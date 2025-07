Những khoảnh khắc ấn tượng trong tuần

Lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân mất tích do lũ gần khu cắm trại Blue Oak RV ở Kerrville, bang Texas, ngày 6/7. Hàng trăm người đã được giải cứu, nhiều người trong số đó được đưa đi bằng trực thăng, theo giới chức địa phương. Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem cho biết chính quyền Trump sẽ phê chuẩn tuyên bố tình trạng thảm họa liên bang do Thống đốc bang Texas Greg Abbott ký, nhằm hỗ trợ bang này khắc phục hậu quả. Ảnh: The New York Times.