Một tuần thế giới chuyển mình bất ngờ giữa chiến sự và hòa hoãn

Hình ảnh vệ tinh chụp vào chủ nhật, ngày 22/6, cho thấy toàn cảnh cơ sở hạt nhân ngầm Fordow gần thành phố Qom (Iran) sau khi bị máy bay chiến đấu Mỹ không kích. Đánh giá ban đầu của tình báo Mỹ cho rằng cuộc tấn công chưa phá hủy hoàn toàn một số thành phần then chốt trong chương trình hạt nhân của Iran và có thể chỉ khiến tham vọng hạt nhân của Tehran bị chậm lại vài tháng. Tuy nhiên, Nhà Trắng bác bỏ nhận định này, gọi đó là “sai lầm”. Nhiều nguồn tin am hiểu quy trình của Lầu Năm Góc cho biết, đánh giá thiệt hại cuối cùng của quân đội Mỹ do Cơ quan Tình báo Quốc phòng thực hiện có thể mất nhiều ngày, thậm chí vài tuần mới hoàn tất. Ảnh: Maxar Technologies.