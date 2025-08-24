Ảnh tuần qua: Tâm điểm diễu binh và cuộc họp Mỹ - Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy phát biểu cùng với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine tại Nhà Trắng, ngày 18/8. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ dành 2 tuần để đánh giá triển vọng đàm phán hòa bình, đồng thời không loại trừ khả năng lựa chọn một hướng đi khác.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron , Thủ tướng Anh Keir Starmer, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni và Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, Tổng thư ký NATO Mark Rutte và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen chụp ảnh tại Nhà Trắng trong cuộc họp đa phương, ngày 18/8.

Người dân tụ tập để xem Nhà thờ Kiruna gỗ tuổi đời 113 năm, nặng 672 tấn được di dời tại Thụy Điển, ngày 19/8. Chính quyền di dời nhà thờ để mở rộng một mỏ quặng sắt.

Một người bán hàng rong đứng tại quầy trái cây của mình trên một con phố bị ngập sau những trận mưa lớn tại Yemen, ngày 19/8.

Người phụ nữ Palestine mắc kẹt dưới đống đổ nát của một ngôi nhà bị trúng bom trong cuộc không kích của Israel tại miền trung Dải Gaza, ngày 20/8.

Buổi tổng duyệt lần thứ nhất cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (A80) đã được tổ chức tại Quảng trường Ba Đình, kết hợp với hoạt động diễu hành trên các tuyến phố trung tâm, ngày 21/8. Ảnh: ZNews.

Thợ lặn Ai Cập đang làm việc để trục vớt các hiện vật bị chìm ở thành phố ven biển Alexandria, Ai Cập, ngày 21/8.

Một người lướt sóng cưỡi những con sóng từ cơn bão Erin tại bãi biển Lido, thành phố New York, ngày 22/8. Bão Erin di chuyển về phía bắc Đại Tây Dương cách bờ biển hàng trăm dặm, gây ra hiện tượng triều cường nguy hiểm dọc theo các khu vực Bờ Đông nước Mỹ.

Một đứa con của người mẹ di cư bị giam giữ khóc khi các viên chức di trú liên bang thẩm vấn người cha để cung cấp thêm giấy tờ tại Tòa án di trú Mỹ ở Manhattan, ngày 22/8.

