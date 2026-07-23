Mercedes-Benz dừng sản xuất CLA thuần điện 'made in China'

Dây chuyền sản xuất tại Trung Quốc của mẫu sedan điện trục cơ sở kéo dài Mercedes-Benz Electric CLA L được cho là đã bị dừng lại. Nguyên nhân nằm ở doanh số không như kỳ vọng.

Theo Carscoops, các thương hiệu ôtô Đức thường bán các phiên bản trục cơ sở kéo dài của ôtô tại thị trường Trung Quốc, nhắm đến phục vụ nhóm khách hàng có nhu cầu sử dụng thêm không gian nội thất.

Chiến lược này đã được Mercedes-Benz áp dụng cho năm ngoái với thế hệ CLA mới, tạo ra CLA thuần điện bản L dành cho khách hàng Trung Quốc.

Dù mẫu sedan điện có trục cơ sở kéo dài sở hữu khá nhiều ưu điểm, khách hàng Trung Quốc dường như không mấy quan tâm. Thậm chí, một nguồn tin từ Đức cho hay Mercedes-Benz đã tạm dừng sản xuất mẫu xe này thông qua liên doanh với BAIC Motor.

Tờ MBPassion cho biết nguyên nhân có thể nằm ở doanh số không như kỳ vọng, khi chỉ có 627 xe Electric CLA L được bàn giao tại Trung Quốc trong nửa đầu năm nay. Thương hiệu ngôi sao 3 cánh khởi đầu năm mới với 35 xe Electric CLA L bán ra tại Trung Quốc, nhưng doanh số tháng 2 đã giảm về mức 21 xe.

Tháng 3 ghi nhận doanh số CLA L thuần điện tăng vọt lên thành 358 xe, trước khi giảm xuống 52 xe trong tháng 4 và đạt 161 xe hồi tháng 5.

Riêng ở kỳ báo cáo tháng 6, MBPassion khẳng định Mercedes-Benz đã không bán được chiếc Electric CLA L nào tại Trung Quốc. Chuyên trang Carscoops lưu ý con số bán hàng tại tháng cuối quý II chưa được xác nhận.

Mercedes-Benz cũng chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào liên quan đến thông tin ở trên. Chưa rõ dây chuyền sản xuất sẽ bị đình chỉ trong bao lâu, cũng như bao nhiêu khả năng Mercedes sẽ rút hoàn toàn mẫu sedan điện trục cơ sở kéo dài khỏi thị trường Trung Quốc.

Tương tự CLA thuần điện tại các thị trường khác, biến thể trục cơ sở kéo dài dành riêng cho khách hàng Trung Quốc được trang bị gói pin 89 kWh, phạm vi hoạt động đến 866 km/lần sạc theo chuẩn CLTC.

Mẫu sedan điện còn hỗ trợ sạc nhanh DC công suất 325 kW, đồng nghĩa xe có thể bổ sung 370 km phạm vi hoạt động với chỉ 10 phút sạc.

Chuyên trang Carscoops cho rằng nếu đặt vào mức trung bình chung của ngành công nghiệp ôtô châu Âu, tốc độ sạc nhanh của Mercedes-Benz Electric CLA L là con số đáng nể.

Tuy nhiên tại Trung Quốc, các nhà sản xuất ôtô địa phương như BYD hay Geely đã đẩy tốc độ sạc xe điện lên những giới hạn mới. Chẳng hạn, BYD trình làng các trụ Flash Charging công suất 1.500 kW cho phép nạp lại 10-97% dung lượng pin trong 9 phút.

Geely thì tiết lộ sedan điện Lynk & Co 10 cần khoảng 4 phút 22 giây để sạc lại 10-70% dung lượng pin, khoảng 5 phút 32 giây để nạp lại 10-80% dung lượng pin. Để nạp lại 10-97% dung lượng pin, Lynk & Co 10 được cho là chỉ cần 8 phút 42 giây, nhanh hơn so với cùng nỗ lực sạc ở xe điện BYD trang bị pin Blade 2.0.