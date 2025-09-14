Một tuần dồn dập biến động chính trị - quân sự

|
Hoàng tử Nhật Bản Hisahito, con trai Thái tử Akishino, tham dự nghi lễ trưởng thành tại Hoàng cung Tokyo, Nhật Bản, ngày 6/9. Hiện Hisahito là người đứng thứ hai trong danh sách kế vị Ngai vàng Hoa cúc và nhiều khả năng sẽ trở thành Thiên hoàng trong tương lai.
|
Một thành viên đội Cận vệ Thụy Sĩ đứng gác trước tấm thảm treo trên mặt tiền Vương cung thánh đường Thánh Peter ở Vatican ngày 6/9. Tấm thảm khắc họa Carlo Acutis - thiếu niên người Italy được Giáo hội Công giáo tôn phong là vị thánh millennial đầu tiên hôm 7/9. Acutis qua đời vì bệnh bạch cầu năm 2006 khi mới 15 tuổi, nhưng đã dùng kỹ năng tin học của mình để lan tỏa đức tin, xây dựng một trang web ghi lại các phép lạ được báo cáo.
|
18h chiều 7/9 (giờ địa phương), Thủ tướng Ishiba Shigeru đã tổ chức họp báo bất thường để chính thức công bố quyết định từ chức. Quyết định của ông được đưa ra sau khoảng thời gian chịu sức ép từ nội bộ đảng cầm quyền, buộc ông phải nhận trách nhiệm vì chuỗi thất bại trong các kỳ bầu cử, mới nhất là thượng viện hồi tháng 7.
|
Các đoàn tàu điện ngầm London xếp hàng tại một nhà ga ở phía tây thành phố trong ngày đầu tiên của cuộc đình công đường sắt, ngày 8/9. Cuộc đình công của công nhân tàu điện ngầm bắt đầu từ Chủ nhật đã gây ra nhiều khó khăn cho hành khách di chuyển khắp thủ đô. Ảnh: Shutterstock.
|
Bảng điểm tại Quốc hội với kết quả 364 phiếu chống so và 194 phiếu ủng hộ của cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm do tranh chấp ngân sách buộc Thủ tướng Pháp Francois Bayrou phải từ chức vào ngày 8/9. Sau đó 2 ngày, Tổng thống Emmanuel Macron đã bổ nhiệm ông Sébastien Lecornu, 39 tuổi, làm Thủ tướng Pháp mới.
|
Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra được áp giải trở lại nhà tù vào ngày 9/9. Trước đó, trong phán quyết buổi sáng cùng ngày, Tòa án Tối cao khẳng định việc thi hành án đối với Thaksin là không hợp pháp và ông không hề rơi vào tình trạng y tế khẩn cấp như đã được viện dẫn trước đó, đồng thời tuyên ông một năm tù giam.
|
Hai người bị còng tay ngồi trên vỉa hè ở thủ đô Washington, D.C., trong lúc bị lực lượng chức năng tạm giữ ngày 9/9. Trước đó một tháng, Tổng thống Donald Trump tuyên bố đặt Sở Cảnh sát Washington, D.C. “dưới quyền kiểm soát trực tiếp của liên bang” và điều động lực lượng Vệ binh Quốc gia tới thủ đô.
|
Nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk phát biểu tại một sự kiện ở Đại học Utah Valley, thành phố Orem, bang Utah (Mỹ) ngày 10/9. Ông đã bị bắn tử vong khi đang trả lời câu hỏi tại sự kiện này.
|
Sĩ quan cảnh sát bang Virginia chào trang nghiêm khi lá cờ Mỹ được thả xuống từ nóc Lầu Năm Góc trong lễ tưởng niệm ngày 11/9 tại Washington, DC, hôm 11/9. Đã tròn 24 năm kể từ loạt vụ tấn công khủng bố kinh hoàng này.
|
Máy bay chở các lao động Hàn Quốc bị giam giữ trong cuộc truy quét di trú quy mô lớn tại công trường dự án pin xe hơi của Hyundai Motor và LG Energy Solution ở bang Georgia (Mỹ) tuần trước, hạ cánh tại sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc, ngày 12/9. Trước đó, 475 người, trong đó có 316 người Hàn Quốc, đã bị bắt tại công trường xây dựng nhà máy pin xe điện trong chiến dịch truy quét nhập cư bất hợp pháp tại Mỹ vào ngày 4/9.
