Trump Nepal Israel Hàn Quốc Nhật Bản Mỹ Thái Lan Pháp Trung Đông Đức Emmanuel Macron Mỹ ông Trump Charlie Kirk Venezuela Nepal Nhật Bản Thái Lan từ chức

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý