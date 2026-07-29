Một con tàu Trung Quốc sản xuất chở gần 8.000 xe Tesla sang châu Âu

Tàu siêu tải chuyên dụng thế hệ mới do Trung Quốc chế tạo vừa thiết lập kỷ lục xuất khẩu xe điện Tesla trong một chuyến hải trình từ Thượng Hải đến Bỉ.

Container và xe điện chờ xuất khẩu tại một cảng ở Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Tàu chở xe chuyên dụng Glovis Nova vừa hoàn tất bốc dỡ 7.738 chiếc xe điện Tesla tại Cảng Nam Thượng Hải (Trung Quốc) để khởi hành sang Zeebrugge (Bỉ). Theo Xinmin Evening News, đây là kỷ lục về số lượng xe năng lượng mới được vận chuyển trên một chuyến tàu xuất phát từ cảng biển Trung Quốc.

Glovis Nova mang quốc kỳ Malta, là mẫu tàu chở phương tiện roll-on, roll-off chạy bằng nhiên liệu LNG thế hệ mới do Công ty Đóng tàu Quảng Châu - đơn vị thành viên của Tập đoàn Đóng tàu Nhà nước Trung Quốc - chế tạo. Với sức chứa tối đa lên tới 10.800 ôtô, đây là một trong những dòng tàu chở phương tiện lớn nhất thế giới hiện nay.

Đây là chuyến đi đầu tiên của tàu sau khi được bàn giao tại Thượng Hải. Toàn bộ lô hàng là các mẫu xe điện Tesla Model 3 và Model Y. Nếu xếp nối đuôi nhau, 7.738 chiếc xe này sẽ kéo dài khoảng 36 km, phủ kín diện tích 67.600 m2 - tương đương quy mô của 9,5 sân bóng đá tiêu chuẩn.

Việc tối ưu hóa diện tích sàn tàu cùng đặc thù lô hàng đồng nhất là dòng xe con cá nhân - thay vì pha trộn với các phương tiện thương mại cỡ lớn như xe buýt hay máy công trình - đã giúp con tàu tận dụng tối đa không gian chở hàng.

Sau khi cập cảng Zeebrugge tại Bỉ, lô xe điện Tesla này sẽ được phân phối tới các đại lý trên khắp thị trường châu Âu. Chuyến hải trình kỷ lục không chỉ phản ánh quy mô xuất khẩu bứt phá của các dòng xe điện sản xuất tại đại lục mà còn cho thấy năng lực và vai trò của ngành đóng tàu và logistics của Trung Quốc trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Cùng thời điểm, con tàu chị em Glovis Leader mang cờ Panama có quy mô tương tự cũng cập cảng Nam Thượng Hải để chuẩn bị vận chuyển xe sang Busan (Hàn Quốc).

Cảng Nam Thượng Hải đóng vai trò là hub xuất khẩu phương tiện chuyên dụng, nằm cách "siêu nhà máy" của Tesla chỉ khoảng 10 km. Đây là cơ sở sản xuất đầu tiên của hãng xe điện Mỹ ở nước ngoài, hiện là trung tâm sản xuất và xuất khẩu lớn nhất toàn cầu của hãng.

Với tốc độ xuất xưởng trung bình 30 giây cho một chiếc xe, các phương tiện vừa hoàn thiện có thể nhanh chóng di chuyển thẳng ra cảng để xếp lên tàu trong vòng vài giờ.