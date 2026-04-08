MoMo cân nhắc gọi vốn, kỳ vọng định giá vượt 2 tỷ USD

M Service, công ty chủ quản ví điện tử MoMo đang xem xét các phương án chiến lược, bao gồm khả năng gọi thêm vốn từ các nhà đầu tư mới, với mức định giá có thể vượt 2 tỷ USD.

Hoãn kế hoạch IPO, MoMo cân nhắc thu hút thêm nhà đầu tư mới. Ảnh: MoMo.

Theo Reuters, MoMo - ứng dụng tài chính và nền tảng thanh toán điện tử tại Việt Nam - đã thuê Jefferies và Morgan Stanley làm đơn vị tư vấn, sau khi nhận được sự quan tâm từ cả nhà đầu tư chiến lược lẫn nhà đầu tư tài chính.

Tuy vậy, các cuộc thảo luận hiện vẫn ở giai đoạn sơ bộ và chưa chắc dẫn tới một thương vụ cụ thể, theo các nguồn tin giấu tên.

Đại diện MoMo và Morgan Stanley chưa đưa ra bình luận, trong khi Jefferies từ chối trả lời.

Thành lập từ tháng 11/2010, MoMo khởi đầu là nền tảng thanh toán di động, trước khi mở rộng thành hệ sinh thái tài chính số từ tháng 5/2014. Hiện doanh nghiệp cung cấp đa dạng các dịch vụ, từ chuyển tiền, nạp điện thoại, thanh toán hóa đơn đến cho vay tiêu dùng, bảo hiểm, tiết kiệm, đầu tư và các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp.

Năm 2021, MoMo trở thành "kỳ lân công nghệ" tiếp theo của Việt Nam, sau vòng gọi vốn Series E trị giá 200 triệu USD do Mizuho Bank dẫn dắt, qua đó đưa định giá doanh nghiệp vượt mốc 2 tỷ USD .

Theo DealStreetAsia, MoMo lần đầu ghi nhận lợi nhuận vào năm 2024, với doanh thu vượt 100 triệu USD (khoảng 2.600 tỷ đồng ), một cột mốc mà nhiều công ty công nghệ trong khu vực Đông Nam Á vẫn đang theo đuổi. Trong cùng năm, doanh nghiệp cho biết đang đẩy mạnh mở rộng dịch vụ cho người tiêu dùng và doanh nghiệp nhỏ trong chiến lược phát triển tài chính số.

Ví điện tử này công bố đang sở hữu hơn 30 triệu người dùng, cùng mạng lưới chấp nhận thanh toán rộng khắp trên toàn Việt Nam.

Trước đó, Reuters từng đưa tin MoMo hướng tới kế hoạch IPO vào năm 2025. Tuy nhiên, theo các nguồn tin, phương án niêm yết hiện chưa nằm trong ưu tiên ngắn hạn.

Động thái gọi vốn diễn ra trong bối cảnh thị trường tài chính số tại Việt Nam được dự báo tiếp tục tăng trưởng mạnh, nhờ xu hướng thanh toán không tiền mặt và việc sử dụng các sản phẩm tài chính trực tuyến ngày càng phổ biến.

Theo báo cáo e-Conomy SEA 2025 của Google, Temasek và Bain & Company, tổng giá trị giao dịch thanh toán số tại Việt Nam có thể tăng từ 150 tỷ USD năm 2024 lên 178 tỷ USD vào năm 2025, và đạt khoảng 300- 400 tỷ USD vào năm 2030.