Ảnh tuần qua: Thế giới đổ dồn chú ý về thượng đỉnh Trump - Putin

|
Trăng tròn tháng 8, còn được gọi là “Trăng Cá Tầm”, mọc sau ngôi đền Poseidon ở mũi Sounion, gần thủ đô Athens (Hy Lạp), ngày 9/8.
|
Người đưa tang khiêng thi thể các nhà báo Al Jazeera thiệt mạng trong một cuộc không kích của quân đội Israel, trong đó có phóng viên Anas Al-Sharif, trong lễ tang tại thành phố Gaza ngày 11/8. Quân đội Israel cho biết mục tiêu là Al-Sharif - nhà báo nổi bật với nhiều phóng sự trực tiếp từ Gaza - sau khi cáo buộc ông dẫn đầu một “tế bào Hamas”, điều mà cả Al-Sharif lẫn Al Jazeera kịch liệt bác bỏ. Liên Hợp Quốc lên án vụ tấn công, gọi đây là “hành vi vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế”. Ảnh: New York Times.
|
Du khách tham quan thác nước Hổ Khẩu cuồn cuộn trên sông Hoàng Hà, thành phố Diên An (Trung Quốc), ngày 11/8. Ảnh: VCG.
|
Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi một phóng viên đặt câu hỏi trong buổi họp báo tại Nhà Trắng, Washington D.C., ngày 11/8. Tại đây, ông Trump tuyên bố đặt Sở Cảnh sát Thủ đô dưới quyền kiểm soát liên bang và triển khai Vệ binh Quốc gia tới thành phố, với mục tiêu “khôi phục trật tự” tại thủ đô nước Mỹ.
|
Một cậu bé Palestine chạy tới nhận các gói hàng cứu trợ được thả từ máy bay xuống thị trấn Deir al-Balah, Dải Gaza, ngày 12/8.
|
Những người di cư được cứu hộ ngắm hoàng hôn trên boong tàu tìm kiếm - cứu nạn do tổ chức phi chính phủ Đức Sea-Watch vận hành, khi con tàu hướng về thành phố Salerno (Italy) ngày 12/8.
|
Một binh sĩ thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia DC tập hợp cùng đơn vị gần Đài tưởng niệm Washington, rạng sáng ngày 13/8. Trước đó một ngày, Tổng thống Donald Trump tuyên bố đặt Sở Cảnh sát Thủ đô “dưới quyền kiểm soát trực tiếp của liên bang” và triển khai Vệ binh Quốc gia tới Washington D.C., với mục tiêu “khôi phục trật tự” tại thủ đô nước Mỹ.
|
Taylor Swift xuất hiện trong podcast “New Heights” cùng bạn trai Travis Kelce và anh trai Jason Kelce ngày 13/8. Trong tập phát sóng được mong chờ này, Swift công bố album mới mang tên “The Life of a Showgirl” sẽ ra mắt vào ngày 3/10. Tập podcast dài gần hai giờ, được ghi hình trước, đã thu hút hơn 1 triệu lượt người xem. Ảnh: CNN.
|
Các nhà báo tác nghiệp và mật vụ Mỹ tại gần cổng vào Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson tại Anchorage, bang Alaska, ngày 14/8, trước thềm cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 15/8. Ảnh: Xinhua.
|
Lính cứu hỏa cố gắng dập lửa rừng bằng cành cây tại thị trấn Trancoso, Bồ Đào Nha, ngày 14/8. Hiện châu Âu đang đối mặt nguy cơ trải qua mùa cháy rừng tồi tệ nhất trong lịch sử, khi nhiều quốc gia như Bồ Đào Nha, Pháp, Tây Ban Nha, Albania và Hy Lạp vật lộn với những đám cháy dữ dội, cướp đi sinh mạng và bùng phát trong nền nhiệt vượt ngưỡng 37 độ C.
|
Ông Trump và ông Putin bắt tay trước khi bước vào cuộc họp báo chung sau hội đàm kéo dài 3 giờ tại Alaska ngày 15/8. Hai nhà lãnh đạo đánh giá cuộc hội đàm “mang tính xây dựng” và “cực kỳ hiệu quả”, dù chưa đạt thỏa thuận chấm dứt chiến sự tại Ukraine. Ông Trump tiết lộ sẽ liên lạc với NATO, các bên liên quan và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để thông báo kết quả. Kết thúc họp báo, ông Putin bất ngờ đề xuất địa điểm cho hội nghị thượng đỉnh tiếp theo là thủ đô Moscow.
Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế
Mục Thế giới giới thiệu cuốn “Quốc gia thăng trầm: Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế” được NXB Thế giới cho ra mắt vào năm 2018. Tác phẩm làm rõ sự phát triển và đi xuống của nền kinh tế thế giới từ cuối thập niên 1990 đến đầu những năm 2000. Cuốn sách vạch ra 10 quy luật để nhận diện về chu kỳ kinh tế dẫn đến vận mệnh tăng trưởng hay suy thoái của một quốc gia.> Độc giả có thể xem thêm tại đây.