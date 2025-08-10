Nắng nóng, thiên tai bao trùm thế giới tuần qua

Giáo hoàng Leo XIV cầm trên tay chiếc mũ trong ngày làm lễ tại Lễ hội Năm Thánh Thanh Niên ở Rome (Italy) hôm 3/8. Suốt tuần qua, hàng trăm nghìn bạn trẻ đổ về “Thành phố Vĩnh hằng” tham dự lễ hội đức tin, âm nhạc và các nghi thức tôn giáo, với những nhóm thanh thiếu niên từ khắp nơi trên thế giới hát vang, vẫy cờ trên các con phố cổ kính và cắm trại trong những nhà kho lớn ở ngoại ô thành phố.