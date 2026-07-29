Ông Nguyễn Đức Tài muốn gom 1 triệu cổ phiếu MWG

Chủ tịch HĐQT MWG Nguyễn Đức Tài đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu trong bối cảnh thị giá vừa rơi xuống vùng thấp nhất khoảng một năm.

Động thái mua vào của Chủ tịch MWG diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu doanh nghiệp vừa rơi xuống vùng giá thấp nhất trong khoảng một năm. Ảnh: MWG.

Theo thông tin vừa được CTCP Đầu tư Thế giới Di động (HoSE: MWG) công bố, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Tài đã đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu MWG nhằm tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận từ ngày 31/7 đến 28/8.

Hiện ông Tài đang nắm giữ gần 32,44 triệu cổ phiếu MWG, tương đương 2,196% vốn điều lệ. Nếu hoàn tất giao dịch, lượng cổ phiếu sở hữu sẽ tăng lên gần 33,44 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ 2,264%.

Động thái mua vào của Chủ tịch MWG diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu doanh nghiệp vừa rơi xuống vùng giá thấp nhất trong khoảng một năm. Trong phiên 27/7, mã MWG giảm về 63.300 đồng/cổ phiếu trước khi phục hồi lên 65.200 đồng/cổ phiếu vào phiên 28/7, tăng gần 3%. Đến sáng 29/7, sau khi thông tin ông Tài đăng ký mua cổ phiếu được công bố, thị giá MWG tiếp tục diễn biến tích cực khi tăng hơn 3%, lên quanh mức 66.500 đồng/cổ phiếu.

Diễn biến thị giá của MWG trong thời gian gần đây. Ảnh: TradingView.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm, MWG ghi nhận doanh thu thuần hơn 95.300 tỷ đồng , tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 52% kế hoạch doanh thu kỷ lục 185.000 tỷ đồng đặt ra cho cả năm.

Trong cơ cấu doanh thu, CTCP Điện Máy Xanh tiếp tục là mảng kinh doanh chủ lực khi đóng góp gần 46% tổng doanh thu của MWG. Khối kinh doanh này hiện bao gồm các chuỗi Thegioididong.com, Điện Máy Xanh, TopZone, EraBlue và Thợ Điện Máy Xanh.

Lũy kế nửa đầu năm, nhóm chuỗi bán lẻ này đạt doanh thu gần 65.100 tỷ đồng , tăng 31% so với cùng kỳ. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ doanh thu tại các cửa hàng hiện hữu tăng 32%, trong bối cảnh doanh nghiệp gần như không mở thêm cửa hàng mới tại thị trường Việt Nam.

Trong khi đó, Bách Hóa Xanh tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng khi đạt doanh thu 28.300 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tăng 25% so với cùng kỳ. Riêng quý II, doanh thu chuỗi này tăng hơn 31%, chủ yếu nhờ hai ngành hàng thực phẩm tươi sống và hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) đều duy trì mức tăng trưởng hai chữ số.