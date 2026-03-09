Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Kinh doanh

Dat Bike nhận 4 triệu USD từ Chứng khoán Thiên Việt

  • Thứ hai, 9/3/2026 17:06 (GMT+7)
  • 48 phút trước

Khoản đầu tư 4 triệu USD mới đây của CTCP Chứng khoán Thiên Việt cho nhà sản xuất Dat Bike đánh dấu sự tham gia của một ngân hàng đầu tư trong nước vào lĩnh vực xe máy điện.

Dat Bike vừa huy động thành công 4 triệu USD từ TVS. Ảnh: Dat Bike.

CTCP Chứng khoán Thiên Việt (TVS) vừa công bố khoản đầu tư 4 triệu USD vào Dat Bike. Khoản đầu tư này được thực hiện trong khuôn khổ vòng Series B, nâng tổng số vốn Dat Bike đã huy động lên 51 triệu USD.

Nguồn vốn dự kiến được phân bổ cho các hạng mục trọng yếu của Dat Bike, bao gồm mở rộng quy mô sản xuất, hoàn thiện chuỗi cung ứng, nâng cấp hệ thống phân phối và tăng cường năng lực nghiên cứu và phát triển (R&D). Việc củng cố các nền tảng vận hành này giúp Dat Bike chuẩn bị tốt hơn cho kế hoạch mở rộng ra thị trường khu vực trong giai đoạn tiếp theo.

Bên cạnh đó, TVS cũng sẽ hỗ trợ Dat Bike trong tư vấn quản trị, xây dựng kế hoạch phát triển, tối ưu hóa chuỗi giá trị và kết nối với thị trường vốn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và khả năng tăng trưởng dài hạn.

Trước Dat Bike, TVS đã đầu tư vào một số startup khác như MoMo, NamiTech, Galaxy Entertainment & Education, Finhay và Citics. Thành lập từ năm 2006, tổ chức này hoạt động chính trong các lĩnh vực đầu tư vốn, quản lý tài sản và tư vấn M&A, trong đó nổi bật trong mảng tư vấn với các thương vụ tiêu biểu như Diana-Unicharm, CII-Metro Pacific, Nam Long - Goldman Sachs/IFC, và gần đây là Qualcomm - VinAI.

Trong khi đó, về phía Dat Bike, startup này ra đời từ năm 2019 với mục tiêu thay thế xe máy xăng tại Việt Nam và các thị trường lân cận bằng các dòng xe máy điện hiệu suất cao. Doanh nghiệp cho biết năng lực sản xuất đã tăng gấp 5 lần trong hai năm gần đây, và mạng lưới cửa hàng 3S dự kiến mở rộng lên con số 100 vào năm nay.

Trước đó, vào tháng 9/2025, Dat Bike từng công bố huy động được 22 triệu USD trong vòng gọi vốn Series B do F.C.C - công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo và quỹ Rebright Partners (Nhật Bản, Singapore) đồng dẫn dắt, cùng với sự tham gia của Jungle Ventures, nhà đầu tư đã gắn bó lâu dài với Dat Bike.

Lam Như

