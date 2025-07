Một tuần châu Á ngập trong mưa bão

Người dân dọn dẹp sau trận lũ quét tại North Plainfield, New Jersey, ngày 15/7. Mưa lớn hôm 14/7 gây ngập nghiêm trọng từ Virginia đến New York, khiến ít nhất hai người thiệt mạng và hàng chục người được giải cứu do nước lũ tràn ngập đường phố và hệ thống tàu điện ngầm. Ảnh: New York Times/Redux.