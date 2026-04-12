Món quà Hòa Minzy tặng Văn Toàn

Dịp sinh nhật 30 tuổi của Văn Toàn, Hòa Minzy tiết lộ tặng Văn Toàn đồ hiệu và trả nợ 300 triệu đồng.

Tối 12/4, trên trang cá nhân, Hòa Minzy đăng tải bài viết chúc mừng sinh nhật Văn Toàn. Cô tiết lộ đã trả khoản nợ 300 triệu đồng cho Văn Toàn, kèm quà tặng.

Hòa Minzy tặng quà cho Văn Toàn. Ảnh: FBNV.

"Đắn đo mãi tôi chẳng biết tặng gì cho bạn nhân ngày sinh nhật. Cuối cùng tôi nghĩ chỉ có món quà này mới làm bạn vui, đó chính là tôi trả nốt số nợ cuối cùng cho bạn... Chúc bạn mau khỏi chấn thương, sớm quay trở lại sân cỏ và thông báo tin vui cho khỏi bị đồn lốp trưởng", giọng ca Bắc Bling dí dỏm chia sẻ.

Nữ ca sĩ tiết lộ ngoài trả tiền, cô còn tặng cho Văn Toàn chiếc túi hiệu.

Bài đăng của Hòa Minzy nhanh chóng thu hút chú ý. "Trả hết nợ để cưới bắt mừng lại à, cay thật", Văn Toàn bình luận hài hước dưới bài đăng của cô bạn thân. Khán giả bày tỏ ngưỡng mộ trước tình bạn đẹp của hai ngôi sao.

Văn Toàn và Hòa Minzy là cặp bạn thân nổi tiếng. Cả hai thường xuyên tương tác với nhau trên mạng xã hội.