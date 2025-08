Thế giới rung chuyển vì Thiếu Lâm Tự, sóng thần

Cảnh sát đứng gác gần những mảnh kính vỡ tại lối vào tòa nhà chọc trời trên đại lộ Park, nơi vừa xảy ra vụ xả súng hàng loạt ở New York vào thứ hai, ngày 28/7. Ảnh: The New York Times/Redux.