Ảnh tuần qua: Thế giới đổ dồn chú ý về thượng đỉnh Trump - Putin

Người đưa tang khiêng thi thể các nhà báo Al Jazeera thiệt mạng trong một cuộc không kích của quân đội Israel, trong đó có phóng viên Anas Al-Sharif, trong lễ tang tại thành phố Gaza ngày 11/8. Quân đội Israel cho biết mục tiêu là Al-Sharif - nhà báo nổi bật với nhiều phóng sự trực tiếp từ Gaza - sau khi cáo buộc ông dẫn đầu một “tế bào Hamas”, điều mà cả Al-Sharif lẫn Al Jazeera kịch liệt bác bỏ. Liên Hợp Quốc lên án vụ tấn công, gọi đây là “hành vi vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế”. Ảnh: New York Times.