Bão Wipha, tai nạn hàng không và cáo buộc gây sốc của ông Trump

Người Palestine đau đớn bên thi thể người thân trước Bệnh viện Al-Shifa ở thành phố Gaza vào ngày 20/7. Theo Bộ Y tế Palestine, ít nhất 73 người thiệt mạng và khoảng 150 người bị thương do trúng đạn từ phía Israel khi đang tìm kiếm viện trợ. Quân đội Israel cho biết binh sĩ đã “nổ súng cảnh cáo để loại bỏ mối đe dọa trực tiếp” sau khi phát hiện “đám đông hàng nghìn người tụ tập tại phía bắc Dải Gaza”. Ảnh: The New York Times.