Nắng nóng, thiên tai bao trùm thế giới tuần qua

  • Chủ nhật, 10/8/2025 06:24 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Thế giới tuần qua (2-8/8) nổi bật bởi đòn áp thuế lên Ấn Độ, những màn "kiến tạo hòa bình" qua các cuộc gặp gỡ lãnh đạo cấp cao của ông Trump và thông tin về tình trạng nắng nóng kỷ lục trên toàn thế giới.

Giáo hoàng Leo XIV cầm trên tay chiếc mũ trong ngày làm lễ tại Lễ hội Năm Thánh Thanh Niên ở Rome (Italy) hôm 3/8. Suốt tuần qua, hàng trăm nghìn bạn trẻ đổ về “Thành phố Vĩnh hằng” tham dự lễ hội đức tin, âm nhạc và các nghi thức tôn giáo, với những nhóm thanh thiếu niên từ khắp nơi trên thế giới hát vang, vẫy cờ trên các con phố cổ kính và cắm trại trong những nhà kho lớn ở ngoại ô thành phố.
Người dân Trung Quốc ngâm mình dưới sông Gia Lăng, Trùng Khánh (Trung Quốc) để giải nhiệt giữa lúc cảnh báo đỏ về nắng nóng. Tại đây, nhiệt độ ngày 3/8 đạt 44 độ C, buộc chính quyền phải kích hoạt cảnh báo nắng nóng mức cao nhất. Số ngày vượt ngưỡng 35 độ C tại thành phố này đã gấp đôi mức trung bình nhiều năm.

Trẻ em nô đùa trong đài phun nước tại một công viên ở Tokyo (Nhật Bản) hôm 4/8. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết chỉ riêng ngày 4/8, có tới 17 kỷ lục nhiệt độ mới được thiết lập trên khắp đất nước.
Núi lửa Klyuchevskoy - một trong những núi lửa đang hoạt động cao nhất thế giới - phun trào dữ dội tại bán đảo Kamchatka, miền bắc Nga, hôm 4/8.
Nhiều ngôi nhà bị vùi lấp một phần trong trận lở bùn giữa lũ quét tại làng Dharali (Ấn Độ) hôm 5/8. Theo giới chức, dòng lũ ập xuống ngôi làng miền núi đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và hàng chục người mất tích.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đùa với các phóng viên rằng ông dự định lắp đặt tên lửa hạt nhân, khi cùng một kiến trúc sư và các trợ lý dạo bước trên mái Nhà Trắng hôm 5/8.
Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro trò chuyện với một số người tại nhà riêng ở thủ đô Brasilia, ngày 5/8, sau khi Tòa án Tối cao ra lệnh quản thúc ông tại gia trước phiên xét xử liên quan cáo buộc âm mưu đảo chính.
Những đứa trẻ đứng bên những chiếc đèn lồng giấy thả trên sông Motoyasu, phía sau là Vòm Bom Nguyên tử - nơi tưởng niệm các nạn nhân vụ ném bom nguyên tử, nhân dịp 80 năm sự kiện ở Hiroshima, miền tây Nhật Bản, ngày 6/8.
Trong bức ảnh do hãng tin nhà nước Nga Sputnik công bố, Tổng thống Vladimir Putin bắt tay Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff trước cuộc hội đàm tại Moscow hôm 6/8. Sau cuộc gặp, phía Nga và Mỹ đều đã xác nhận sẽ có một cuộc gặp gỡ cấp cao giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 15/8 tại Alaska.
Một người biểu tình thổi bong bóng xà phòng bên cạnh một cảnh sát Buenos Aires trong cuộc biểu tình tại thủ đô Argentina hôm 6/8. Sự kiện nhằm phản đối Tổng thống Javier Milei sau khi ông phủ quyết quyết định tăng lương hưu và dự luật tăng cường bảo vệ người khuyết tật mà quốc hội đã thông qua hồi tháng 7.
Người Palestine chạy tới nhặt các gói hàng cứu trợ được thả bằng dù xuống phía bắc Dải Gaza, ngày 7/8. Theo thông tin từ truyền thông Mỹ, Nội các an ninh Israel đã chấp thuận đề xuất của Thủ tướng Benjamin Netanyahu về việc chiếm đóng thành phố Gaza và có mục tiêu di tản toàn bộ dân thường Palestine khỏi thành phố Gaza đến các trại tị nạn trung tâm và khu vực lân cận trước ngày 7/10.
Bộ Ngoại giao Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ thượng cờ tại trụ sở Bộ Ngoại giao nhân nhân dịp kỷ niệm 58 năm Ngày thành lập ASEAN (8/8/1967-8/8/2025) và kỷ niệm 30 năm Việt Nam tham gia ASEAN (1995-2025). Tham dự có nhiều đại biểu đến từ các nước trong cộng đồng ASEAN. Ảnh: Vietnamplus.
Tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì lễ ký kết thỏa thuận hòa bình mang tính bước ngoặt giữa Armenia và Azerbaijan - hai quốc gia láng giềng xung đột suốt 35 năm qua, ngày 8/8.

